Зеленский объявил о начале «битвы за Донбасс»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс». Он также рассказал о планах по восстановлению страны после завершения российской военной спецоперации. Украинский лидер также рассчитывает, что статус кандидата на вступление в Евросоюз откроет перед государством новые возможности.

«Битва за Донбасс»

По словам Зеленского, «можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились». Он заявил, что ВСУ «будет бороться».

«Мы будем защищаться. Мы будем делать это каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно», — приводятся слова президента в Telegram-канале его администрации.

Он также поблагодарил Мариуполь и «города Харьковщины, которые держатся».

Зеленский уверен, что из-за санкций и ограниченного импорта России будет «крайне сложно восстановить ракетный запас» после завершения спецоперации.

«Каждая потерянная жизнь – это аргумент лишь для того, чтобы украинцы и другие свободные народы поколение за поколением воспринимали Россию исключительно как угрозу. А любую инфраструктуру можно восстановить. И мы это обязательно сделаем», — заверил украинский лидер.

17 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский, призывающий вести переговоры между Россией и Украиной «медленно, не спеша», намеренно затягивает процесс.

«Киев отказался от взятых на себя обязательств… Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер нижней палаты российского парламента добавил, что, если украинский президент «думает о гражданах Украины», то должен «незамедлительно» «отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также «фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны».

«По-другому не получится», — заключил Володин.

Восстановление Украины

«Провел сегодня важное совещание по послевоенному восстановлению и развитию Украины. Уже сейчас нужно подробно все проработать, чтобы, когда война завершится, мы были полностью готовы», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что власти страны разрабатывают «комплексный план, предусматривающий восстановление разрушенного, модернизацию государственных структур и максимальное ускорение развития Украины».

«Речь идет не только об объеме физической работы – построить жилье, восстановить предприятия, завести новый бизнес, который будет работать на восстановление инфраструктуры и обновление экономических отношений в нашем государстве. Но и о переосмыслении того, как будет развиваться наша страна в дальнейшем», — подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что в стране обсуждают финансы, которые потребуются на восстановление. По его мнению, «деньги – это не фундамент для развития страны». Основа для этого – идеи и люди. По его словам, «когда есть идеи», есть народ, «то начинаешь видеть, для чего и в каком объеме нужны деньги».

«Конечно, для малого и среднего бизнеса мы должны обеспечить максимально комфортную и свободную среду. С точки зрения налогов и административных отношений. Конечно, цифровизация – это топ-приоритет. Также топ-приоритет для нас – это безопасность. Оборонный потенциал должен быть на новом уровне. Конечно, нужно довести до результата судебную, антикоррупционную и другие важные реформы», — перечислил украинский лидер.

Кандидат в члены ЕС

Зеленский также заявил о важности вступления Украины в Европейский союз. И назвал «историческим событием» состоявшуюся в понедельник передачу главе представительства Евросоюза на Украине Мати Маасикасу заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

«Статус кандидата в члены Евросоюза откроет для нас беспрецедентные возможности для восстановления и модернизации Украины», — заключил президент.

В ночь на 8 апреля на Украину прибыли Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Киеве они встретились с Зеленским, а фон дер Ляйен передала украинскому лидеру опросник, заполнение которого позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

«Опросник должен быть заполнен, это вопросы для (вынесения – «Газета.Ru») формальной позиции в качестве рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24 часа семь дней в неделю помогать вам заполнять этот опросник. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение лет, а в течение недель, если мы будем тесно работать вместе», — сказала тогда фон дер Ляйен.