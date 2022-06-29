«В человеке должно быть все органично». Путин дал совет лидерам G7

Премьер Британии Борис Джонсон и глава британского минобороны Бен Уоллес обвинили президента РФ Владимира Путина в «токсичной маскулинности» и «мачизме». Последовала пикировка – представители Кремля и МИДа Дмитрий Песков и Мария Захарова в ответ заявили, что у британских политиков низкий уровень культуры, следствием которого являются хамство и ложь. Сам Путин назвал слова Джонсона «не очень корректными» и рекомендовал ему и западным коллегам заняться физкультурой и отказаться от вредных привычек.

Заявление Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что если бы на посту президента России была бы женщина, то она не начала бы военных действий на Украине.

«Война — идеальный пример токсичной маскулинности», — сказал британский политик в интервью ZDF.

Джонсон сделал это заявление в Мадриде в ходе саммита НАТО. Перед этим, на проходившем саммите G7 в Германии премьер Соединенного Королевства в шутку спросил у своих коллег из других стран, стоит ли им раздеться за столом переговоров.

close 100% Президент России Владимир Путин во время отдыха в Туве в первых числах августа 2017 года Алексей Никольский/РИА «Новости»

«Мы все должны показать, что круче Путина», — сказал Джонсон, намекая на давние фотографии, на которых российский лидер во время своего отпуска позирует верхом с голым торсом. «Мы должны показать им наши грудные мышцы», — добавил британский премьер.

close 100% Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва, 2009 год Алексей Дружинин/РИА «Новости»





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Джонсона о президенте-женщине: «Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!»

«Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семеркой занимались-то?» — отреагировала также представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заявления Уоллеса

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также позволил себе ряд похожих высказываний в адрес российского президента. В интервью LBC он сказал, что «взгляд Путина на себя и мир — это синдром маленького мужчины, взгляд мачо».

По словам Уоллеса, если бы он руководил операцией «такой же катастрофической», его бы уволили, а британское правительство «было бы свергнуто». Он также считает, что Россия «платит высокую цену во время боевых действий и продвигается лишь на несколько сотен метров за несколько дней». Уоллес также заявил, что Путин «унизил Россию в глазах всего мира».

Министр также упомянул Марию Захарову, заявив, что она «угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще».

«Она такая же сумасшедшая, как и он, поэтому я оставлю это», — добавил Уоллес. Захарова ранее говорила, что представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем, «в частности от краха британской монархии».

Впоследствии Захарова обвинила Уоллеса в клевете и публикации фейков.

«Вслед за своим премьер-министром британский министр обороны Уоллес… [его] понесло на тему лунатизма, комизма и мачизма», — рассказала Захарова.

По словам представителя МИДа, если британский министр обороны не хочет «на весь мир прослыть конченым лгуном», то ему следует привести хотя бы один пример того, как она «еженедельно угрожает забросать всех ядерными бомбами».

«Учитывая, что вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю вас в клевете и распространении фейков», — отметила Захарова.

Прокомментировал слова Уоллеса и Дмитрий Песков.

«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», — заявил представитель Кремля.

По его мнению, Уоллес продемонстрировал «агрессивное бескультурье», как и другие британские политики. «Они не могут решать проблемы. Они их только создают», — резюмировал пресс-секретарь Путина.

Реакция Путина

Сам Владимир Путин заявил, что слова Джонсона про женщину, которая «не начала бы войну» представляются ему «не очень корректной ссылкой на происходящее сегодня».

Он напомнил, что Маргарет Тэтчер, будучи в 1980-х премьером Великобритании, начала Фолклендскую войну против Аргентины.

Кроме того, Путин прокомментировал шутки лидеров «Группы семи» о том, что им «стоит раздеться, как Путин» на саммите. По мнению российского президента, тогда бы это было «отвратительное зрелище».

«Не знаю, как они хотели раздеться, до пояса, ниже пояса. Думаю, что было бы отвратительное зрелище.

Если вспомнить слова Пушкина, он сказал: быть можно дельным человеком и думать о красе. Я с этим согласен. В человеке должно быть все органично: и душа, и тело. Но для того, чтобы все было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, других вредных привычек, заняться физкультурой, спортом», — добавил Путин.

Он напомнил, что всех лидеров стран G7 он знает лично. «У нас не лучший период отношений, это понятно. Но тем не менее, они лидеры, есть характер, и если они захотят, они нужного успеха добьются. Но нужно работать над собой», — подытожил президент РФ.