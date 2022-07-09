Военная операция РФ на Украине. День 136-й

⚡️Российские войска вместе с НМ ДНР выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском, сообщили в МВД республики.
«За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», - отметили в российском посольстве в США, комментируя планы властей США предоставить Киеву четыре РСЗО HIMARS.
В заявлении дипмиссии РФ указано, что «киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса».
«ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 мм. Каждый день в различных районах столицы ДНР, где даже близко нет российских военнослужащих, гибнут мирные жители. На днях во время прогулки прямо перед своим домом погибла 10-летняя девочка Вероника Бадина. На Донбассе от рук нацистов за восемь лет погибло более 150 детей», — подытожили в посольстве Российской Федерации.
Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $400 млн.
Пентагон уточнил, что в очередной пакет военной помощи войдут четыре комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники и прочее оборудование.
MRLS и HIMARSWikimedia Commons/Global Look Press
ВС РФ и Народная милиция ЛНР взяли под контроль поселок Клиновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они также ведут активное наступление на город Артемовск (Бахмут), сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
Накануне офицер НМ ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что ВСУ возводят новые фортификационные сооружения под Артемовском-Бахмутом и Соледаром, готовясь к обороне городов. К работам по строительству новых укрепрайонов украинские войска насильно привлекают мирных граждан, сказал луганский военнослужащий.
Украинский военнослужащий недалеко от города Артемовск, Украина, 13 февраля 2015 годаPetr David Josek/AP
❗️Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 23 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Ранее с украинской стороны пограничные пункты Курской области несколько раз обстреливали из минометов и стрелкового оружия.