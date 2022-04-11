Интрига сохраняется: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции. Разрыв между ними на первом этапе составил чуть больше 4% голосов, и теперь 24 апреля французам предстоит сделать окончательный выбор. По опросам, Макрон имеет все шансы на переизбрание, но с минимальным отрывом от Ле Пен — эксперты уверены, что победа в таких условиях сильно ограничит возможности президента на новом сроке.

Как проголосовали французы

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов, но хороший результат показали лишь три претендента. По итогам обработки более 98% протоколов,

лидером гонки стал действующий глава государства Эммануэль Макрон (27,6%). Второе место занимает кандидат от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен (23,4%), на третьем — лидер крайне левого движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (21,95%).

Ни один из кандидатов не смог набрать свыше 50% голосов, поэтому ровно через две недели — 24 апреля — во Франции должен пройти второй тур выборов, на котором и будет определен будущий лидер Пятой республики. В следующий этап проходят два претендента, набравшие большинство голосов, то есть повторяется сценарий выборов 2017 года, на которых Макрон и Ле Пен также вместе вышли во второй тур.

В этот раз оба кандидата продемонстрировали частичный рост своей поддержки среди французов, поскольку на прошлых выборах в первом туре они набрали 24,01% и 21,30% соответственно. Схожая ситуация и у Меланшона, который впервые за свою карьеру смог войти в тройку лидеров и получить свыше 20% голосов — в 2017 году он стал четвертым, набрав 19,58%.

Однако, если Макрону, Ле Пен и лидеру «Непокоренной Франции» удалось укрепить свои позиции, то

у представителей традиционных французских партий — республиканцев и социалистов, — поочередно руководивших Пятой республикой большую часть ее истории, ситуация обратная.

Кандидаты от этих партий впервые не смогли войти топ-3 в первом туре выборов, получив одни из самых низких результатов в своей истории.

Так, республиканка Валери Пекресс смогла дойти лишь до пятой строчки, уступив не только тройке лидеров, но и крайне правому журналисту-популисту Эрику Земмуру. Она набрала 4,79% голосов против 7,05% у телеведущего. Кандидат от социалистов Анна Идальго выступила еще хуже — 1,7% и 10 место в первом туре.

Помимо проблем для традиционных партий, первый тур выборов продемонстрировал и падение интереса избирателей к голосованию. По предварительным оценкам, явка на выборах составила около 74,86% — один из самых низких результатов за последние 20 лет. Менее активно французы голосовали лишь в 2002 году, тогда в первом туре проголосовали лишь 71,6% избирателей.

Чего ждать от второго тура

Подведение итогов первого тура тройка лидеров встретила достаточно бурно — у Макрона отмечали первое место действующего президента, штаб Ле Пен громкими овациями встретил выход своего кандидата в следующий этап, а у Меланшона приветствовали лучший результат крайне левого политика за 10-летнюю историю его участия в выборах. Среди граждан Франции же далеко не все были рады подобной ситуации, в некоторых городах сотни французов вышли на протест против итогов выборов, не поддержав ни Макрона, ни Ле Пен.

В то же время остальные претенденты на пост главы государства с появлением первых результатов начали последовательно выказывать свою поддержку тому или иному кандидату. Так, на стороне Макрона оказались социалисты, республиканцы, коммунисты, зеленые и Меланшон, а в пользу Ле Пен выступил Земмур и глава правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Вместе с тем различные социологические центры опубликовали прогнозы на следующий этап голосования, указав на наиболее вероятное повторение второго тура выборов 2017 года, то есть очередную победу Макрона над Ле Пен. Правда, пять лет назад действующий президент обошел свою соперницу со значительным отрывом набрав 66% голосов против 34% у лидера «Национального объединения».

В этот раз разброс голосов между Макроном и Ле Пен, согласно опросу Ifop, ожидается значительно меньше — 51% против 49%.

Чуть более позитивный сценарий для президента прогнозирует Harris-Interactive, по их исследованиям, глава государства может рассчитывать на 51,5% голосов, а его конкурент на 48,5%. А во французских СМИ будущее голосование уже называют дуэлью кандидата от верхов и представителя низов, поскольку Макрона давно критикуют за политику в пользу элит и корпораций, пока Ле Пен пытается выстроить свой образ как «президента для всех французов».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся, что разрыв между кандидатами может быть минимальным, что не сулит ничего хорошего Макрону в случае его переизбрания. Так, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский считает, что разрыв между ними во втором туре, который предсказывают опросы, максимум составляет 4-5%, что в районе статистической погрешности.

«В таких условиях возникает определенная интрига, поскольку даже если Ле Пен не победит, то Макрон вряд ли сможет повторить успех своей партии «Вперед, Республика!» на предстоящих парламентских выборах. А тогда осуществить свою программу ему будет очень сложно.

В итоге интрига сохраняется не только на второй тур выборов, а на то, каким в целом будет функционирование режима по соотношению полномочий властей. Учитывая, что у правящей партии очень слабые позиции на местах», — пояснил эксперт.

С этим отчасти согласна и главный научный сотрудник ИНИОН РАН Наталия Лапина, по ее словам, опросы касательно второго тура говорят, что поддержка Макрона значительно снижается по сравнению с выборами 2017 года.

«В такой ситуации у действующего президента тут не просто больше рисков, у него коридор возможностей ограничен. Это очень важное обстоятельство, потому что каждый кандидат приходит с определенной программой, которую он хочет реализовать, но при победе с небольшим перевесом его возможные маневры будут политически ограничены. То есть тут придется считаться с позицией и мнением своего оппонента, потому что за соперником стоит значительная часть французов», — добавила эксперт.

Что грозит Макрону

Новый президент Франции будет определен по итогам второго тура и приведен к присяге в начале мая.

Первым испытанием на пути будущего главы государства станут парламентские выборы, которые должны пройти 12 и 19 июня.

Пять лет назад уверенная победа над Ле Пен принесла партии Макрона устойчивое большинство в нижней палате законодательного органа — депутаты от его партии получили 308 из 577 мест.

Сможет ли действующий президент повторить этот успех в случае переизбрания, большой вопрос, что как раз отметил Юрий Рубинский из Института Европы. Учитывая, что в рамках муниципальных выборов 2020 года и региональных 2021-го «Вперед, Республика!» продемонстрировала не лучший результат, проиграв на местах социалистам, республиканцам и партии Ле Пен.

С точки зрения Наталии Лапиной из ИНИОН РАН, парламентские выборы во французском политическом лексиконе считаются третьим туром президентского голосования. По ее мнению, эти избирательные кампании напрямую связанны друг с другом.

«Нынешняя политическая специфика Франции заключается в том, что у Макрона нет серьезной политической партии. Да, он создал партию «Вперед, Республика!», которая формально существует, но на местах у нее поддержки нет. То есть на местах действующему президенту не на кого опираться. Поэтому в рамках президентских выборов Макрон, по сути, один на один с избирателями. У него нет той поддержки, которая есть у той же Ле Пен. На ее митингах в первых рядах присутствовали мэры и депутаты, а у Макрона такого не было. Важнейший момент — укорененность политической партии, чего у Макрона нет, поскольку «Вперед, Республика!» — это верхушечное образование», — резюмировала эксперт.