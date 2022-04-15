Военная операция на Украине. День 51-й

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Германия считает, что поставки оружия на Украину должны продолжаться, качественное изменение статей экспорта должно обсуждаться в рамках НАТО, заявил министр по делам экономики Роберт Хабек.

«Одновременно с этим мы несем ответственность за то, чтобы самим не стать целью для нападения. Это те рамки, в пределах которых мы поставляем все, что возможно», — сказал Хабек.