Националисты пришли к власти в Северной Ирландии. Распадется ли Великобритания

Впервые в истории национал-республиканская партия «Шинн фейн», выступающая за выход Северной Ирландии из состава Великобритании, победила на выборах в региональный парламент. Мишель О'Нил, которой предстоит занять пост первого министра Северной Ирландии, назвала историческими итоги голосования, открывшие возможность для проведения референдума об объединении острова. В «Шинн фейн» уже заявили, что будут работать над организацией плебисцита в ближайшие пять лет. Подробнее о том, с какими трудностями может столкнуться победившая партия, — в материале «Газеты.Ru».

Победа сторонников объединения Ирландии на выборах в североирландскую Ассамблею не означает, что Соединенное Королевство движется к распаду. Об этом заявил в воскресенье, 8 мая, в интервью «Би-би-си» замглавы правительства и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб.

«Однако есть два обстоятельства, требующих внимания. Это необходимость стабилизировать ситуацию, так как жители Северной Ирландии хотят, чтобы органы исполнительной власти работали, и поэтому нам нужно попытаться сблизить позиции партий и добиться этого результата. Во-вторых, препятствием на пути к достижению этой стабильности остается североирландский протокол, и эту проблему нужно решить», — добавил он.

Выборы в Северной Ирландии

Национал-республиканская партия «Шинн фейн», выступающая за выход Северной Ирландии из состава Великобритании и объединение с Ирландией, впервые в истории победила на состоявшихся в четверг выборах в региональный парламент. Ее представители займут 27 мандатов в 90-местной Ассамблее.

Мишель О'Нил, которой предстоит занять пост первого министра Северной Ирландии, назвала историческими итоги голосования, открывшие возможность для проведения референдума об объединении острова.

Как указала председатель победившей партии Мэри Лу Макдональд, «Шинн фейн» будет работать над организацией плебисцита в ближайшие пять лет. При этом эксперты отмечают, что подобный референдум потребует разрешения со стороны британского министра по делам Северной Ирландии Брэндона Льюиса, пишет ТАСС.

Кроме того, «Шинн фейн» предстоит сформировать состав кабмина вместе с занявшей второе место Демократической юнионистской партией (ДЮП, получила 24 места по итогам голосования). Согласно Белфастскому соглашению 1998 года, органы исполнительной власти в Ольстере формируются по пропорциональному методу, чтобы региональное правительство представляло все общины.

Из-за того, что юнионисты и националисты обязаны сотрудничать, формирование правительства по итогам выборов регулярно становится проблемой, приводящей к длительным периодам фактического безвластия.

В частности, лидер ДЮП Джеффри Дональдсон уже заявил, что его партия не будет принимать участие в работе кабмина до тех пор, пока не будут решены разногласия вокруг имплементации протокола по Северной Ирландии, подписанного Лондоном и Брюсселем в рамках соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.

Объединение с Ирландией

Согласно акту о Северной Ирландии от 1998 года, статус Ольстера «не должен изменяться без согласия большинства жителей, которое должно быть выражено на голосовании», а сам министр по делам Северной Ирландии может дать зеленый свет на проведение референдума при условии, что большая часть местных жителей выступает за объединение с Ирландией.

При этом, как следует из проведенного в апреле опроса газеты The Irish News, в настоящее время лишь треть жителей Северной Ирландии проголосовали бы за выход из состава Великобритании.

Политологи связывают беспрецедентный успех «Шинн фейн» на выборах с тем, что поддержка, на которую рассчитывали юнионисты, оказалась размыта между несколькими партиями с похожей идеологией. В общей сложности ДЮП, Ольстерская юнионистская партия и «Традиционный юнионистский голос» в совокупности набрали больше голосов, чем «Шинн фейн», Социал-демократическая и лейбористская партия, также выступающая за объединение с Ирландией.

В свою очередь, британские политические аналитики отмечают, что снижение популярности ДЮП во многом объясняется трудностями с реализацией североирландского протокола. Торговое соглашение, заключенное в декабре 2020 года между ЕС и Великобританией, предполагает, что Северная Ирландия, покинувшая ЕС в составе королевства, остается членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Дублином, но в то же время потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

В результате многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения. В апреле 2021 года в крупнейших городах Ольстера вспыхнули беспорядки, в результате которых пострадали десятки сотрудников полиции.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения.

ДЮП, равно как и британское правительство вместе с другими юнионистскими партиями, выступают за пересмотр протокола в связи с его неэффективностью. В свою очередь, представители «Шинн фейн», а также власти в Дублине неоднократно указывали на необходимость соблюдения положений протокола.