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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Политика

«Процветает Украина, и слава, и воля». В Раде обсуждают новый текст гимна

На Украине снова предложили поменять слова в национальном гимне

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Vadim Ghirda/AP
В Верховной раде 1 апреля зарегистрировали законопроект об изменениях в тексте гимна Украины. Это уже вторая подобная инициатива за время российской спецоперации. На этот раз авторами документа выступили депутаты от правящей партии «Слуга народа». Какие слова они предлагают поменять, — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты от партии «Слуга народа» Иван Юнаков и Георгий Мазурашу в пятницу, 1 апреля, внесли в Верховную раду законопроект, предполагающий изменения в тексте гимна Украины.

Документ зарегистрирован и опубликован на сайте парламента страны.

Как звучит гимн Украины сейчас...

Текст гимна был утвержден Верховной радой в 2003 году. Он основан на стихотворении Павла Чубинского «Ще не вмерла Україна» 1862 года. Музыку к нему написал композитор Михаил Вербицкий.

В качестве гимна утверждены первый куплет и припев:

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

(Еще не погибла Украины и слава, и воля,
Еще нам братья молодые, улыбнется судьба.
Сгинут наши враги, как роса на солнце.
Будем править и мы, братья, в своем краю.

Душу и тело мы положим за нашу свободу,
И покажем, что мы, братья, казацкого рода).

... и как его предлагают поменять

Согласно нынешней инициативе, первая строчка гимна может быть преобразована в «Процветае Украина і слава, і воля» («Процветает Украина, и слава, и воля»). Кроме того, строчку «еще нам, братья украинцы, улыбнется судьба» предлагают заменить на «уже нам, братья украинцы, улыбнулась судьба», «сгинут наши враги» — на «гибнут наши враги», «душу и тело мы положим за нашу свободу» — на «душу и тело мы укрепили».

Это уже второй законопроект об изменении гимна за время проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. В конце марта в Раде предложили изменить первые слова на «Переможе Україна! І слава, і воля» («Победит Украина! И слава, и воля»).

«Очень уж депрессивный»

На Украине периодически критикуют первую строчку национального гимна за излишнюю пессимистичность. В частности, в 2016 году занимавшего тогда пост президента страны Петра Порошенко просили изменить текст, убрав из него строчку «Ще не вмерла Украина». Автор петиции указывал, что эти слова «недопустимы и непатриотичны».

Еще один вариант измененного текста появился в 2017 году. Его автор посчитал, что действующий гимн страны «очень уж депрессивный».

«Еще не умерла» заменить на «расцветает», «погибнут наши враги» — на «чистая вера в нашем сердце», а «душу и тело мы положим» — на «душу и тело мы подымаем».

Гимн — это государственная молитва. Надо воспевать веру, надежду, радость и любовь, а не смерть, страдания, жалость и отчаяние», — добавил он в своем обращении.

В 2018 году Порошенко заявлял, что национальный гимн «обязательно прозвучит на территории Крыма и Донбасса». Сам пятый президент Украины в январе 2022 года спел гимн в зале Печерского районного суда Киева, где состоялось заседание по делу о госизмене.

Как отметил историк Федор Гайда, в нынешней версии украинского гимна не изжита протестность, нет позитивного потенциала. В беседе с порталом «Украина.ру» эксперт назвал эту композицию местечковой версией «Интернационала».

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