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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Политика

Спецоперация России на Украине. 34-й день

Онлайн-трансляция 34-го дня военной спецоперации на Украине

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Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь

Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь

РИА «Новости»
Идет 34-й день военной спецоперации РФ на Украине. Начинается очередной раунд переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Байден заявил, что политика США не направлена на свержение Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире американской телекомпании PBS сообщил, что никто в России даже не рассматривает идею применения ядерного оружия на Украине. Он также сказал, что в случае отказа Европы платить за газ в рублях Россия не будет поставлять голубое топливо бесплатно. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях.
Трансляция
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9:12

Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут российско-украинские переговоры, передает корреспондент ТАСС.

9:11

Международный союз биатлонистов приостановил членство Союза биатлонистов России в организации — ТАСС.

9:02

РФ надеется, что на переговорах с Украиной в Стамбуле будет достигнут первый этапный результат, сообщил источник ТАСС.

9:00

Министерство обороны Японии отныне будет записывать название Киева в своих документах на официальном сайте на украинский лад, заявил глава ведомства Нобуо Киси.

8:58

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вертолетами ВКС РФ украинской бронетехники.

8:54

Командующий войсками ЦВО прибыл вручил награды военнослужащим в Черниговской области.

8:50

Число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса беженцев выросло почти до 490 тысяч человек, сообщил источник ТАСС.

8:37

Сенаторы от двух партий США подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять средства, вырученные от конфискации активов из РФ, на помощь Украине — ТАСС со ссылкой на портал Axios.

8:36

Первый рейс с гуманитарной помощью для жителей Украины, организованный Австралией и Великобританией, будет отправлен 29 марта — ТАСС.

Как сообщила в понедельник вечером глава австралийского внешнеполитического ведомства Марис Пейн, с ним будут отправлены гигиенические наборы, лампы на солнечных батареях, кухонные принадлежности и некоторые другие предметы первой необходимости.

8:35

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что считает бесперспективной возможность расследования в ООН фактов пыток военнопленных на Украине, это преступление будет расследовано Следственным комитетом РФ.

8:34

Никто в России даже не рассматривает идею применения ядерного оружия на Украине, заявил в эфире американской телекомпании PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

8:33

Журналисты в Стамбуле ожидают прибытия делегаций России и Украины.

8:32

Российские военные эвакуировали из Херсонской области граждан Турции и Украины.

8:31

Фитнес-сообщество попросило снизить НДС на ввоз товара из дружественных стран с 20 до 10% — ТАСС.

Также Национальное фитнес-сообщество просит предоставить предприятиям отрасли возможность получать льготные кредиты под 6% годовых.

8:30

Власти Японии попросят компании не соглашаться на оплату за российский СПГ в рублях в случае получения подобных требований, заявил генсек кабмина — РИА «Новости».

По его словам, пока нет уведомлений о том, что существующие контракты попадут под требование о переводе в рубль.

8:29

Макрон планирует во вторник вновь поговорить с Путиным, сообщила представитель МИД Франции — РИА «Новости».

По ее словам, французский президент намерен обсудить эвакуацию жителей из Мариуполя.

8:28

Пентагон представил обновленную версию стратегии национальной обороны. Согласно документу, Россия представляет «острую угрозу» для США, как показывают события вокруг Украины — РИА «Новости».

8:27

Соединенные Штаты не проводят политику, направленную на то, чтобы добиться свержения Владимира Путина с поста президента России, заявил американский лидер Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме — ТАСС.

8:26

Австралия ввела первый пакет автономных санкций в отношении 39 российских граждан, подозреваемых в преступлениях, связанных с коррупцией, а также против тех, кто, по мнению австралийских властей, «причастен к смерти» юриста Сергея Магнитского — ТАСС.

8:25

Япония с 5 апреля запретит экспорт в Россию предметов роскоши, включая дорогие автомобили — ТАСС.

8:24

Группа экспертов будет сформирована при офисе президента Украины для оценки эффекта антироссийских санкций, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Umit Bektas/Reuters
8:23

❗️ Россия не будет бесплатно поставлять газ Европе, заявил в эфире американской телекомпании PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, определенно, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно», — сказал он, комментируя утверждения стран Запада о том, что они не собираются оплачивать поставки голубого топлива в рублях.

8:22

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной беседы обсудили вопросы оказания поддержки Киеву и ужесточения санкций в отношении Москвы, сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

8:21

ООН призывает Украину и Россию расследовать инциденты с предположительно имевшими место пытками удерживаемых военнослужащих на Украине в связи с появившимися в интернете видеозаписями подобных инцидентов, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер — ТАСС.

8:20

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает в онлайн-режиме публиковать последние новости о происходящем на Украине и в России. Начинается 34-й день военной спецоперации РФ. Оставайтесь с нами.

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