Военная операция России на Украине. День 132-й

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При полном взятии российскими военными под свой контроль Запорожской области будет целесообразно выйти на полную мощность работы Запорожской АЭС в Энергодаре. Пока на крупнейшей в Европе АЭС работают два из шести энергоблоков, рассказал в интервью ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«Наша задача сегодня — это не прерывать главный цикл на АЭС».

Балицкий утверждает, что АЭС до сих пор подает электричество на Украину. Из-за переизбытка энергии ее отправляют в Запорожье и города Днепропетровской области, где в основном ее используют для работы заводов.

«Просто не можем их отключить, хотя, будь моя воля, давно бы отрубили».