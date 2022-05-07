Слова Лаврова сочли «возмутительными». Что будет с отношениями России и Израиля

Инцидент с заявлением главы МИД Сергея Лаврова о евреях, вероятно, не скажется на отношениях России и Израиля кардинально, но, как полагают эксперты, он останется в них эпизодом, о котором постоянно будут вспоминать. Важны ли для России отношения с Израилем и какими они будут после ряда обвинений в адрес друг друга после заявления Лаврова, — в материале «Газеты.Ru».

Последнюю неделю внимание СМИ и политиков было приковано к напряженности в отношениях России и Израиля, возникшей после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Градус этой напряженности, казалось, начал снижаться, после того как, офис премьер-министра Израиля Нафтали Беннета сообщил, что президент РФ Владимир Путин принес извинения за слова министра. В офисе израильского премьера отметили, что он принял извинения и поблагодарил российского лидера за разъяснение его отношения к еврейскому народу и памяти о холокосте.

Вместе с тем в заявлении Кремля об этом не сообщается, и, как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, российской стороне нечего добавить к тому, что указывалось в письменном сообщении по результатам общения.

Публичного извинения представителей российской стороны после публикации 1 мая интервью Лаврова итальянской телекомпании Mediaset так и не прозвучало.

Главу российского внешнеполитического ведомства в ходе этого интервью попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о бессмысленности денацификации страны, в которой президент — еврей.

«Он (Зеленский — «Газета.Ru») выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — говорил российский министр.

После этого заявления для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства вызвали российского посла в Израиле Анатолия Викторова. Слова Лаврова глава МИД Израиля Яир Лапид назвал «непростительными и возмутительными».

Его собственное заявление по этому поводу в российском МИДе назвали во многом объясняющим курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.

Но тем не менее, если извинения действительно имели место, как сообщает израильская сторона, то их цель — восстановить тот уровень отношений между Россией и Израилем, который существовал ранее, сказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов. По его мнению,

этот инцидент не повлияет на российско-израильские отношения кардинальным образом, они останутся лояльными.

Вместе с тем высказывается и другая позиция о том, что после слов Лаврова Израиль может поменять свою нейтральную позицию по российской спецоперации на Украине. Такое предположение высказывалось в публикации The Jerusalem Post.

Более того, портал Axios со ссылкой на чиновников США и Израиля писал, что Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине после запроса США. До этого стало известно, что от израильской стороны на авиабазу Рамштайн в Германии приезжал глава военно-политического бюро минобороны Дрор Шалом для встречи под руководством США по отправке оружия на Украину.

После заявления Лаврова отношения между странами обострились, по крайней мере риторически,

обратил внимание профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Барабанов.

«Это выглядит не как шаг в пользу России, поскольку Израиль до этого заявления занимал достаточно умеренную позицию в отношении России, не был в первых рядах антироссийских стран. К тому же Израиль не включен в официальный список недружественных стран России. Россия не в том положении, чтобы выбирать, кто и что», — сказал эксперт «Газете.Ru».

При этом он отметил, что Лавров как опытный дипломат понимает значимость своих слов, поэтому не стоит говорить, что с его стороны имела место «промашка, которая привела к усилению антироссийской риторики в Израиле».

«Лавров прекрасно понимает чувствительность Израиля к теме Второй мировой войны, к теме холокоста и еврейской трагедии. Если он сказал, то он сказал с определенной политической целью», — отметил Олег Барабанов.

Тем не менее России в сложившейся сейчас ситуации нужно быть более осторожной и сохранять тех партнеров, те государства и правительства, которые относятся к ней если не дружественно, то с пониманием, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Как он отметил, сегодня таких государств не так много, и в самом Израиле есть разные позиции по этому поводу: есть позиция премьер-министра, который близок к РФ, а есть позиция главы МИД, который более критично относится к ней.

«Любые такие заявления (как заявление Лаврова — «Газета.Ru») лучше для России не делают, потому что Россия будет отторгаться. Даже если она будет отторгаться Израилем, это будет не очень приятно.

Для России сейчас все важно. Нужно хранить то, что есть, а не терять это»,

— сказал эксперт «Газете.Ru».

Он отметил, что отношения с Израилем еще не испорчены, а сама эта ситуация останется эпизодом в них.

«Риторика и реальная политика — вещи разные. Риторически эта история не забудется, об этом постоянно будут вспоминать, так как тема очень острая», — считает эксперт Олег Барабанов.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Бориса Долгова, фактором, способным ухудшить отношения России и Израиля, может стать его сильная зависимость от США.

«Движение в русле политики США со стороны Израиля продолжалось на протяжении всей его истории и продолжается до сих пор. Ситуация на Украине и русофобская кампания, начатая на Западе, — это факторы, действующие на политику Израиля. То есть страна может идти в этом направлении, и это может сказаться на ее отношениях с Россией», — констатировал эксперт.