«Будет поставлен вопрос о закрытии посольства». Москва может прекратить отношения с Софией

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова допустила возможность разрыва дипотношений между Москвой и Софией. Она назвала высылку российских дипломатов «необоснованным, провокационным актом», который подрывает основы двухсторонних отношений. До 1 июля российская сторона ждет, что болгарские власти отзовут ноту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией. Москва «примет очень решительные меры» в ответ на массовую высылку дипломатов РФ, подчеркнула она.

«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», — сказала Митрофанова болгарскому ТВ.

Позже в интервью ТАСС посол выразила надежду на «благоразумие в разрешении дипломатического конфликта» с Болгарией.

«После консультаций с Москвой, после того как мы отошли от шока, потому что сложившаяся ситуация абсолютно беспрецедентная, мы подали протест на решение объявить наших коллег персонами нон грата. Это необоснованный, провокационный акт со стороны правительства, по существу временного правительства, которое исполняет свои обязанности. Это действие подрывает основы наших двухсторонних отношений», — отметила она.

«Российская сторона полностью опровергает эти обвинения и тем более отвергает объявление наших коллег персонами нон грата. Объявление персоной нон грата это очень серьезный акт, он говорит о том, что человек совершил что-то серьезное и противоправное на территории Болгарии», — добавила дипломат.

Митрофанова призвала болгарские власти предъявить «хотя бы минимальные доказательства противоправной деятельности» сотрудников посольства. «Невозможно так просто ставить клеймо на 70 человек. Это противоречит даже правам человека, в конце концов», — заключила посол.

Персоны нон грата

28 июня исполняющий обязанности болгарский премьер-министр (временно продолжает работу после вотума недоверия парламентом) Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, объявленных персонами нон грата. В Софии утверждают, что те использовали дипломатическую деятельность как прикрытие и работали на спецслужбы. До 3 июля страну должны покинуть около 200 человек (дипломаты и члены их семей). По словам Петкова, решение было принято на основе трех отчетов агентства госбезопасности республики.

30 июня президент Болгарии Румен Радев призвал правительство в отставке собраться и обсудить дипломатический кризис с РФ, передает агентство BTA. Необходимо оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях и принять решение «в соответствии со всеми законными процедурами», подчеркнул он.

«Это решение должно отвечать требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, живущих в России. Недопустимо, чтобы они остались без дипломатического представительства. Недопустимо, чтобы решения, связанные с безопасностью Болгарии, не учитывали рисков эскалации и экономических последствий от них», — написал президент Радев в соцсетях.

Ответственность за принятые решения «полностью лежит на правительстве страны», добавил политик.

Посольство РФ потребовало от МИД Болгарии отменить решение о высылке российских дипломатов. «Считаем объявление персонами нон грата и неприемлемыми лицами 70 сотрудников российских загранучреждений на территории Республики Болгария беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом, подрывающим основу наших взаимоотношений. Российская сторона полностью отвергает эти обвинения», — говорится в заявлении посольства РФ.

Если Болгария не отзовет соответствующие ноты 1 июля, «перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства» в Софии и автоматическом ответном закрытии посольства Болгарии в Москве, подчеркивают дипломаты.

«В таком случае ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для отношений между Российской Федерацией и Республикой Болгария полностью ляжет на болгарскую сторону», — отмечает диппредставительство.

22 июня болгарский парламент вынес вотум недоверия правительству под руководством Петкова. «За» проголосовали 123 депутата, 116 — против.