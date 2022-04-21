«Победит точно он»: как прошли первые и последние дебаты во Франции

Во Франции прошли дебаты между участниками второго тура президентских выборов — действующим главой государства Эммануэлем Макроном и его соперницей Марин Ле Пен. Несмотря на то что на этот раз Ле Пен держалась намного достойнее, чем на дебатах 2017 года, победу, по данным опроса, французы отдают действующему главе государства. О чем спорили политики и каков расклад перед выборами — в материале «Газеты.Ru».

Битва за пенсионный возраст

Дебаты между президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен шли в прямом эфире почти три часа.

Много внимания политики уделили внутриполитическим темам. Макрон настаивал на продолжении пенсионной реформы. Его оппонент в ходе дебатов назвала повышение пенсионного возраста до 65 лет «невыносимой социальной несправедливостью» и пообещала вернуться к диапазону 60-62 года, как было раньше.

Ле Пен также раскритиковала президента за то, что проблемами медиков он проникся только в условиях кризиса. Она заявила о необходимости инвестировать €20 млрд в течение пяти лет в систему здравоохранения. К тому же она упрекнула Макрона в том, что он действовал в период пандемии недостаточно быстро.

Ле Пен упомянула и проблемы молодежи, которая, как отмечают эксперты, как правило поддерживает ее. «Французская молодежь сильно страдала на протяжении двух с половиной лет», — сказала она и указала на бедственное финансовое положение и психологические проблемы молодых людей в период пандемии.

Макрон, в свою очередь, раскритиковал конкурента за позицию по поводу ношения хиджабов: Ле Пен предлагает запретить носить их в общественных пространствах, так как предполагает, что это поможет освобождению женщин. Макрон заявил, что такой запрет может привести к гражданской войне.

Говоря о безопасности в республике, французский президент напомнил, что сдержал обязательства в этой сфере, создав 10 тыс. новых рабочих мест в полиции и жандармерии. К тому же он увеличил финансирование правосудия на 30% за два последних года.

Битва за Украину

Хотя внешнеполитические темы традиционно не так важны для французов, как внутриполитические, ситуация на Украине и отношения с Россией оказались довольно чувствительными темами.

Ле Пен и Макрон сходятся в желании продолжать оказывать поддержку Украине, поставлять ей гуманитарные грузы и оборонительные вооружения, а также сохранять санкционное давление на Россию. Но Ле Пен сомневается в необходимости поставок Украине наступательного вооружения.

Кроме того, обсуждающийся сейчас в ЕС вопрос о возможном эмбарго на импорт газа и нефти из России она назвала попыткой совершить «харакири». «Единственная санкция ЕС, с которой я не согласна, — это эмбарго на поставки газа и нефти из Российской Федерации. Эта мера не повлияет на Россию, но причинит вред французскому народу», — заявила она.

У Ле Пен довольно лояльная позиция в отношении России, на чем не преминул сыграть Макрон, обвинив ее в зависимости от Кремля. Президент напомнил, что ее партия в 2014 году брала заем в российском банке. В ответ Ле Пен отметила, что в то время ни один французский банк не давал ни ей, ни ее партии возможность получить кредит.

Битва за Евросоюз

Острым в дискуссии был и вопрос Евросоюза. Макрон настаивал на необходимости более плотной интеграции в ЕС. «Нам нужна более сильная, более интегрированная Европа. Чтобы добиться прогресса, нам необходима построенная на доверии франко-германская пара. Это то, что мы смогли сделать с канцлером [Ангелой] Меркель, а сегодня с канцлером [Олафом] Шольцем. Я считаю, что это правильная линия для страны», — отметил он.

Ле Пен, которая ранее выступала за выход Франции из ЕС, смягчила свою позицию и уже не стремится к этому, но хочет провести глубокую реформу объединения и сконцентрироваться на защите национальных интересов.

Она выступила против соглашения о свободном торговом обмене, отметив, что оно подрывает принципы конкуренции. Политик также раскритиковала привлечение работников из других европейских стран, которые не платят налоги во Франции, хотя и работают в стране. «Я не согласна с политикой в отношении командированных работников: сотни тысяч этих людей приезжают в нашу страну, но платят сборы в стране происхождения», — сказала Ле Пен.

Нынешний курс на более глубокую интеграцию внутри ЕС, по ее мнению, призван «заменить французский суверенитет европейским». «Но европейского суверенитета не существует, потому что нет европейской нации», — объяснила она.

Расклад сил во втором туре

59% опрошенных социологической службой Elabe французов считают, что победителем теледебатов стал Макрон. Его соперница получила 39% голосов.

По мнению 36% опрошенных, действующий президент лучше сможет объединить население, а 31% отдали предпочтение Ле Пен.

Половина респондентов назвали Макрона более высокомерным, 49% — более динамичным, 36% — искренним, 44% сочли его проект более качественным.

Примерно у половины респондентов кандидатура Ле Пен вызвала беспокойство, но 37% опрошенных решили, что она ближе к тревогам французов, а 51% — что она может провести больше преобразований.

Макрон на дебатах был очень уверен в себе, демонстрировал оптимизм, в своей аргументации использовал цифры, довольно подробно объяснял, почему те или иные его инициативы будут работать или почему те или иные инициативы Марин Ле Пен, по его мнению, не будут работать, обратил внимание заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Ле Пен при этом, по его словам, делала ставку не столько на цифры, сколько на трансляцию тех основных образов, идей и стереотипов, которые вдохновляют или наоборот очень пугают крайне правых и крайне левых.

«Если не дебаты, то вряд ли что-то еще может повлиять на тех избирателей, кто еще не определился. Шансы есть у обоих кандидатов, но фаворит по-прежнему — Макрон», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский оценивает шансы Марин Ле Пен на победу как довольно малые. На его взгляд, дебаты не изменили общий расклад.

«Сейчас Макрону нужно было отчитываться за пять лет нахождения у власти, и он это делал достаточно профессионально. Марин Ле Пен на этот раз учла свои промахи на предыдущих дебатах, когда она провалилась и сама это признавала. Она очень много работала над тем, чтобы преодолеть свои недостатки пятилетней давности. На этот раз она выглядела более компетентной, более выдержанной», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, на предстоящем 24 апреля голосовании разница между Макроном и Ле Пен будет 4-5% голосов в пользу Макрона.

«Победит точно он, но это показывает, что возможности продолжения его курса, даже существенно скорректированного, зависят от того, какое большинство будет у национального собрания в нижней палате парламента. Сейчас все сосредоточено именно вокруг этого вопроса. Будущие парламентские выборы имеют чуть ли не большее значение, чем президентские. Вопрос в том, что Макрон сможет сделать в качестве президента», — отметил Юрий Рубинский.