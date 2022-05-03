В Приднестровье заявили, что Украина готовила теракт с помощью дрона

Канистра с зажигательной смесью и два куска пластида, которые были прикреплены к беспилотнику

МВД непризнанного Приднестровья сообщило о попытке нового теракта в регионе. С конца апреля в Приднестровье прогремели несколько взрывов. Власти непризнанной республики обвиняют в терактах соседнюю Украину, Киев перекладывает ответственность на Москву, а та пока «внимательно наблюдает» за ситуацией. Что происходит в Приднестровье и какое значение этот спорный регион имеет для российской спецоперации — в обзоре «Газеты.Ru».

Неизвестные пытались с помощью дрона подорвать телерадиоцентр в поселке Маяк, сообщило МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

После предыдущих взрывов центр усиленно охраняют. Ночью 3 мая сторожевой патруль обнаружил и «нейтрализовал» подозрительный беспилотник. Он нес пятилитровую канистру «с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 см и 25 см в диаметре, в котором находилось 2 кг пластида». МВД уточнило, что речь идет о взрывчатке, в нее были заложены детонаторы. Бомба управлялась дистанционно через радиоустройство.

«Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны. Вероятно, злоумышленники планировали диверсию», — указало МВД.

По версии полиции, нападавшие хотели взорвать ангар с механизмами для охлаждения трансформаторов радиотелецентра.

Что происходит в Приднестровье

Это не первая попытка теракта за последние дни. Первый инцидент произошел вечером 25 апреля — министерство госбезопасности непризнанной республики обстреляли из ручного гранатомета, никто не пострадал (по сводке местного МВД). Источник «Интерфакса» в правительственных кругах Приднестровья заявил, что атаку совершили трое неизвестных, которые незаконно проникли в ПМР с Украины.

Собеседник агентства сообщил, что 25 апреля также прогремели два взрыва на территории авиапарка Минобороны Приднестровья.

Утром 26-го в поселке Маяк взорвали две вышки, передававшие российское радио, пострадавших нет. Совет безопасности Приднестровья в тот же день сообщил о нападении на воинскую часть в селе Парканы.

Следственный комитет Приднестровья 27 апреля передал, что возле уже пострадавшего телерадиоцентра в Маяке найдены и обезврежены еще десять взрывных устройств.

МВД Приднестровья 27 апреля сообщило, что с Украины запускают дроны, которые летают над селом Колбасна, где российские военные охраняют крупный склад советских боеприпасов. Полиция добавила, что 27 апреля с украинской стороны стреляли в направлении Колбасны.

Власти Приднестровья 26 апреля ввели красный уровень террористической угрозы. «Под охрану взяты все объекты государственной важности, в том числе те, к которым недоброжелатели могут проявлять повышенный интерес», — уточнил местный СК.

«Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину», — заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский.

Президент Молдавии Майя Санду, однако, связала теракты с «разными силами внутри Приднестровья», которые хотят раскачать ситуацию.

Кремль передал, что «внимательно наблюдает» за происходящим, и указал, что новости из Приднестровья вызывают обеспокоенность.

Украина опровергла свою причастность. Президент Украины Владимир Зеленский счел, что ситуацию «пытается дестабилизировать» Россия. Генштаб Украины в начале апреля утверждал, что российские войска могут готовить провокацию в Приднестровье, «чтобы обвинить в этом Украину».

Скандал вокруг Приднестровья из-за слов российских военных

Теракты в Приднестровье началась спустя три дня после того, как Минобороны России сделало громкое заявление насчет целей спецоперации на Украине. Ведомство 22 апреля сообщило, что российские войска постараются установить «полный контроль» над Южной Украиной, в том числе, чтобы обеспечить «еще один выход в Приднестровье». Замкомандующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев указал, что в Приднестровье «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

МИД Молдавии на следующий день сообщил, что российское Минобороны сделало «необоснованные заявления», и передал «глубокую обеспокоенность» послу России в Молдавии. В молдавском МИД подчеркнули, что слова неназванного «российского чиновника» противоречат позиции России, которая официально поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдавии в международно-признанных границах. При этом МИД открыто не говорил, что речь идет о заявлении насчет Приднестровья.

Проблема Приднестровья — страны, которую почти никто не признает

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Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика заявила об отделении от Молдавии в 1990 году. Проблема Приднестровья назревала с начала перестройки, пояснял «Голосу Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (в России признан иноагентом) профессор Университета Дэлавэра Стюарт Кауфман.

«Люди на одном берегу, то, что мы называем Приднестровьем, преимущественно русскоговорящие, русские или украинцы, придерживались более просоветских и промосковских настроений, чем люди на другом берегу реки — этнические молдаване, разговаривающие, по сути, на румынском», — указал эксперт.

Кроме того, берега реки отличались экономически. На левом была больше развита промышленность, на правом — сельское хозяйство.

До 1992-го в регионе шли боевые действия с человеческими жертвами. Молдавия пыталась силой вернуть контроль, но в конфликт вмешалась Москва. В итоге регион остается де-факто независимым от Молдавии, но ситуация на десятилетия застряла в статусе «замороженного конфликта».

С 1992 года в Приднестровье стоят российские войска: контингент миротворцев и оперативная группировка. Среди их задач охрана крупного склада боеприпасов в селе Колбасна. Власти Молдавии выступают за вывод из Приднестровья российских войск и вывоз боеприпасов, которые они охраняют. Кишинев хочет заменить солдат России гражданской международной миссией под мандатом ОБСЕ.

Никто из членов ООН, включая Россию, не признает независимость Приднестровья. Во всем мире суверенитет республики признали только Нагорно-Карабахская республика (сама не признанная никем из членов ООН) и частично признанные Абхазия с Южной Осетией. Молдавия считает Приднестровье своей, временно оккупированной территорией.

Территориально ПМР вытянулась вдоль левого берега реки Днестр. Включает город Бендеры и несколько сел на правом берегу. Республика граничит с Украиной и Молдавией. Граница с Украиной проходит по суше, это примерно 400 километров. В Приднестровье три официальных языка: молдавский, русский и украинский. Есть своя валюта, свой паспорт.

С 2013 года в регионе действует российское федеральное законодательство. С 2017 года флаг России имеет в ПМР статус второго государственного.