«Победа с ощущением тревоги»: чего ждать от второго срока Макрона

Второй тур президентских выборов во Франции завершился победой действующего главы государства Эммануэля Макрона. Он получил свыше 58% голосов французов. Соперница Макрона Марин Ле Пен набрала 41,5%, показав свой лучший результат за последние 10 лет. При этом явка во втором туре составила 71,99% — один из самых низких показателей в истории Пятой республики. Как Макрон смог обыграть Ле Пен и чего ждать от его второго президентского срока — в материале «Газеты.Ru».

Второй тур выборов президента Франции повторил ситуацию 2017 года, когда Макрон также конкурировал с Ле Пен и одержал над ней победу.

Однако если в прошлый раз разрыв между кандидатами составлял более 33%, то сейчас он составил всего 17%.

Ле Пен показала лучший результат за всю свою политическую карьеру, учитывая, что в президентских выборах кандидат участвовала уже в третий раз.

Снизился не только разрыв между оппонентами, но и количество проголосовавших французов. По последним данным, явка составила 71,99%, и это самый низкий показатель за последние 50 лет — ниже было только в 1969 году, когда во втором туре свой голос отдали лишь 68,85% избирателей.

Разочарование части французов в выборах показали и протесты. В ряде городов страны сотни демонстрантов вышли на улицы, выражая недовольство обоими кандидатами. Одним из популярных лозунгов митингов стала фраза «Ни Ле Пен, ни Макрон. Ни мать, ни патрон» — отсылка к предвыборным кампаниям политиков, в которых они оба пытались представить себя как кандидаты для всех французов. Уличные акции привели к столкновениям с полицией, в результате которых погибли как минимум два человека.

Почему Макрон победил Ле Пен

Действующий президент отпраздновал свою победу, собрав масштабный митинг сторонников на Марсовом поле в Париже, где поблагодарил французов за то, что они не допустили триумфа крайне правых в лице Ле Пен. С момента завершения первого тура 10 апреля Макрон сделал упор именно на этой черте своей соперницы, которая в ответ сосредоточилась на промахах главы государства во внутренней политике.

Ряд французских СМИ отмечают, что победа Макрона во многом обусловлена тем, что часть избирателей голосовали не за него, а против Марин Ле Пен.

Мнение прессы разделяют и французские политики. Так, представитель крайне левого движения «Непокоренная Франция» Алексис Корбьер заявил, что действующий президент на самом деле набрал всего 38% голосов.

«Он самый неудачно избранный президент. Только 38% зарегистрированных избирателей проголосовали за него, в то время как многие люди проголосовали за то, чтобы заблокировать Марин Ле Пен. Он в меньшинстве», — объяснил политик.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают выигрыш Макрона. Так, главный научный сотрудник ИНИОН РАН Наталия Лапина считает, что в условиях низкой явки, обусловленной высоким уровнем протестного голосования, результат президента можно назвать «победой с ощущением большой тревоги».

«На данный момент во Франции велико неприятие Макрона как личности. В рамках текущего голосования французы продемонстрировали совершенно уникальный уровень абсентеизма (уклонения от участия в выборах), потому что президентские выборы — самый важный момент в политической жизни Пятой республики.

Уровень явки был очень низким в первом туре (73,69%) и еще ниже во втором. Однако пока в стране сохраняется нежелание прихода к власти крайне правых, хотя Марин Ле Пен провела очень успешную избирательную кампанию, значительно прибавив долю избирателей», — указала эксперт.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев называет две причины победы Макрона.

«Во-первых, он в целом оказался хорошим лидером, который смог доказать французам, что его первый президентский срок был действительно эффективным. Он провел ряд реформ, попытался модернизировать экономику и был активен на внешней арене. Во-вторых, никто из конкурентов Макрона не оказался ему по плечу. Все они были гораздо слабее и не смогли по-настоящему бросить вызов главе государства.

Что из этого оказалось более верным — Макрон настолько хорош или его конкуренты настолько плохи, — сложно сказать.

Однако показательным можно назвать то, что по всем опросам Макрон уверенно выигрывал оба тура, что он и сделал», — отметил эксперт.

Чего ждать от второго срока Макрона

В своей предвыборной кампании французский лидер сделал упор на оборонную политику Франции и Евросоюза в целом. В частности, Макрон пообещал поднять оборонный бюджет с €40,9 млрд до €50 млрд, а также усилить координацию с ЕС в военных вопросах. Такой подход во многом был обусловлен эскалацией украинского кризиса и российской военной операцией на Украине, которую президент открыто критиковал, поддерживая большинство санкционных мер Запада в отношении Москвы — в том числе не исключая отказа от российских энергоресурсов.

Обещания президента по внутренней политике были сосредоточены на продолжении реформ: в частности, на спорной инициативе по повышению пенсионного возраста с 62 до 65 лет, на снижении налогов для предприятий и сокращении уровня безработицы.

При этом по итогам президентских выборов Макрон объявил, что его новый срок не станет полноценным продолжением прошлой политики, а будет сосредоточен на работе для единства «погрязшей в расколах» Франции.

С точки зрения Наталии Лапиной из ИНИОН РАН,

главным вызовом для президента станет то, что больше половины французов фактически настроены против него.

По ее словам, об этом говорят результаты голосования, если к голосам Ле Пен прибавить испорченные бюллетени и тех, кто не явился на избирательные участки.

«У Макрона очень либеральная предвыборная программа, а его пенсионная реформа уже расколола Францию. Это был один из мотивов голосования против президента, поскольку его оппоненты, напротив, выступали за снижение пенсионного возраста. Идею Макрона поддерживают представители творческих профессий, управленцы и люди, уже вышедшие на пенсию, а против нее выступают рабочие, занятые на различных тяжелых работах. И как он сможет объединить Францию, настаивая на таких изменениях, большой вопрос», — указала эксперт.

Многие французские социологи и эксперты говорят о риске возвращения классовой борьбы, а также восстановления движения «Желтых жилетов», продолжила Лапина, еще одним вызовом является абсентеизм и протесты среди молодежи как против Макрона, так и против Ле Пен, что может стать провозвестником крупных акций в осенний период.

В свою очередь, Павел Тимофеев из Отдела европейских политических исследований считает, что прежде всего перед Макроном стоит задача сохранения Франции в пятерке крупнейших экономик мира.

«Это особенно важно с учетом того, что французская сторона, как и другие страны ЕС, говорит о готовности отказаться от российского газа и нефти, тем самым решая стратегическую задачу по переводу экономики на зеленые рельсы. Во внутренней политике главным для президента также станет проблема социальных лифтов. Макрону необходимо показать французам, что его реформы помогают сделать каналы, по которым люди попадают во власть, прозрачными и транспарантными», — добавил эксперт.

Впереди «третий тур»

Официальный старт второго срока Макрона будет дан в начале мая, в момент приведения французского лидера к присяге. Через месяц президента будет ждать первое испытание — парламентские выборы. Во Франции их зачастую сравнивают с третьим туром президентской кампании.

В 2017 году партия Макрона «Вперед, Республика!» смогла обеспечить себе большинство мест в нижней палате парламента, получив 308 из 577 мандатов. Однако на всех последних промежуточных выборах партия президента показывала крайне низкие результаты.

«Партия «Вперед, Республика!» пролетела на местных и региональных выборах, в последнем случае получив всего 10%. Учитывая все обстоятельства, в том числе высокий уровень протестного голосования, Макрон в этот раз очень сложно избрался президентом, что может отразиться на результатах его политической партии на выборах.

Успех 2017 года «Вперед, Республика!» может и не повторить.

При этом дойдет ли ситуация до сосуществования президента с оппозицией в парламенте, пока неизвестно», — отметила Наталия Лапина из ИНИОН РАН.

С ней согласен Павел Тимофеев из Отдела европейских политических исследований, по его словам, партии Макрона действительно не удалось укорениться на местах и выиграть парламентские выборы будет гораздо сложнее, чем президентские.

«По сути, главная задача для президента заключается в том, чтобы не дать пройти в парламент большому числу сторонников крайне левого председателя партии «Франция непокоренная» Жан-Люка Меланшона и крайне правой Ле Пен. Довольно убедительная победа Макрона в рамках текущего голосования показывает, что все-таки он сохранил и отчасти приумножил свой электорат. На парламентских выборах он может использовать это по-разному. Либо Макрон постарается провести новый набор в свою партию каких-то известных лиц, как он это делал в 2017 году, либо попробует заключить предвыборный союз с умеренными партиями, в том числе республиканцами, социалистами и зелеными — теми, с кем ему удобно кооперироваться», — резюмировал эксперт.