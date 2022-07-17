«Его дед привез в Японию «Церковь объединения». Убийца Синдзо Абэ объяснил свои мотивы

Как выяснила газета Yomiuri, убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами незадолго до покушения написал письмо, в котором намекал на свои планы. Оно было отправлено из города Окаямо 7 июля по пути на выступление политика. В послании указано, что Абэ якобы является «одним из самых влиятельных людей, симпатизирующих» религиозной организации «Церковь объединения», которую Ямагами считал причиной проблем своей семьи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

41-летний Тэцуя Ямагами, убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ, незадолго до нападения предположительно написал письмо, в котором раскрыл свои планы. Как сообщила в воскресенье, 17 июля, газета Yomiuri, это послание уже после убийства обнаружил в своем почтовом ящике проживающий в Японии мужчина, критиковавший религиозную организацию «Церковь объединения» — именно ее Ямагами винил в финансовом крахе своей семьи.

На конверте не указано имя отправителя, но внутри лежал договор между матерью Ямагами и «Церковью объединения», в котором отражены имя и адрес убийцы Абэ. Автор письма отметил, что не считает экс-премьера «настоящим врагом», однако тот, по его мнению, является «одним из самых влиятельных людей, симпатизирующих» религиозной организации, которую Ямагами считал причиной проблем своей семьи.

Как полагает следствие, Ямагами хотел вызвать критику в адрес «Церкви объединения», убив Синдзо Абэ.

Само письмо было напечатано на принтере, а не написано от руки. Судя по почтовой марке, убийца отправил послание 7 июля из города Окаяма по пути на выступление Абэ. Тогда он попал в зал, однако не смог близко подобраться к экс-премьеру и решил отложить попытку покушения.

Получивший письмо мужчина ведет блог, посвященный критике «Церкви объединения». Он не знаком с убийцей, но в тексте послания сказано, что Ямагами читал его блог. Адресат обнаружил письмо в своем почтовом ящике 13 июля, то есть через пять дней после нападения на Абэ.

По данным агентства Kyodo, мать убийцы пожертвовала «Церкви объединения» более 100 млн йен (более $720 тыс. по текущему курсу) за долгие годы приверженности этой структуре. Ямагами изначально планировал совершить покушение на главу этой религиозной организации, но, осознав, что сделать это будет проблематично, выбрал в качестве цели Синдзо Абэ. По его мнению, экс-премьер якобы имел отношение к организации — информацию об этом он нашел в интернете.

«Церковь объединения» официально опровергла любую причастность Абэ к своей деятельности.

Ямагами на допросе утверждал, что дед Синдзо Абэ — также бывший премьер-министр Японии Нобусукэ Киси (занимал этот пост в 1957–1960 годах) — якобы «привез в Японию» религиозную организацию «Церковь объединения» Мун Сон Мёна, которая «разрушила жизнь его семьи».

Источник в следственных органах рассказал, что Ямагами назвал мотивом убийства Абэ то, что Киси якобы «пригласил организацию в Японию из-за границы».

«Церковь объединения »— секта, основанная Мун Сон Мёном в 1954 году в Сеуле. В течение нескольких десятилетий она распространилась во многих странах мира и имеет от 5 до 7 млн последователей. Является как одной из наиболее известных, так и противоречивых религиозных групп. В официальных документах органов государственной и судебной власти РФ причисляется к деструктивным и тоталитарным сектам.

Абэ был дважды ранен в спину 8 июля во время выступления с предвыборной речью возле железнодорожной станции Ямато-Сайдайдзи в Наре. Подозреваемый Тэцуя Ямагами был задержан. Бывший премьер-министр по прибытии в больницу не подавал признаков жизни и находился в состоянии клинической смерти. Спустя несколько часов было объявлено, что он скончался.