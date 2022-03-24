Российские банки ответили, как будут работать под новыми британскими санкциями

Великобритания расширила санкции против России. В черный список попали 33 человека и 26 организаций. Среди них крупные бизнесмены и банки. Санкции предусматривают запрет на въезд страну и блокировку всех средств и активов, если их найдут в Британии. Всего с начала спецоперации России на Украине Лондон ввел ограничения против более тысячи российских граждан и компаний.

Отдельные лица в черном списке

Власти Великобритании расширили санкции «за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины». В частности, введены ограничения против основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова и главы Сбербанка Германа Грефа.

Кроме того, под санкции попали вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, полпреды в Северо-Западном, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах Александр Гуцан, Владимир Якушев, Игорь Комаров и Анатолий Серышев.

Среди прочих в черном списке оказалась гражданка России Полина Ковалева, живущая в Лондоне. Британские власти указали, что есть «достаточные основания подозревать» о связи Ковалевой с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. ТАСС пишет, что британский МИД называет ее падчерицей Лаврова. Санкции против самого Лаврова Великобритания приняла 11 марта.

Санкции также введены против нынешнего и. о. мэра украинского Мелитополя Галины Данильченко, заместителя министра обороны РФ генерала Дмитрия Булгакова, бизнесмена Евгения Швидлера.

Банки в черном списке

Под новые санкции Британии попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП Банк, Уральский банк реконструкции и развития.

Россельхозбанк заявил, что санкции никак не повлияют на работу компании, потому что она сосредоточена на деятельности внутри России. «Великобритания ввела санкции против РСХБ — как это влияет на работу банка? Никак. У РСХБ нет активов в Великобритании; деятельность банка сконцентрирована на территории России», — указал банк.

Альфа-банк передал, что продолжит работать в обычном режиме, но временно закрывает перевод платежей в Великобританию. «Работаем как обычно. Покупки по картам Visa, Mastercard, Мир в России проходят без ограничений, переводы идут, приложение работает быстро и надежно. Единственное ограничение: временно приостанавливаем расчеты с контрагентами из Великобритании», — уточнили в банке.

Альфа-банк продолжает круглосуточно принимать платежи в рублях и другой валюте по всему миру, за исключением британской территории. Все международные расчеты и конвертация валют по курсам (кроме британского фунта стерлингов) проходят без задержек.

Газпромбанк также пообещал, что новые санкции не повлияют на работу банка. «Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. Все физические и юридические лица — клиенты Банка имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам, включая платежные карты», — подчеркнул банк.

Компания приостанавливает все платежные операции в адрес британских контрагентов — физических и юридических лиц. Это сделано «с целью обеспечения сохранности средств наших клиентов».

Тинькофф сообщил, что внесение бизнесмена Олега Тинькова в санкционный список не влияет на банк, поскольку он не занимает в компании никаких должностей и не входит в совет директоров. «Санкции затрагивают господина Тинькова как частное лицо. <...>. Данные санкции не оказывают влияния на деятельность Группы Тинькофф и Тинькофф Банка», — говорится в сообщении.

Компании в черном списке

Санкции введены против РЖД, группы компаний «Совкомфлот», «Русгидро», группы алмазодобывающих компаний АЛРОСА, Салаватского химического завода, российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, предприятий российского оборонно-промышленного комплекса и производителей электроники.

Ограничения распространили на ЧВК «Вагнер». Британский премьер Борис Джонсон ранее заявлял, что Великобритания должна ввести санкции против Вагнера, чтобы усилить давление на Россию.