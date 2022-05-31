«Они ведут к развалу страны». Патрушев заявил о начале «захвата» Польшей западной Украины

У западных партнеров Киева есть «особые планы» на украинские земли, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он уверен, что несколько государств ведут активную работу по «расчленению» Украины, а Варшава перешла к «захвату» украинских территорий. По мнению Патрушева, следствием действий США и их союзников станет распад украинского государства. Об угрозе от Польши говорили ранее глава СВР России Сергей Нарышкин и экс-президент Украины Виктор Янукович.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Польша и Запад предлагают Киеву сближение из корыстных побуждений, рассчитывая захватить западные территории.

«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — заявил Патрушев и добавил, что у Запада есть «особые планы» на территории Украины.

По его мнению, партнеры Киева могут «в корыстных интересах» воспользоваться сложившейся ситуацией.

«Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», — заявил секретарь Совбеза.

По его словам, несколько государств работают над «расчленением» Украины, а к развалу страны ведут действия США и их союзников.

Патрушев указал, что президент Украины Владимир Зеленский с одной стороны «объявляет сепаратистами жителей Донбасса и ведет с ними военные действия», но в то же время предоставляет полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие государственные должности.

«Суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей… Их действия ведут к реальному развалу страны», — утверждает секретарь Совбеза РФ.

Патрушев вновь повторил, что цели спецоперации «будут достигнуты».

«Полное игнорирование обоснованных требований России по гарантиям безопасности, планы киевского режима по изменению статуса безъядерной державы и вхождению в НАТО, полученные сведения о подготовке к боевым действиям в Донбассе и нападению на Россию — все эти угрозы вынудили принять упреждающие меры и начать специальную военную операцию», — напомнил секретарь СБ РФ. По его словам, документальные подтверждения таких планов Киева были получены в ходе военной операции.

Ранее Патрушев уже заявлял, что политика западных стран и Киева может привести к распаду Украины на несколько государств. По его мнению, американские власти решили создать антипод России и выбрали для этого Украину, пытаясь «разделить, по сути, единый народ».

Контроль над «историческими владениями»

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждал, что власти Польши и США разрабатывают план по установлению военно-политического контроля над «историческими владениями» Варшавы на территории Украины.

Он считает, что на первом этапе польские войска должны войти в западные области Украины под предлогом защиты от российской агрессии. По утверждению главы СВР, миссия пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».

Слова Нарышкина о намерении Варшавы аннексировать запад Украины в Польше назвали ложью и попыткой посеять недоверие. Пресс-секретарь министра — координатор спецслужб Польши Станислав Жарин — отметил, что «ложь о предполагаемых планах Польши напасть на Западную Украину повторяется уже несколько лет».

Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014 году, также считает, что украинские власти совершают ошибку, сближаясь с Польшей. По его мнению, это может привести к фактическому слиянию двух стран.

«Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», — утверждал Янукович.

По его мнению, Украина вынуждена будет пойти на фактическое слияние с Польшей. Причиной такого слияния, считает Янукович, может быть «угроза экономической несостоятельности [Киева] защищать суверенитет».

Особый статус поляков на Украине

22 мая президент Польши предложил заключить новое соглашение о дружбе между Варшавой и Киевом, а также заявил, что граница между двумя странами должна объединять, а не разделять.

В свою очередь Владимир Зеленский анонсировал законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины.

Он будет работать по аналогии с польским, где временно перемещенных лиц с Украины фактически приравняли к гражданам Польши, но без права голосования.

«Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально границы давно не разделяют. Поэтому мы решили в ближайшее время воплотить это в соответствующем двустороннем соглашении», — отметил Зеленский.

В конце марта Дуда подписал поправки в закон о помощи украинцам, по которым граждане Украины, вынужденные покинуть страну из-за военных действий, смогут легально находиться в Польше в течение 18 месяцев с 24 февраля. Это касается тех, кто собирается остаться в этой стране. Впоследствии им предоставят временный вид на жительство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу Зеленского об оформлении особого статуса для поляков «казусом суверенитета» и заявила, что украинские власти «активно разбрасываются» своей независимостью, «легализуя де-факто захват страны».