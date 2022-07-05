Большая распродажа: на Украине признали факты торговли западным оружием

На Украине продают военные товары, поступающие в страну из-за рубежа, сообщили в Бюро экономической безопасности. За деньги частным лицам продают снаряжение, предназначенное ВСУ, и гуманитарную помощь. Открыто около десяти уголовных дел по фактам перепродаж. Глава МВД Украины Денис Монастырский ранее заявил, что в стране расследуют порядка 250 дел о хищении гуманитарки.

Бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи гумпомощи и продукции военного назначения. Об этом сообщил директор бюро Вадим Мельник, передает телеканал «Украина 24».

«Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили», — сказал украинский чиновник.

По его словам, открыто около десятка уголовных дел. Факты перепродажи расследуются, если гуманитарную помощь и армейское снаряжение продают с целью получения коммерческой выгоды.

При этом количество таких преступлений больше – другие силовые структуры Украины также отмечают подобные правонарушения.

Британская газета The Telegraph также сообщает, что полученные Украиной бесплатно медикаменты продают населению в аптеках. До солдат ВСУ они не доходят, говорится в материале.

Всего на Украине зафиксированы около 80 случаев продажи западной гуманитарной помощи. При этом она продается не по себестоимости, а с наценкой в 40%.

Проблемы с распределением поступающих из западных стран военных товаров отмечались и раньше. В конце июня американец Энди Хьюн, приехавший воевать в ВСУ и взятый в плен, рассказал о плохом оснащении своего подразделения.

По его словам, большая часть западной помощи приходила в плохом состоянии.

22 июня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в стране расследуют около 250 уголовных дел по фактам хищения гуманитарной помощи.

Чаще всего подобные преступления фиксировали в Киеве и Львовской области.

«Появляются отдельные мошенники, которые используют слабость людей или их беспомощное состояние», — сказал глава украинского МВД.

Он напомнил, что вскоре после начала боевых действий Верховная рада ввела специальную статью 201-2 Уголовного кодекса – «Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи».

По словам Монастырского, чаще всего крадут автомобили, горючее, медикаменты, бронежилеты, продукты питания, предназначенные для украинской армии.

Еще в апреле телеканал CNN сообщил о воровстве на Украине американской гуманитарной помощи и оружия. Экс-командир сил спецназначения Морской пехоты США полковник Эндрю Милберн, тренирующий украинских военных, тогда удивлялся, что склады на западной Украине забиты гуманитаркой, но на востоке ее практически не найти.

Логистика передачи американского оружия и другой помощи на фронт ненадежна и плохо устроена, считает Милберн.

«Я бы сказал, что меньше всего правительство США сейчас думает о том, что это оружие может попасть в плохие руки. Собственно, оружие и правда оказывается не в тех руках. Но не из-за каких-то умышленных злых намерений», — приводит слова американца издание ZN.UA.

По словам полковника, многие поставки приходят на запад Украины, где относительно безопасно – там почти не стреляют и склады хорошо охраняются.

«Вы теряете контроль над логистической системой поставок, если у вас нет на месте своих людей, ведущих записи. <…> Злых намерений нет. Но нет никого, кто хотел бы везти вещи из складов военным подразделениям на фронт. <…> Несколько дней назад 6 ребят погибли на обычном пункте сбора. Они истекли кровью из-за нехватки турникетов, нехватки индивидуальных аптечек, из-за отсутствия подготовки и оборудования», – добавил он.