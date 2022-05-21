Измены, насилие и порно вместо сайта о тракторах: британские политики погрязли в секс-скандалах

Не проходит и года, чтобы в британской политике не разразился скандал на сексуальной почве. Примечательно, что чаще всего героями «пикантных» сводок становятся представители Консервативной партии. «Газета.Ru» разбиралась, почему британские лорды, сэры и пэры регулярно попадают в эпицентры секс-скандалов, и какими последствиями оборачиваются для них опасные связи.

Пошлые Тори

На этой неделе британские СМИ сообщили о задержании неназванного члена парламента от консерваторов. Политика обвиняют в изнасиловании и других насильственных действиях сексуального характера. Известно, что мужчине больше 50 лет. Как пишет The Independent, его якобы попросили воздержаться от посещения парламента на время расследования.

Представители Бориса Джонсона уже заявили, что премьер-министр шокирован произошедшим, а сами Тори якобы готовы исключить мужчину из партии, если обвинения подтвердятся.

Об инциденте стало известно менее чем через месяц после того, как другого депутата-консерватора уличили в просмотре порно в Палате общин. Жалоба поступила от возмутившихся и оскорбленных женщин. Впоследствии 65-летний Нил Пэриш попробовал оправдаться: на сайт зашел случайно, перепутал интимный контент с порталом о тракторах.

В конце концов политик подал в отставку под напором оппонентов из лейбористской партии. Покаяние не спасло репутацию Пэриша — в местной прессе за ним уже закрепилась уничижительная кличка «порно-тори».

О масштабе проблемы можно судить по недавнему расследованию газеты The Sunday Times. Журналисты выяснили, что более 50 парламентариев, включая трех министров, столкнулись в конце апреля с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны парламентского надзорного органа.

Толчком к внутреннему расследованию послужило дело еще одного депутата от консерваторов, Имрана Ахмад Хана, который в конце апреля подал в отставку после того, как его признали виновным в сексуальном насилии над 15-летним юношей в 2008 году. Ажиотаж вокруг скандала подкреплялся тем фактом, что Хан входил в консультативную группу, которая занималась расследованием сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Сам Борис Джонсон едва успел выбраться из секс-скандала. В 2019 году широкой общественности стало известно, что политик в бытность мэром Лондона состоял в отношениях с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури. Джонсона, который на момент отношений с Аркури был женат, подозревали в оказании незаконной денежной помощи бизнесу любовницы, а также возможной растрате бюджета столицы Британии.

И хотя следствию не удалось доказать его вину, публика еще долго смаковала подробности личной жизни премьера.

Особое внимание британские таблоиды уделяли воспоминаниям самой Аркури, которая легко раскрывала интимные подробности отношений с политиком.

Естественным образом череда секс-скандалов не могла не сказаться на публичном образе британских консерваторов и их рейтингах.

Консервативный подход

Каждый секс-скандал дорого обходится консерваторам, поэтому они всячески пытаются не придавать так называемый sexual misconduct огласке. Впрочем, их оппоненты из Лейбористской партии редко упускают возможность обрушиться с критикой на провинившихся Тори.

В случае с Нилом Пэришом и его «непреднамеренном» просмотре порно в парламенте, лейбористы незамедлительно обвинили консерваторов в попытке скрыть скандал, попутно припомнив коллегам дело Ахмад Хана. Тогда Тори также не спешили запускать расследование и оглашать детали инцидента на суд публике.

В последние годы Консервативная партия Британии испытывала ряд сложностей на парламентских выборах, особенно в июне 2017 года, поэтому потеря каждого места во властных структурах до сих пор воспринимается болезненно.

Показателен в этой связи скандал, случившийся в ноябре 2017-го, когда министр обороны страны, консерватор Майкл Фэллон ушел в отставку после обвинения журналистки в сексуальных домогательствах. Еще в начале нулевых Фэллон имел неосторожность положить руку на колено женщины, что впоследствии обернулось для него крахом карьеры. Скандал произошел в самый разгар движения #MeToo.

В том же месяце под «удар» попало еще несколько политиков из рядов консерваторов. Первый министр кабинета Дэмиан Грин был уличен в использовании сайта знакомств для женатых мужчин и хранении порно на рабочем компьютере. Впоследствии Грин подал в отставку под давлением тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй.

Коллега Грина, Кристофер Пинчер, работавший на тот момент в казначействе, также покинул свой пост после обвинений в домогательствах к своему молодому помощнику.

Череда секс-скандалов в 2017 году способствовала еще большему сокращению разницы между количеством Тори и Лейбористов в парламенте. Следующие выборы в британский парламент состоятся через два года, а новые скандалы на сексуальной почве только набирают обороты.

Чрезвычайно английский скандал

Публичная история секс-скандалов в британской политике берет начало еще в 1960-х. Одним из самых громких «инцидентов» по праву считается так называемое «Дело Профьюмо».

Тогда в 1963 году, британский военный министр и член Консервативной партии Джон Профьюмо был уличен в сексуальной связи с 19-летней моделью Кристин Килер. Профьюмо на тот момент состоял в браке, но скандал разразился не только из-за моральной стороны вопроса.

Помимо Профьюмо, в отношениях с девушкой состоял помощник военно-морского атташе посольства СССР в Великобритании Евгений Иванов. Как итог, разрушенная карьера Профьюмо и проигрыш Консервативной партии на парламентских выборах 1964 года.

В 1973 году таблоид News of the World опубликовал фотографии лорда Энтони Лэмбтона (еще один консерватор), чиновника министерства обороны, курящего марихуану в постели с двумя проститутками. Разразившийся скандал вынудил Лэмбтона уйти в отставку с должности заместителя парламентского секретаря Королевских ВВС.

Еще один известный скандал случился в 1976 году, когда британская общественность узнала о том, что тогдашний лидер Либеральной партии и кандидат в премьер-министры страны Джереми Торп заказал убийство своего любовника, который грозился придать огласке гомосексуальные предпочтения политика. Впоследствии суд оправдал Торпа, но его карьера была разрушена. В 2018 году история была экранизирована в сериале «Чрезвычайно английский скандал».