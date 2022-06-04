Крушение последнего оплота: Дания подтолкнула ЕС к превращению в военный блок

Датчане впервые за 30 лет поддержали большинством идею присоединения страны к оборонной политике Евросоюза. Такое мнение они выразили на прошедшем 1 июня референдуме, о котором было объявлено в марте — вскоре после начала российской спецоперации на Украине. Что повлияло на позицию датчан и грозит ли это трансформацией ЕС в военное объединение — в материале «Газеты.Ru».

За присоединение Дании к оборонной политике Евросоюза (CSDP) на референдуме проголосовали две трети граждан страны, следует из данных избиркома по результатам подсчета 100% голосов. Эту идею поддержали 66,9% датчан, против высказались 33,1%.

На сегодняшний день Дания входит в НАТО и участвует в операциях альянса, но при этом она единственный член Евросоюза, который не участвует в CSDP.

Что такое CSDP? Общая политика безопасности и обороны ЕС (CSDP) была принята еще в 1999 году и представляет собой курс действий Евросоюза в области обороны и антикризисного управлени. Это основной компонент Общей внешней политики и политики безопасности ЕС (CFSP). Читать дальше

Страна занимает эту позицию уже 30 лет — с самого момента основания ЕС. Она самоустраняется от участия во всех проводимых ЕС дискуссиях об оборонной политике и приобретении военного оборудования, а также от совместных военных операций союза, например, в Африке или Боснии и Герцеговине. Датские представители покидают совещания по линии ЕС, если они затрагивают обсуждение вопросов безопасности.

Это связано с занимаемой до текущего момента датчанами позицией. В свое время они отвергли на референдуме Маастрихтский договор об основании ЕС. Его ратифицировали только в 1993 году, после достижения соглашения о независимости королевства в четырех сферах: валюты, гражданства (сейчас этот пункт утратил свою актуальность), правосудия, а также внутренних дел и обороны.

Власти Дании уже дважды пытались изменить положение с помощью референдумов, но в 2000 году датчане отказались присоединяться к еврозоне, а в 2015 году — менять судебную систему.

На этот раз о решении провести референдум датский премьер-министр Метте Фредериксен объявила в начале марта, после того как пять ведущих парламентских партий достигли договоренности об изменении политики безопасности страны и представили соглашение под названием «Национальный компромисс по политике безопасности Дании».

В этом документе, помимо необходимости провести референдум об участии страны в политике безопасности ЕС, содержатся такие положения, как увеличение расходов на оборону с 1,44% до 2% ВВП, срочные инвестиции в оборону в размере $1 млрд и «разрешение» на дефицит бюджета, который возникнет вследствие повышения военных расходов.

Комментируя результаты прошедшего референдума, она заявила, что «счастлива и горда». «Мы приняли правильное решение для себя и для континента, частью которого являемся. Это сильный сигнал нашим союзникам», — сказала премьер.

Европа поделилась на «до 24 февраля» и «после»

Объявляя о решении провести референдум, Фредериксен отмечала, что мир в течение нескольких дней изменился, а Европа поделилась на «до 24 февраля (дата начала российской спецоперации на Украине) и после».

Действительно после начала спецоперации в Евросоюзе не одна только Дания решила пересмотреть свою оборонную политику. Наиболее обсуждаемой и тревожной для России стала реакция на это Швеции и Финляндии, решивших отказаться от нейтрального статуса, который государства сохраняли со времен холодной войны, и вступить в НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже 27 февраля заявил о доведении в ближайшие годы расходов на оборону до 2% ВВП страны.

Кроме того, было объявлено о создании в ФРГ специального фонда размером €100 млрд для перевооружения бундесвера. Коалиция из трех немецких правящих партий совместно с оппозиционным блоком из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов 30 мая согласовала правовую основу фонда. Для его создания, предположительно, нужно будет изменить Основной закон Германии, а для внесения поправок в Конституцию ФРГ это должны поддержать две трети депутатов бундестага.

Трансформация в военное объединение?

После 24 февраля Евросоюз в целом еще сильнее озаботился своей военной мощью и в марте впервые утвердил оборонную стратегию под названием «Стратегический компас».

Страны ЕС решили создать силы оперативного реагирования численностью 5 тыс. человек, которые будут готовы принимать участие в разрешении «различных видов кризисов». Как отмечал тогда верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, странам Европы необходимо уметь говорить на языке силы.

«Сейчас возможность усиления военной компоненты ЕС есть — вплоть до создания объединенных сил Евросоюза, а датчане, очевидно, не хотят оставаться в стороне»,

— сказал «Газете.Ru» профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Олег Барабанов.

По его словам, в данном случае вопрос не критичен и даже не столь значим для России, как вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку оборонная система ЕС и так существует, но не несет самый большой вклад в военном смысле.

«Дания относится к числу стран, резко критикующих Россию. Но в рамках единой оборонной политики Евросоюза критиков России и так немало, поэтому решение Дании вряд ли как-то существенно повлияет на ситуацию», — сказал эксперт.

«Говорить о трансформации ЕС в военный союз не стоит, это невозможно из-за полной зависимости от США в вопросах внешней политики и безопасности»,

— отметил со своей стороны программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Более того, присоединение Дании — одного из надежных союзников США — показывает, что теперь уж точно никакой самостоятельности не будет», — сказал он «Газете.Ru».