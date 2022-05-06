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Политика

Подозрительные лица: Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Шойгу, Матвиенко и Медведева

СК России поручил установить, кто на Украине вызвал на допрос Шойгу, Матвиенко и Медведева

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Генеральная прокуратура Украины обнародовала несколько повесток о вызове на допрос российских должностных лиц, в числе которых — спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу. Следственный комитет России в ответ возбудил дела за «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».

Повестки должностным лицам

Также среди вызванных на допрос – директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, директор ФСБ России Александр Бортников, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

В повестках говорится, что все они — подозреваемые в совершении уголовного преступления, предусмотренного второй частью 110 статьи УК Украины («то есть в совершении представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины»). За такие проступки на Украине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Всех подозреваемых пригласили явиться в офис Генпрокуратуры Украины 16,17 и 18 мая. Причем каждому назначили время. Так, Медведева ждут по адресу «Киев, улица Резницкая, 13/15, кабинет 1411б» в 16:00, Матвиенко – в 17.00, а Шойгу – в 15:00.

Указывается, что все подозреваемые «обязаны прибыть по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, в суд». А в случае «невозможности прибыть по вызову в назначенный срок — заблаговременно сообщить об этом».

В повестках также уточнили, что если подозреваемые не явятся без уважительных причин или не сообщат о причинах своей неявки, то на них будет наложено денежное взыскание. Тогда украинская сторона оставляет за собой право применения привода, а также объявить всех в международный розыск.

Кроме того, украинское надзорное ведомство проинформировало, что всем перечисленным «уже отправлены соответствующие повестки с обязательной явкой 16, 17 и 18 мая».

На сайте Генпрокуратуры также были размещены «сообщения о подозрении», в которых каждому из вызванных на допрос разъясняется, в чем его подозревают. Так, отмечается, что в России исказили события на Евромайдане в 2013 году и указывали Украине на ошибочность «европейского вектора развития». А с помощью СМИ «искажалось сознание части населения» «с целью изменения мировоззренческих основ, зарождении сомнения в необходимости и целесообразности совместного сосуществования» в составе Украины.

Также российских должностных лиц подозревают в преступлениях, связанных с присоединением Крыма к России, а также с военной спецоперацией.

Реакция СК РФ

После публикации украинских повесток председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить, кто из украинских правоохранителей завел уголовные дела против высокопоставленных должностных лиц РФ.

«Следственный комитет России продолжает расследовать уголовные дела, возбужденные в связи с действиями украинских правоохранителей по незаконному привлечению граждан России к уголовной ответственности. На данный момент в производстве следователей СК России уже находится 14 уголовных дел по таким фактам», — сообщается на сайте российского ведомства.

В СК РФ полагают, что украинские правоохранители «принимали процессуальные решения о возбуждении уголовных дел в отношении российских депутатов, сенаторов, преподавателей образовательных организаций, журналистов и других граждан» «по надуманным основаниям».

Российские следователи квалифицировали действия украинских коллег как уголовное преступление, относящееся ко второй части 299 статьи УК РФ – «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».

«Среди фигурантов указанных уголовных дел — следователи Службы безопасности Украины, должностные лица Генеральной прокуратуры Украины и областных прокуратур. Председатель Следственного комитета поручил следователям в рамках расследуемого уголовного дела установить основания, инициаторов этих решений и конкретных должностных лиц, причастных к ним. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка», — заключили в российском ведомстве.

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