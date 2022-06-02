Больше не «индейка»: ООН переименовала Турцию

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Организация Объединенных Наций одобрила изменение написания названия Турции в официальных документах. Теперь страна будет именоваться Türkiye вместо Turkey. Как уточнили в МИД Турции, решение было принято для «повышения престижа страны на международной арене».

Из индеек в Türkiye

Стефан Дюжаррик заявил, что ООН переименовала Турцию в ответ на просьбу последней. По его словам, изменение вступило в силу сразу после обращения турецких властей.

«Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye», — сказал официальный представитель генсека ООН, его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. При этом место Турции в алфавитном порядке не изменится.

Беседуя с агентством Anadolu, Дюжаррик уточнил, что в ООН поступило письмо от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу на имя генерального секретаря Антониу Гутерриша с просьбой использовать название Türkiye на международной арене.

Комментируя изменение названия страны, глава Чавушоглу пояснил, что решение об отправке письма на имя генсека ООН было принято в рамках программы Анкары по «повышению престижа страны на международной арене».

«Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу. Письмом, которое я направил сегодня на имя Генерального секретаря ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye», — написал он накануне в соцсетях.

Позже, беседуя с Anadolu, Чавушоглу заявил, что для переименования Управление по коммуникациям Турции подготовило «хорошую почву».

Также издание отметило, что старое название страны было неблагозвучным, а в переводе с английского означало «индейка». Поэтому при прочтении фразы, написанной на товарах турецкого производства, — «Made in Tyrkey» — могли возникнуть сложности.

Теперь название Türkiye теперь должно использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где упомянута Турция.

Указ президента

Сама Турция переименовала себя еще 3 декабря 2021 года. Соответствующий указ Реджепа Тайипа Эрдогана был размещен на сайте официального издания Resmi Gazete.

Он объяснил, что меняет написание названия Турецкой республики «в свете ее тысячелетней государственной традиции», а также для «сохранения и прославления культуры и ценностей» турецкого народа.

«Уделяя большое внимание ценностям турецкой нации и ее глубоко укоренившейся истории, наименование «Türkiye» было принято в качестве зонтичного бренда нашей страны в национальных и международных СМИ», — говорится в указе турецкого лидера.

По его мнению, слово «Türkiye» «наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации».

«В этом контексте фраза «Made in Türkiye» будет использоваться вместо «Made in Tyrkey» для нашей экспортной продукции, а наши продукты, которые являются гордостью нашей страны в международной торговле, теперь будут представлены фразой «Türkiye» во всем мире», — уточнил Эрдоган.

Президент добавил, что новое наименование будет использоваться и в других сферах, например, при переписке с другими государствами и международными учреждениями.