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Политика

Военная операция России на Украине. День 132-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 132-й день

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Военнослужащие ВС РФ во время выгрузки боеприпасов в зоне специальной военной операции

Военнослужащие ВС РФ во время выгрузки боеприпасов в зоне специальной военной операции

Кирилл Нортон/РИА «Новости»
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле двух населенных пунктов на границе с Украиной. Глава Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что власти региона предложат кабмину РФ ответные меры, если до 10 июля ЕС не решит вопрос с транзитом в Калининград. Тем временем секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что для обеспечения энергетической безопасности страны необходимо ограничить долю иностранного участия в значимых проектах в сфере энергетики. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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9:39

«Единая Россия» привезла в ЛНР и ДНР 40 тыс. книг русских авторов для школ и библиотек.

«Когда заходим в школы, смотрим по каким книгам учились дети... Это просто за гранью морального понимания, моральных оценок», — приводит РИА «Новости» слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака во время визита в Луганск в рамках акции » Книги — Донбассу».

9:31

В течение июля Новошахтинский НПЗ возобновит работу после атаки украинских беспилотников — ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

22 июня на территории загоревшегося НПЗ были обнаружены фрагменты двух беспилотников. По словам главы региона, пострадавших в результате пожара не было, персонал эвакуировали.

9:28

9:23

Минфин Японии объявил о новых антироссийских ограничениях. На этот раз из-за конфликта на Украине запрещается импортировать золото из России и предоставлять ей услуги по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовые услуги.

9:15

Volvo Group в течение года планирует сократить часть своих сотрудников в России, сообщает «Коммерсант».

9:08

9:03

В 11 аэропортах юга и центра России продлено ограничение полета до 12 июля — Росавиация.

8:59

При полном взятии российскими военными под свой контроль Запорожской области будет целесообразно выйти на полную мощность работы Запорожской АЭС в Энергодаре. Пока на крупнейшей в Европе АЭС работают два из шести энергоблоков, рассказал в интервью ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«Наша задача сегодня — это не прерывать главный цикл на АЭС».

Балицкий утверждает, что АЭС до сих пор подает электричество на Украину. Из-за переизбытка энергии ее отправляют в Запорожье и города Днепропетровской области, где в основном ее используют для работы заводов.

«Просто не можем их отключить, хотя, будь моя воля, давно бы отрубили».

8:55

Брянский губернатор сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Зерново Суземского района, пострадавших нет — РИА «Новости».

8:46

Курский губернатор рассказал подробности обстрела двух приграничных с Украиной населенных пункта.

8:38

Российские следователи установят обстоятельства обстрела съемочной группы телекомпании НТВ в ДНР — ТАСС.

Телеканал ранее сообщил, что при выполнении профессиональных обязанностей корреспондент Илья Ушенин и оператор Максим Беликов попали под плотный минометный огонь под Славянском со стороны ВСУ. Оператора ранило в руку.

8:31

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что нужно ограничить долю иностранного участия в значимых для российской энергетики проектах, чтобы защитить нацинтересы, пишет РИА «Новости».

8:25

Источник ТАСС сообщил, что следователи ДНР предъявили обвинение в наемничестве на стороне ВСУ подданному Швеции, который сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

8:17

Если до 10 июля Евросоюз не решит вопрос с транзитом в Калининград, то власти региона предложат российскому правительству принять ответные меры, предупредил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Десятое июля — это дата очередного раскрытия санкционных пакетов, поэтому я думаю, что они ориентируются просто на нее в своей внутренней работе еэсовской, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас».

8:13

РИА «Новости» публикует видео удара украинских войск по Стаханову в ЛНР. По данным агентства, это произошло вечером 4 июля.

8:07

Два населенных пункта в Курской области, которые находятся на границе с Украиной, подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района».

Он уточнил, что огонь ведется по деревне Марково и поселку Теткино. Более подробные данные чиновник пообещал предоставить позднее.

8:03

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает трансляцию событий 132-го дня спецоперации России на Украине.

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