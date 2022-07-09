Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-игрок сборной России Погребняк создаст свою команду в медийной лиге 08:44
В Роспотребнадзор рассказали, сколько COVID-19 может находиться в организме 08:40
«Энел Россия» изменит название на «ЭЛ5-Энерго» после ухода итальянского акционера 08:36
Экс-игрок «Спартака» Ещенко объяснил, зачем нужна была история с бойкотом Суперкубка 08:30
Врач объяснил, как за минуту проверить состояние сосудов 08:21
Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости посуточной аренды жилья 08:21
Дисквалифицированный за символ Z гимнаст Куляк рассказал о планах выступить... 08:17
В Ленобласти полуторагодовалый ребенок получил ожог пищевода, выпив средство... 08:09
Мама сослуживца Федотова рассказала, как хоккеист ведет себя в армии 08:06
Тело убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ доставили в дом его семьи в Токио 07:58
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 136-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 136-й день

close
100%
Кирилл Нортон/РИА «Новости»
Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области до 23 июля, сообщил губернатор. Продолжаются бои на территории ДНР, идет наступление на Бахмут (Артемовск). Президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи на $400 млн Украине. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что США пытаются затянуть конфликт любой ценой, поставляя Киеву новые системы залпового огня. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:15

⚡️Российские войска вместе с НМ ДНР выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском, сообщили в МВД республики.

8:11

«За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», - отметили в российском посольстве в США, комментируя планы властей США предоставить Киеву четыре РСЗО HIMARS.

В заявлении дипмиссии РФ указано, что «киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса».

«ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 мм. Каждый день в различных районах столицы ДНР, где даже близко нет российских военнослужащих, гибнут мирные жители. На днях во время прогулки прямо перед своим домом погибла 10-летняя девочка Вероника Бадина. На Донбассе от рук нацистов за восемь лет погибло более 150 детей», — подытожили в посольстве Российской Федерации.

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»
8:10

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $400 млн.

Пентагон уточнил, что в очередной пакет военной помощи войдут четыре комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники и прочее оборудование.

close
100%

MRLS и HIMARS

Wikimedia Commons/Global Look Press
8:08

ВС РФ и Народная милиция ЛНР взяли под контроль поселок Клиновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они также ведут активное наступление на город Артемовск (Бахмут), сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Накануне офицер НМ ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что ВСУ возводят новые фортификационные сооружения под Артемовском-Бахмутом и Соледаром, готовясь к обороне городов. К работам по строительству новых укрепрайонов украинские войска насильно привлекают мирных граждан, сказал луганский военнослужащий.

close
100%

Украинский военнослужащий недалеко от города Артемовск, Украина, 13 февраля 2015 года

Petr David Josek/AP
8:06

❗️Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 23 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Ранее с украинской стороны пограничные пункты Курской области несколько раз обстреливали из минометов и стрелкового оружия.

close
100%
Яндекс Карты
8:05

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию военной операции ВС РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Украина сможет продолжать воевать». Вашингтон поставит Киеву вооружения высокой дальности
В Пентагоне заявили, что в новый пакет помощи США Украине войдут 4 американские РСЗО HIMARS
В подконтрольных России районах Харьковской области ввели военное положение
Министр обороны Украины Резников заявил, что численность ВСУ превышает 1 миллион человек
«Русские умельцы найдут способ заменить App Store»
В Минцифры назвали «интересной инициативой» закон ЕС об ограничении монополии Apple
Twitter намерен заставить Илона Маска купить соцсеть
Spiegel: Штайнмайер потребовал объяснений от Зеленского за отмену его визита в Киев
СМИ: целью застрелившего экс-премьера Японии изначально был другой человек
Посольство РФ: поставкой оружия на Украину США пытаются «затянуть конфликт» любой ценой
Новости и материалы
Экс-игрок сборной России Погребняк создаст свою команду в медийной лиге
В Роспотребнадзор рассказали, сколько COVID-19 может находиться в организме
«Энел Россия» изменит название на «ЭЛ5-Энерго» после ухода итальянского акционера
Экс-игрок «Спартака» Ещенко объяснил, зачем нужна была история с бойкотом Суперкубка
Врач объяснил, как за минуту проверить состояние сосудов
Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости посуточной аренды жилья
Дисквалифицированный за символ Z гимнаст Куляк рассказал о планах выступить на ОИ
В Ленобласти полуторагодовалый ребенок получил ожог пищевода, выпив средство для чистки плиты
Мама сослуживца Федотова рассказала, как хоккеист ведет себя в армии
Тело убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ доставили в дом его семьи в Токио
Диетолог Дианова: ежедневное употребление фруктов может привести к набору веса
«Если ты дерзишь, делай напрямую!»: Зеленов о ролике про Зарему Салихову
В Удмуртии девочка сломала ноги на надувном батуте
В России предложили запретить продажу гаджетов с разными разъемами для зарядок
Романцев объяснил, почему Дзюба и Бакаев ушли из «Спартака»
Власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
В Сингапуре задержали мужчину, угрожавшего в соцсетях премьеру страны после нападения на Абэ
Российского хоккеиста Капризова не пустили в США
Все новости
«Многие риски еще сохраняются». Что сказал Путин о ситуации в российской энергетике
Президент РФ Путин призвал российские компании быть готовыми к нефтяному эмбарго в пакете санкций ЕС
Одержимость, боль, принятие: как сериал «Хлоя» исследует травму и пути выхода из нее
Рецензия на психологический триллер «Хлоя» со звездой «Короны» Эрин Доэрти
Мария Захарова, патриарх Кирилл и Екатерина Андреева. Кто еще попал под канадские санкции
Правительство Канады ввело санкции против патриарха Кирилла и Марии Захаровой
«Запчасти вместо истребителей». Зачем нужны Киеву словацкие МиГ-29
Генерал ВВС РФ Федоров рассказал, как Украине помогут истребители из Словакии
«Цель №1». Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
Stern: в ФРГ арестовали собиравшихся взорвать Крымский мост двух солдат бундесвера
От тазика на улице до теплого душа. Пять этапов постройки ванной комнаты на даче
Эксперт по строительству Соколов рассказал, сколько стоит сделать ванную в дачном доме
К 70-летию Карена Шахназарова. Редкие кадры со съемок
«Дыра для гастрономических извращенцев». Почему в России негде перекусить личинками
Юрист Вербицкая рассказала, можно ли в России открыть кафе с блюдами из насекомых
«Берлин продолжит отправлять Москве миллиарды». ЕС признал газ и атом «зеленым» топливом
Daily Express: политики на Украине пришли в ярость после «подарка» ЕС по газу Путину
Умер Синдзо Абэ: что он значил для Японии и России
Эксперты рассказали о главном достижении Синдзо Абэ в отношениях с Россией
«Нелицеприятные вопросы». Лавров рассказал о выступлении на СМИД G20
Лавров сообщил, что не он приглашал Блинкена на совместное фотографирование на G20
Что ждет Россию и Украину после отставки Бориса Джонсона
Эксперты Института Европы РАН: Лондон сократит поддержку Киева после отставки Джонсона
Прерванная речь. На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершено покушение
Совершивший покушение на экс-премьер-министра Японии Абэ был «недоволен» его политикой
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть