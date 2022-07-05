Военная операция России на Украине. День 132-й

«Единая Россия» привезла в ЛНР и ДНР 40 тыс. книг русских авторов для школ и библиотек.
«Когда заходим в школы, смотрим по каким книгам учились дети... Это просто за гранью морального понимания, моральных оценок», — приводит РИА «Новости» слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака во время визита в Луганск в рамках акции » Книги — Донбассу».
В течение июля Новошахтинский НПЗ возобновит работу после атаки украинских беспилотников — ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.
22 июня на территории загоревшегося НПЗ были обнаружены фрагменты двух беспилотников. По словам главы региона, пострадавших в результате пожара не было, персонал эвакуировали.
Минфин Японии объявил о новых антироссийских ограничениях. На этот раз из-за конфликта на Украине запрещается импортировать золото из России и предоставлять ей услуги по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовые услуги.
Volvo Group в течение года планирует сократить часть своих сотрудников в России, сообщает «Коммерсант».
При полном взятии российскими военными под свой контроль Запорожской области будет целесообразно выйти на полную мощность работы Запорожской АЭС в Энергодаре. Пока на крупнейшей в Европе АЭС работают два из шести энергоблоков, рассказал в интервью ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
«Наша задача сегодня — это не прерывать главный цикл на АЭС».
Балицкий утверждает, что АЭС до сих пор подает электричество на Украину. Из-за переизбытка энергии ее отправляют в Запорожье и города Днепропетровской области, где в основном ее используют для работы заводов.
«Просто не можем их отключить, хотя, будь моя воля, давно бы отрубили».
Брянский губернатор сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Зерново Суземского района, пострадавших нет — РИА «Новости».
Курский губернатор рассказал подробности обстрела двух приграничных с Украиной населенных пункта.
Российские следователи установят обстоятельства обстрела съемочной группы телекомпании НТВ в ДНР — ТАСС.
Телеканал ранее сообщил, что при выполнении профессиональных обязанностей корреспондент Илья Ушенин и оператор Максим Беликов попали под плотный минометный огонь под Славянском со стороны ВСУ. Оператора ранило в руку.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что нужно ограничить долю иностранного участия в значимых для российской энергетики проектах, чтобы защитить нацинтересы, пишет РИА «Новости».
Источник ТАСС сообщил, что следователи ДНР предъявили обвинение в наемничестве на стороне ВСУ подданному Швеции, который сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
Если до 10 июля Евросоюз не решит вопрос с транзитом в Калининград, то власти региона предложат российскому правительству принять ответные меры, предупредил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«Десятое июля — это дата очередного раскрытия санкционных пакетов, поэтому я думаю, что они ориентируются просто на нее в своей внутренней работе еэсовской, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас».
РИА «Новости» публикует видео удара украинских войск по Стаханову в ЛНР. По данным агентства, это произошло вечером 4 июля.
Два населенных пункта в Курской области, которые находятся на границе с Украиной, подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района».
Он уточнил, что огонь ведется по деревне Марково и поселку Теткино. Более подробные данные чиновник пообещал предоставить позднее.