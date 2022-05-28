Три версии: о чем Путин говорил с Макроном и Шольцом

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с лидерами Франции и Германии ситуацию на Украине и международный продовольственный кризис. По данным Кремля, Путин обозначил открытость России к диалогу и возложил вину за проблемы с поставками продовольствия на санкции и ошибки западных политиков. По версии Берлина, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призвали немедленно вывести российские войска с Украины. Париж сообщил о третьем аспекте разговора.

Заявление Кремля

На сайте кремлевской пресс-службы сообщается, что состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Стороны обменялись мнениями по поводу военного конфликта на Украине. Путин рассказал Шольцу и Макрону «о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные Силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права».

По словам Путина, именно Киев отказывается от мирных переговоров, а Москва открыта для урегулирования. Кроме того, он указал на опасность «накачки» Украины оружием из-за границы — это «может усугубить дестабилизированную и без того обстановку и обострить гуманитарный кризис».

Обсуждался также вопрос международной «продовольственной безопасности». Согласно позиции Кремля, причинами трудностей с поставками продовольствия стали антироссийские санкции и ошибки западных стран в финансово-экономической сфере.

«Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Заявление Берлина

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что немецкий канцлер и французский президент призвали немедленно заключить перемирие и вывести российские войска.

«Они призвали президента России пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта», — говорится в заявлении Хебештрайта.

Путин заверил, что хочет разрешить экспорт зерна из Украины, особенно по морю, добавил представитель правительства Германии.

«Президент Путин пообещал, что открытие минного пояса, заложенного для защиты украинских портов, чтобы разрешить экспорт зерна морским транспортом, не будет использоваться Россией для наступательных действий», — сказал Хеберштрайт.

Иностранные лидеры попросили также Путина улучшить гуманитарное положение жителей Украины. Они также «положительно отметили», что российский президент «привержен обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права».

Телефонный разговор произошел по инициативе Макрона и Шольца, он продолжался почти полтора часа. Стороны договорились продолжать контакты.

Предыдущий разговор Путина и Макрона состоялся 3 мая, с Шольцем российский лидер общался 13 мая.

Заявление Парижа

Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвали российскую сторону освободить украинских военнопленных, вышедших с завода «Азовсталь», сообщает AFP.

«Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2500 украинских военнослужащих», — заявили в Елисейском дворце.

Уточняется, что речь идет о сдавшихся в плен украинских солдатах, которые были заблокированы на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.