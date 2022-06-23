«Без промедления»: Европарламент требует дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Депутаты Европарламента в четверг приняли резолюцию, в которой потребовали «безотлагательно предоставить» статус кандидатов на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии. Кроме того, они призвали страны ЕС списать Киеву все долги, чтобы поддержать страну «в покрытии текущих неотложных расходов».

529 голосов против 45

Депутаты Европарламента считают, что расширение количества участников блока отвечает интересам самого Евросоюза. При этом они отметили, что ускоренного пути к членству в ЕС быть не должно: вступление в сообщество может быть только «на основе заслуг и после выполнения критериев».

«529 голосами против 45 при 14 воздержавшихся парламент принял в четверг резолюцию, призывающую глав государств и правительств, которые проведут свои саммиты сегодня и завтра, без промедления предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидатов в члены ЕС. Они должны сделать то же самое с Грузией, как только ее правительство выполнит условия, указанные Еврокомиссией», — сообщается на сайте парламента ЕС.

Председатель Европарламента Роберта Метсола сразу после завершения голосования подтвердила, что резолюция была принята подавляющим большинством голосов. Депутаты отреагировали на это продолжительными аплодисментами, сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, этот документ, как и все резолюции Европарламента, имеет лишь рекомендательный характер. Окончательное решение по поводу предоставления статуса кандидата в ЕС Украине, Молдавии и Грузии будет принято позднее в четверг на саммите ЕС. После решения саммита оно должно быть формально заверено Европарламентом.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать такой статус Украине и Молдавии и отложить это решение по Грузии. А председатель Евросовета Шарль Мишель заявил о своей уверенности, что саммит ЕС даст статус кандидата Украине и Молдавии.

Призыв списать Украине долги

Депутаты Европейского парламента считают, что «в контексте жестокой агрессивной войны России» предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Киеву можно «приравнять» к «демонстрации лидерства, решимости и дальновидности». Парламентарии также решили, что ЕС больше «не может продолжать свою политику стратегической двусмысленности в отношении» Украины, Молдовы и Грузии, которые «годами стремились» к членству в блоке.

Парламентарии отметили, что три государства уже подписали соглашения об ассоциации с ЕС, а это «означает, что уже имеется значительная степень готовности к процессу вступления» этих стран.

«Европейский парламент призывает списать украинский долг, чтобы поддержать страну в покрытии текущих неотложных расходов и облегчить восстановление, а также призывает ЕС и его государства-члены оказать поддержку, направленную на удовлетворение гуманитарных потребностей населения Украины в текущих условиях», — подчеркивается в резолюции.

Кроме того, в своей резолюции Европарламент предложил властям трех стран, претендующих на статус кандидатов на вступление, «недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа», ускорив реформы.

«Украинцы, молдаване и грузины заслуживают того, чтобы жить в свободных, демократических и процветающих странах, которые являются гордыми и преданными членами европейской семьи», — заявили депутаты, призывая Европейский совет «сделать важный первый шаг к реализации законных чаяний граждан этих трех стран».

Свое требование предоставить этим странам статус кандидатов на вступление в ЕС депутаты обосновали продолжающейся спецоперацией России и «оккупацией» части украинских территорий. Кроме того, парламентарии напомнили, что РФ также «начала войну против Грузии в 2008 году», после чего она «фактически контролирует грузинские» Абхазию и Южную Осетию. Россия также «содержит войска в Приднестровском регионе Молдавии».

Разблокировка Балкан

Кроме того, Европарламент «настоятельно призывает» глав государств и правительств ЕС, собравшихся на саммит, «дать зеленый свет заблокированному в настоящее время процессу расширения за счет Западных Балкан».

Депутаты также выразили обеспокоенность, что «нынешний акцент на присоединении Украины, Молдавии и Грузии» может «ослабить» решимость балканских стран вступить в ЕС. Поэтому, по мнению парламентариев, необходимо «существенно пересмотреть» стратегию Евросоюза по расширению.