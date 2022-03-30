«С точностью до наоборот». Кто виноват в продовольственном кризисе на Украине

Утверждения об ответственности России за продовольственный кризис на Украине и в мире — часть информационной войны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, «ситуация обстоит с точностью до наоборот». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Москва считает частью информационной войны утверждения первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности российского руководства за продовольственный кризис на Украине и по всему миру. Соответствующую позицию выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Расцениваем комментарии Уэнди Шерман как часть информационной войны США против России», — приводятся его слова в Telegram-канале дипмиссии.

«Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооруженные Силы России разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — утверждает дипломат.

Антонов сказал, что «ситуация обстоит с точностью до наоборот». «На территориях Украины, находящихся под контролем российских военнослужащих, царят мир и спокойствие. Показательным примером является Херсонская область, где наши войска уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной», — цитирует посла ТАСС.

Он также утверждает, что Вооруженные силы России применяют оружие «исключительно против военных объектов ВСУ». «Россия оказывает гуманитарную помощь украинскому населению. Доставлено уже около 6 тыс. тонн соответствующих грузов: продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов. Такую поддержку мы будем предоставлять и дальше освобожденным от бандитов и нацистов районам Украины», — заключил Антонов.

О том, что события на Украине и санкции Запада против России спровоцировали рост цен на продовольствие, и это может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира, заявляла в своем прогнозе гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

По ее оценкам, воздействие цен на продукты питания и голод в этом и следующем годах может быть значительным. Оконджо-Ивеала напомнила, что 35 африканских стран зависят от продовольствия, которое импортируется из черноморского региона.

На Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы.

Антонов ранее заявил также, что РФ призывает США вернуться к «неполитизированному, профессиональному диалогу в области физической ядерной безопасности».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, потребовалось провести «демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».

«Россияне закупились впрок»

Изучая ситуацию с ценами на продукты в российских магазинах, компания «Ромир» выяснила — расходы россиян вернулись к январским показателям.

Так, с 21 по 27 марта средние недельные расходы россиян сократились, как и средняя стоимость одной покупки.

Индекс недельных расходов составил 5 364 руб., что на 11,6% (701 руб.) меньше, чем на предыдущей неделе. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы выше на 4,2% (219 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 290 руб.) индикатор оказался больше на 1,4% или 74 руб.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 5,5% (38 руб.). Средняя стоимость одной покупки составила 659 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 5,9% (37 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (653 руб.) недельный чек выше на 0,9% или 6 руб.

«Мы видим, что потребительский ажиотаж пошел на спад – люди закупились впрок и переходят в режим экономии. Кроме того, многие воздерживаются от покупок резко подорожавших импортных товаров и выжидают в надежде, что цены стабилизируются», — отметила старший директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская.