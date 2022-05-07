Минобороны сообщило о попытке Украины высадить десант на остров Змеиный

Украинские силы, по всей видимости, пытались высадить 7 мая десант на уже ставший известным остров Змеиный. ВСУ использовали десантные вертолеты и катер, но Россия отразила атаку. Тем временем стало известно о продвижении в городе Попасная в Луганской области, за который больше двух месяцев идут ожесточенные бои. Вдобавок, Минобороны России сегодня сообщило об уничтожении нескольких крупных поставок западной военной техники, полученной Украиной. Последние крупные новости о боевых действиях на Украине — в обзоре «Газеты.Ru».

Ситуация на Змеином

Российские силы сбили в воздухе над островом Змеиный украинские бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27 и три вертолета Ми-8, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что вертолеты несли десант.

Также над островом были поражены два украинских беспилотника «Байрактар-ТБ2». Кроме того, российские военные уничтожили украинский десантно-штурмовой катер «Станислав».

Бои за Попасную

Войска России и ЛНР с одной стороны и силы Украины с другой несколько месяцев упорно сражаются за город Попасная. Это город районного значения примерно в 60 км к северо-западу от Луганска. Через него идут автодороги на города Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

Глава ЛНР Леонид Пасечник еще 8 марта заявил, что войска ЛНР вошли в Попасную. «Организовываются работы по разминированию и остальные все работы, которые связаны с экстренными службами», — сказал он.

Минобороны России 13 марта сообщило, что группировка войск ЛНР, «продолжая наступательные действия, освободила от националистов город Попасная».

Однако спустя несколько дней, 18 марта посол ЛНР в России Родион Мирошник сказал, что за Попасную все еще идут бои, и полного контроля над городом у республики нет.

«Основные бои идут в Попасной и Северодонецке, на очереди Лисичанск. Это все крупные промышленные центры с большой промзоной и многоэтажной жилой застройкой. Туда стянуты украинские формирования со всей округи», — заявил тогда посол.

К концу апреля, по сообщению украинской стороны, российские войска смогли взять под контроль половину города. Об этом сказал 21 апреля председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«В настоящее время россияне контролируют около половины города. К этому району у нас нет доступа. <...> Уличные бои идут без остановки, люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу не имеют возможности из-за плотности обстрелов. Уцелевшие дома в Попасной отсутствуют.», — передал он.

По словам Гайдая, на конец апреля в Попасной оставались больше 2,5 тыс. жителей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 мая сообщил о захвате здания Рады (городского совета) Попасной.

Затем посол ЛНР 7 мая передал, что войска ЛНР и России заняли «здание городской администрации Попасной».

«Здание городской администрации Попасной уже под контролем народной милиции ЛНР и союзных сил. В городе больше двух месяцев идут ожесточенные бои. Врага метр за метром выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращен город», — сказал по этому поводу Мирошник.

Кадыров 7 мая, в свою очередь, заявил, что российские войска контролируют 80% Попасной. «Южная группировка полностью завершила зачистку своей части города — промзоны, и центральная часть города также находится под нашим контролем», — сказал он.

По его словам, «практически все опорные пункты вокруг города уничтожены, Попасная заблокирована, находится в кольце на 90%».

Уничтожение западной техники в Харьковской области

Российская военная авиация в ночь на 7 мая уничтожила «крупное скопление» поступившей с Запада военной техники в Харьковской области, рассказал официальный представитель Минобороны.

«В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступивших от США и европейских стран вооружения и военной техники», — уточнил он.

По словам Конашенкова, были выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники. Украина также потеряла до 280 человек личного состава.

Позже, в новой сводке 7 мая российское Минобороны сообщило об уничтожении еще двух групп западной техники в той же Харьковской области. С помощью ракетных комплексов «Искандер» российская армия нанесла удары в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка.

«Уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58 мотопехотной бригады ВСУ», — сообщил Конашенков. На этот раз он обошелся без точных подробностей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 марта заявил, что конвои, перевозящие поставляемое на Украину иностранное вооружение, станут целью российских сил.

«Мы четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые, как мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью», — подчеркнул он.