«Готовы помогать 24 часа семь дней в неделю». Европейские политики приехали в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передает опросник президенту Украины Владимиру Зеленскому для начала процесса рассмотрения заявки о приеме Украины в Евросоюз, 8 апреля 2022 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита на Украину вручила президенту Владимиру Зеленскому опросник для вступления в Евросоюз. От ответов Киева зависит, как быстро он сможет стать членом объединения. Есть ли у Киева шанс стать кандидатом в члены ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель находятся с визитом на Украине. Они прибыли в страну, где проводится российская военная спецоперация, в ночь на 8 апреля.

Первые новости об их поездке появились днем 8 апреля — они посетили печально известный город Буча в Киевской области, где, как утверждают украинские и западные СМИ и политики, произошли массовые убийства мирных жителей российскими военными. Эту версию категорически отвергают в Минобороны РФ и называют ситуацию провокацией. Произошедшее в Буче стало для западных стран основанием для усиления санкционного давления на Россию.

В ходе визита представители ЕС побывали у места массового захоронения.

На фотографиях, сделанным во время нахождения Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля в Буче, они стоят перед телами в черных пакетах. Позже они зажгли свечи в память о погибших. В поездке европейских политиков сопровождал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вместе с ними Бучу посетил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Уже в Киеве Урсула фон дер Ляйен встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главным результатом этой встречи стала передача Зеленскому опросника, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Глава ЕК даже пообещала «помочь заполнить его не в течение лет, а в течение недель».

«Вопросник должен быть заполнен, это вопросы для [вынесения] формальной позиции в качестве рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24 часа семь дней в неделю помогать вам заполнять этот вопросник. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение лет, а в течение недель, если мы будем тесно работать вместе», — отметила она.

По ее словам, Еврокомиссия «хорошо знает Украину», что позволит ускорить подготовку позиции ЕК.

Она выразила надежду, «что Украина и демократия выиграют войну» и что ЕС «будет работать вместе с Украиной, чтобы восстановить Украину, что означает массированные инвестиции и реформы, и это позволит проложить путь к вступлению Украины в ЕС». Прямого ответа на вопрос, когда именно Украина сможет вступить в ЕС, она не дала.

Рекомендация ЕК Совету ЕС о запуске переговоров о приеме в сообщество — первый официальный шаг на пути вступления. После этого страна должна согласовать с европейскими переговорщиками набор условий или «переговорных глав», которые ей нужно выполнить.

Переговоры могут идти от нескольких лет до неопределенно долгого периода. Например, Финляндия вошла в ЕС быстрее всех — за три года. В то же время Турция запустила переговоры о вступлении в ЕС осенью 2005 года и к настоящему времени перспектива их завершения не просматривается.

Предоставление опросника — это одна из форм проявления солидарности с Украиной, считает политолог Андрей Суздальцев.

«Европа чувствует себя виновной перед ней, потому что была большая игра, рассчитанная в большей степени на Россию. Украину обхаживали, ей обещали, содействовали. А теперь Украина осталась одна. Ей обещают много оружия, но непонятно, кто им будет пользоваться, потому что основная часть украинской армии сейчас окружена в Донбассе», — сказал он «Газете.Ru».

Эксперт усомнился в том, что Украину примут в ЕС и даже в том, что ей могут предоставить статус кандидата.

«Это больше похоже на пропагандистскую игру для поддержки настроений украинской элиты и населения. А когда время дойдет — к этой теме планируют вернуться осенью — появятся другие обстоятельства, чтобы не взять Украину в ЕС. Они будут вести игру. Украину в ЕС, я думаю, не примут. Это большие расходы в никуда. То есть это завлекаловка для населения. Думаю, и до того, чтобы дать ей статус кандидата, не дойдет», — считает политолог.

Вместе с тем вероятность, что страна станет кандидатом на вступление в ЕС, все же есть. Как полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин,

Украина может стать кандидатом, как Турция, которая уже 20 лет — полноценный кандидат.

«Если Украина станет членом ЕС — это будет абсолютно политическое решение. Но сейчас все может быть, даже это. Но, если разобраться, никаким критериям вступления в ЕС Украина не соответствует. Критериям демократии уж точно», — заявил эксперт «Газете.Ru».

По его словам, на данный момент со стороны руководства ЕС идет отчаянная политизация всей ситуации вокруг Украины.

«Но ведь есть ограничители — это выборность. Согласятся ли страны прежде всего Западной Европы повесить на себя такую нагрузку, кстати, не только экономическую, но и в значительной степени политическую? Не уверен», — сказал он.