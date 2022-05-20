«Против России развязана настоящая война». Как она будет защищаться

Президент РФ Владимир Путин заявил о развязанной против России войне в информационном пространстве, а также указал на рост числа кибератак на российские информационные системы после начала военной операции на Украине. Он поручил разработать госсистему по защите информации и напомнил, что в России с 2025 года госкомпаниям и некоторым организациям запретят использовать иностранные системы защиты информации.

Против России идет масштабная война в киберпространстве, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. По его словам, число кибератак на страну выросло в разы.

«С началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными», — указал Путин.

Он заявил, что «по сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве».

Угрозы из разных стран

Путин обратил внимание, что выросло число комплексных кибератак. «Хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу», — сказал президент.

«Атаки наносятся из разных государств, при этом они четко скоординированы», — отметил Путин. Он считает их действиями государственных структур, а также указывает, что в состав армий некоторых стран входят кибервойска.

Президент рассказал, что атакам подвергаются СМИ, финансовые учреждения, социально-значимые порталы и сети, а также органы власти.

«Значительно чаще фиксируются попытки и незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих российских компаний», — добавил Путин.

Он описал тактику хакеров: «доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступной или подменяется фейками-фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии, применяется все более сложное программное обеспечение, способное поражать устройства, использующие различные операционные системы».

Характер угроз и вызовов кибербезопасности страны быстро меняется, и надо это учитывать, заявил президент.

«Сама информационная сфера переживает бурное развитие. Все это нужно, безусловно, учитывать, в целом держать все эти вопросы в поле постоянного внимания и контроля», — подчеркнул Путин.

«Готовы к атаке»

Президент считает, что агрессия против России в киберпространстве, как и в целом «санкционный наскок», провалились.

«В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы», — указал глава государства.

Он напомнил, что введенные против России санкции ограничили доступ к зарубежным информационным технологиям, программам и продуктам. Несколько зарубежных поставщиков в одностороннем порядке прекратили техническую поддержку своего оборудования в России, а также известны случаи ограничения работы или блокировки программ после их обновления.

«Все это нужно учитывать при использовании российскими компаниями, органами власти и управления ранее установленных и внедрении новых иностранных информационных технологий и продуктов», — рекомендовал президент.

Президент назвал тему комплексной и важнейшей для суверенитета и безопасности России и ее экономики.

Создание системы защиты информации

Для решения проблем кибербезопасности Путин предложил подумать над формированием государственной системы защиты информации.

«Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства — здесь не должно быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого контроля правил использования служебной техники», — подчеркнул глава государства.

Он также предложил Совбезу РФ обсудить проект основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической IT-инфраструктуры России. Путин напомнил, что «с 2025 года использование зарубежных средств защиты информации будет вообще запрещено».

Он призвал «за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу», а также разработать и внедрить свое технологическое оборудование, в том числе необходимое для производства программно-аппаратных комплексов.

«Процессы цифровизации, которые сейчас активно идут в системе госуправления и российской экономике, должны быть сегодня максимально защищены от любого потенциального негативного воздействия извне», — подчеркнул президент. «Очевидным путем» к реализации этой задачи Путин назвал переход на отечественную технику, технологии, программы и продукты.