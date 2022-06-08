«Помогу, чем смогу»: Додон призвал сторонников к массовым протестам в Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующие власти страны в доведении республики до «катастрофического упадка». Он считает, что готовится военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии, и призвал оппозицию объединиться и провести массовые протесты. Главные заявления Додона – в материале «Газеты.Ru».

Катастрофический упадок

Игорь Додон полагает, что лето 2022 года «станет решающим в том, как Молдова переживет предстоящую зиму». Он уверен, что «страна находится в катастрофическом упадке», а ее социальная, экономическая и энергетическая безопасность находятся под «серьезной угрозой».

«Цены на газ стали еще выше, чем в прошлом году. Не перестает дорожать горючее — сегодня бензин и солярка стоят почти вдвое больше, чем когда мы руководили страной. Вскоре существенно подорожает и электричество. Дорожает абсолютно все: от строительных материалов до медикаментов, от молочных продуктов до средств гигиены для детей. Кроме того, нас ждет масштабный продовольственный кризис», — написал Додон в своем Telegram-канале.

Ему «очевидно», что каждый день ситуация в Молдавии «становится все более драматичной». Он ожидает, что осенью тарифы на газ и электроэнергию сильно увеличатся, а стоимость литра бензина может достигнуть более 40 леев (около 126 рублей). Экс-президент страны уверен, что все это «повлечет за собой цепной рост цен на продукты питания». А «и без того катастрофический дефицит бюджета» увеличится, что может затруднить выполнение государством его обязательств, включая выплату зарплат и пенсий.

«На фоне экономического и энергетического кризисов, из которых ПДС (Партия «Действие и солидарность») не может найти выход по причине собственной некомпетентности, нам объявляют, что в Молдову будет завезено летальное оружие и, возможно, прибудут иностранные войска. То есть зимой будем жить в нищете и холоде, зато с пушками и ракетами», — отметил политик.

Присоединение к Румынии

Додон считает, что действующая глава государства Майя Санду и ее «внешние хозяева» «идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации». Экс-президент уверен, что «на самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО» на территории республики.

«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета. Без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам, готовится техническое и политико-военное объединение с соседней страной, которое впоследствии попытаются формализовать и юридически легализовать парламентское большинство ПДС и захваченный Конституционный суд под защитой иностранных войск», — заявил Додон.

Он подчеркнул, что «это очень ошибочная и опасная стратегия» как молдавского народа, так и «для тех, кто пытается ее внедрить».

По его словам, «для подготовки технического объединения» с Румынией «было необходимо», чтобы Молдова «продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность». Также «было необходимо деморализовать граждан, чтобы они перестали верить в собственную страну».

«Майя Санду и ПДС шаг за шагом обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства. А чтобы им никто не мешал, сфабриковали уголовные дела против оппозиционных сил, в частности против Партии социалистов и ее лидеров, чтобы очернить наш имидж», — подчеркнул бывший президент республики.

Призыв к протестам

Додон также обратился к согражданам, предположив, что «терпение людей уже на пределе». Он также уверен, что «все больше граждан понимают, что происходит со страной, и насколько реальна опасность быть втянутыми в кровавую региональную войну и утратить государственность».

«Большинство граждан прекрасно понимают, что осенью и зимой нас ждут самые страшные холод и голод за всю историю Молдовы. В этих условиях призываю все оппозиционные силы, вне зависимости от их идеологической и геополитической направленности, общаться с гражданами, объяснять им все риски и то, как Майя Санду и ПДС предали национальные интересы народа», — призвал Додон.

Он считает, что «каждая патриотическая партия должна морально мобилизовать своих сторонников и в любой момент быть готовыми выйти, чтобы защитить государственность, нейтралитет», и мир. По его мнению, только объединившись граждане смогут спасти Молдавию «от нищеты и холода».

«Убежден, что рано или поздно и я присоединюсь к восставшим гражданам и неизбежным протестам. Помогу, чем смогу. Если бы у власти были мы с социалистами, такого хаоса, такой экономической деградации не было бы. Мы бы гораздо более профессионально, дипломатично и ответственно управляли бы всеми рисками в экономике, медицине и энергетике. И никакая военная опасность нам как стране не грозила бы», — добавил Додон.

Он заключил, что в стране настали «нехорошие времена», но надеется, что «люди выберут борьбу за будущее», а не «пассивную смерть от холода и нищеты».