Парад при своих: иностранные президенты не приедут в Москву на парад в честь Дня Победы

Военнослужащие во время репетиции парадных расчетов перед военным парадом на Красной площади, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 28 апреля 2022 года

Кремль не пригласил на парад Победы глав иностранных государств, сообщил Дмитрий Песков, объяснив это тем, что в этом году дата годовщины победы не будет юбилейной. Не приедет даже белорусский глава Александр Лукашенко – он будет на параде в Минске. Ранее несколько стран СНГ – например, Казахстан и Узбекистан — отменили военные парады в годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Лидеры зарубежных стран не были приглашены в Москву в 2022 году на празднование Дня Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что дата в этом году «неюбилейная» — 77-я годовщина Победы над Германией в Великой Отечественной войне. Песков отметил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко в Москву также не приедет – такой поездки в планах нет. Не посетит столицу и палестинский президент Махмуд Аббас.

19 апреля Дмитрий Песков говорил, что традиция приглашения иностранных лидеров на празднование 9 Мая в Москву, на парад Победы, сохраняется.

«Список приглашенных варьировался от года в год. Мы сообщим», — сказал Песков.

В 2021 году Кремль не стал приглашать гостей из зарубежных стран на празднование 9 мая – тоже поскольку «дата была не круглой». «Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников», — говорил Песков.

В 2020 году парад в честь юбилейного 75-летия Победы проводился из-за коронавируса 24 июня. В Москву приезжали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

Отмены парадов в СНГ

В течение весны несколько стран-участниц СНГ приняли решения отменить широкое празднование Дня Победы в этом году. 13 апреля стало известно, что Казахстан не будет проводить парад – при этом запланированы военно-патриотические мероприятия.

«Отдельный блок составляют мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Республики Казахстан. Всего министерством обороны запланировано около 50 различных мероприятий, которые будут проведены во всех регионах страны», — сообщили в казахстанском минобороны.

7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества, а 9 мая – День Победы. В 2020 и 2021 годах военные парады, посвященные праздникам, были отменены в республике из-за угрозы распространения COVID-19.

27 апреля минобороны Узбекистана заявило, что военных парадов в честь Дня Победы проводить не будет. Они также не проводились ни в прошлом, ни в позапрошлом году.

Об отказе от проведения военного парада 9 мая в этом году заявили власти Киргизии. Власти республики сообщили, что в этот день пройдет митинг-реквием и состоится шествие «Бессмертного полка».

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии призвал население отказаться от использования символа Z во время празднования 9 мая.

Ранее власти Эстонии запретили проводить в стране 9 мая публичные собрания с использованием военной символики России, флагами СССР, советской военной формой и георгиевскими ленточками «во избежание провокаций». Латвия из-за военных действий на Украине отменила все мероприятия по случаю 9 мая, запретив также запуск салютов. Марш легионеров СС власти также отменили – третий год подряд. Мэрия литовского Вильнюса не стала выдавать разрешения на памятные мероприятия у мемориала советским воинам – чтобы не допустить «политических манифестаций».

Парламент Молдавии принял законопроект, запрещающий георгиевскую ленту, а также символы Z и V.