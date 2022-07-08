Прерванная речь. На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершено покушение

Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершил 40-летний Тэцуя Ямагами, бывший моряк, ранее он служил в силах самообороны. Ямагами дважды выстрелил в спину экс-премьера из самодельной двустволки. По данным экстренных служб, в какой-то момент у Абэ остановились сердце и легкие. Агентство Kyodo сообщает, что экс-премьер в настоящее время «не подает признаков жизни», а NHK информирует, что политику сделали переливание крови.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ пережил состояние клинической смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы пожарного управления префектуры Нара, где произошло покушение на политика.

«Да, находится в состоянии остановки сердца и легких, но смерть не подтверждена. На телефон экстренной помощи 119 поступил звонок о том, что были произведены выстрелы»,

— заявил представитель управления, после того, как Абэ доставили в больницу.

close Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время своего выступления в июне текущего года Подозреваемый в стрельбе в экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время задержания, 8 июля 2022 года Задержание подозреваемого в стрельбе в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года Вид сверху на место, где было совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Покушение

Утром 8 июля, в 11:50 по местному времени (5:50 мск), Синдзо Абэ в выступал на улице в городе Нара в рамках избирательной кампании. В воскресенье в Японии должны состояться выборы в Палату советников Императора, куда собирался баллотироваться бывший премьер-министр.

Когда Абэ произносил речь, раздались два выстрела – в спину политика выстрелил местный житель Тэцуя Ямагами. Кадры стрельбы попали на видео, передает Kyodo.

На записях с места происшествия видно, что Абэ несколько секунд продолжал стоять на ногах. Это позволяет предположить, что нападавший использовал мелкую дробь. Стрелял он из самодельного двуствольного обреза дробовика, перетянутого черной изолентой и мешком для мусора.

Про Тэцуя Ямагами известно пока что только то, что он раньше служил в морских силах самообороны Японии. Мотивы злоумышленника пока точно неизвестны, однако он уже заявил полиции, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить». Ямагами на месте покушения задержали сотрудники службы безопасности и полицейские.

Раненый Абэ был доставлен в больницу Университета Нары. На его белой рубашке алели пятна крови.

Город

Выступление Синдзо Абэ проходило в городе Нара – старинной столице Японии, которая сейчас является центром японского буддизма.

В средних веках Нара была известна как «пристанище непокорных аристократов и самураев».

Сейчас Нара – туристический центр, привлекающий путешественников своими пагодами, храмами и парками. Туда также часто ездят школьники младших классов на экскурсии.

Выборы советников Императора

В правительстве на фоне покушения был срочно создан кризисный штаб, действующий премьер-министр Фумио Кисида незамедлительно прибыл в Токио. Для этого он прервал собственное агитационное турне по северо-востоку страны.

В воскресенье в Японии должны состояться выборы в Палату советников Императора – верхнюю палату национального парламента. 74 советника будут избраны в 45 избирательных округах префектур.

Реакция истеблишмента

Ряд политиков призвал отменить предстоящие 10 июля парламентские выборы в связи с покушением на Синдзо Абэ, передает ТАСС.

«Мы шокированы, возмущены и решительно осуждаем произошедшее», — заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

«Смотрю телевизор, это ужасно. Невозможно представить, что в него выстрелили. Надеюсь на его скорейшее выздоровление», — сказал другой экс-премьер Дзюнъитиро Коидзуми.

Все ключевые японские партии официально осудили покушение. Главная оппозиционная партия конституционных демократов призвала отменить выборы.

Отреагировал на покушение и посол США в Токио Рам Эммануэль. «Мы все опечалены и шокированы покушением на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Правительство США и американский народ молятся за благополучие господина Абэ, его семьи и японского народа», — заявил американский дипломат.

Посол России в Японии Михаил Галузин назвал покушение «варварским». «Молимся о здоровье <...> господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение», — сказал дипломат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже «выразил соболезнования коллеге» в связи с произошедшим. «Я не знаю, что стоит за этим покушением. Я узнал об этом в ходе заседания Группы двадцати. Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшедшим», — сказал российский министр иностранных дел.

Абэномика

Синдзо Абэ дважды был премьером Японии – в 2006-2007 годах и 2012-2020 годах. В отставку он вышел из-за проблем с хроническим заболеванием. В прошлом сентябре ему исполнилось 67 лет. Абэ долгое время возглавлял правящую Либерально-Демократическую партию.

Проводимая им политика получила название «Абэномика». Главным методом была искусственная девальвация иены с помощью удвоения денежной массы в стране. В прессе ее сравнивали с политикой 40-го президента США Рональда Рейгана — «рейганомикой».

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц в апреле 2013 года положительно оценил реформу Абэ: «В общем, нет сомнений, что абэномика сработает: в стране низкое неравенство, сильные институты, высокообразованная рабочая сила с прекрасными техническими навыками и чувством красивого, и она расположена в самом быстроразвивающемся регионе мира. Япония должна стать лучом света в унылом царстве мировой экономики»

Абэ также обвиняли в том, что «богатые при нем богатели, а бедные не получили ничего».

Встречи с Путиным

Синдзо Абэ совершил десять официальных визитов в Россию и провел почти тридцать встреч с президентом Владимиром Путиным. Как сообщало РИА «Новости», Абэ «заработал репутацию самого пророссийского японского лидера за всю историю».

Будучи премьером, Абэ много раз публично заявлял, что намерен разрешить территориальный спор с Россией — о принадлежности островов Южной Курильской гряды. Москва считает эти территории законной частью РФ. Между Москвой и Токио с конца Второй Мировой войны так и не подписан мирный договор.

В 2018-м Путин выразил готовность подписать мирный договор без каких-либо предварительных условий, но Абэ не ответил на это предложение. При этом японцам разрешили посещать Курильские острова без виз — из гуманитарных соображений.

При Абэ Токио настаивал на создании специальной системы права и управления Южными Курилами, но власти РФ отказались. «Чрезвычайно болезненно осознавать, что ухожу, не разрешив вопросы, в том числе не заключив мирный договор с Россией», — говорил сам японский экс-премьер.