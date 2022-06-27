На Западе опасаются новой сырьевой ловушки России

«Новую сырьевую ловушку» готовит президент России для западных стран, сообщают немецкие СМИ. По данным журналистов, Владимир Путин может договориться с властями Боливии о помощи в разработке месторождений лития. Эта южноамериканская страна обладает крупнейшими в мире запасами металла, который применяется во множестве сфер – от электроники и металлургии до медицины и ядерной энергетики.

Российский президент Владимир Путин готовит «новую сырьевую ловушку» для Запада. Об этом говорится в материале немецкой газеты Die Welt.

Президент РФ якобы может построить партнерские отношения с Боливией, которая обладает крупнейшими месторождениями лития в мире. Сейчас власти этой южноамериканской республики ищут деловых партнеров, которые помогут добывать литий – его запасы в Боливии оцениваются почти в 21 млн тонн.

Именно российская сторона выступает главным претендентом на победу в тендере, утверждает Welt. Если Россия получит право на разработку боливийского лития, то Запад окажется «в еще одной зависимости от Москвы».

Литий – легкий щелочной металл. Основной центр добычи – так называемый Литиевый треугольник, занимающий территории Боливии, Чили и Аргентины. В нем сосредоточено 70% всех доступных мировых запасов лития, и две трети – боливийские.

Экспорт при этом идет через чилийские предприятия. По данным Геологической службы США, запасы Аргентины лишь немногим меньше боливийских – 19,3 млн тонн против 21 млн.

При этом, по данным из открытых источников, в России собственная добыча лития была полностью утрачена после распада СССР. Однако в 2017 году Россия запустила экспериментальную установку, позволяющую добывать литий из бедных руд с небольшими затратами.

Литий применяется в металлургии, ядерной энергетике – реакторах АЭС, медицине, регенерации кислорода – в противогазах, консервировании продуктов, изготовлении косметики, электронике. Кроме того, в пиротехнике литий используют для окрашивания огней в красный цвет. Особенную значимость литий приобрел в производстве литий-ионных аккумуляторов.

Осторожно, дефицит

Официальных комментариев России и Боливии по теме публикации нет.

Однако в апреле заместитель главы департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов заявил на «круглом столе» в Совете Федерации о возможном дефиците литиевого сырья в РФ.

«В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии», — объявил он.

Демидов рассказал о дефиците лития в Китае и добавил, что для РФ проблема «уже гигантская», поскольку стране неоткуда будет брать сырье в случае, если Боливия откажется от экспорта материала.

«Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах», — добавил представитель Минпромторга.

Отношения с США ухудшаются

В Боливии в 2021 году была задержана экс-президент Жанин Аньес, ее обвинили в госизмене, подстрекательстве к заговору и мятежу.

МИД Боливии прокомментировал доклад Госдепартамента США о ходе судебного дела в отношении Жанин Аньес. Будучи президентом, она улучшала отношения с Вашингтоном – в отличие от ее предшественника Эво Моралеса.

close 100% Протесты против Эво Моралеса, 10 ноября 2019 года Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Министерство призвало уважать суверенитет других государств и их самоопределение, а также заявило, что категорически не приемлет вмешательство третьих стран, как в случае с односторонним докладом о правах человека Госдепа США.

По мнению властей Боливии, американская сторона «безосновательно вмешивается и выносит неуместные оценочные суждения по поводу судебного процесса в отношении Жанин Аньес».

Отмечается также, что Соединенные Штаты публикуют доклады о других странах, в то время как сами «не подписали фундаментальные соглашения о правах человека», такие как международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Отношения с Соединенными Штатами обострились в 2008 году, при президенте-социалисте Эво Моралесе – тогда правительство Боливии выслало из страны посла США и запретило деятельность на своей территории Агентства США по международному развитию.

Экономика «на пределе»

На фоне западных санкций и ухудшений отношений между Россией, США и Евросоюзом, СМИ этих стран и политики регулярно критикуют энергетическую зависимость, в которой Запад якобы оказался, покупая ресурсы у России.

27 июня агентство Bloomberg сообщает, что российский президент Владимир Путин своими решениями по поставкам энергоресурсов доводит экономику Германии «до предела».

Сокращая поставки газа по «Северному потоку», российская сторона не дает Германии заполнить подземные хранилища природным газом до наступления зимы, говорится в сообщении.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер признал, что сложившаяся ситуация стала «отрезвляющей». По мнению немецкого политика, беспечное и расточительное сжигание газа приведет к очень тяжелому положению с наступлением морозной зимы.