«Это преступление»: в России обвинили премьера Польши в фашизме за слова о «Русском мире»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить «Русский мир» как «чудовищную новую идеологию». В Госдуме РФ обвинили его в фашизме, а также предложили создать новую форму денацификации для политиков, занимающихся подобной риторикой.

«Русский мир» — это рак»

Моравецкий в своей колонке для Telegraph написал, что после распада СССР «все впали в блаженное забвение», веря, что на земле воцарился мир. Но в Москве «шла работа по воскрешению демонов истории». И «сегодня над Украиной вновь поднялись проклятые призраки ХХ века».

По мнению польского политика, парадокс прошлого столетия заключается в том, что чем более развитой казалась цивилизация, тем «более чудовищной она себя показывала». В качестве примера «величайших трагедий в истории человечества» он привел нацистскую Германию и коммунизм в России.

По его словам, «иллюзия, что история не может повториться, развеялась 24 февраля этого года».

«То, что происходит в Украине, означает возвращение проклятых идеологий. Ирония этой истории в том, что Путин построил новый российский империализм на основе мифа о победе над нацизмом, а его пропаганда описывает агрессию против Украины как операцию по «денацификации» страны», — считает польский политик.

Он уверен, что идеология «Русского мира» позволяет РФ «оправдывать выдуманные права и привилегии для своей страны». И на этом же основан «рассказ об «особой исторической миссии» русского народа».

«Русский мир» — это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — заключил Моравецкий.

Денацификация Моравецкого

Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая раскритиковала слова Моравецкого.

«Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши — это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом. Это преступление», — приводит слова Яровой пресс-служба партии «Единая Россия».

По ее словам, «градус русофобии зашкалил все барометры».

«Русский мир — это миллионы людей. «Искоренить» идеологию? Это о чем? Отобрать язык, душу, веру, милосердие, идеалы семьи и добра, жизнь? Преступление в том, что своим призывом премьер-министр предлагает искоренить все это», — подчеркнула она.

Яровая также считает, что ненависть к любым народам должна осуждаться и пресекаться как экстремизм, в особенности, если такие призывы исходят от высокого должностного лица.

В свою очередь член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил РИА «Новости», что Моравецкого следует «денацифицировать».

«Пора вводить новую форму денацификации, она не должна носить обязательно географический характер, как на Украине, надо это распространить на людей, политиков, которые занимаются такой риторикой», — сказал парламентарий.

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Моравецкий неоднократно высказывался против политики властей России. Так, он предлагал странам Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам, а также заявлял о намерении «дерусифицировать» экономику Польши. При этом политик в конце апреля признал, что «Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями».

«В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов», — заявил Моравецкий.