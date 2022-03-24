Вето и воздержание. Как голосовали в ООН по Украине с начала спецоперации

Совет безопасности ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине. Москва призывала к прекращению огня и защите гражданских лиц. В документе также был призыв против использования гражданской инфраструктуры для военных объектов. Содержание документа не устроило западные страны, поскольку в тексте РФ не была названа «агрессором». По мнению российской стороны, голосование в Совбезе доказало, что Западу важнее политизировать вопрос, чем спасти людей.

Соавторами России по гуманитарной резолюции выступили Белоруссия, КНДР и Сирия. В документе говорится, что Совет безопасности ООН призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Подчеркивается, что для этого «заинтересованные стороны» должны договориться о гуманитарных паузах, во время которых можно будет выводить гражданских.

В документе также указано, что Совбез ООН требует от всех сторон обеспечить полную защиту гражданских лиц, включая медицинский и гуманитарный персонал, их транспорт, медучреждения и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей. Проект призывает все стороны разрешить людям безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам, без дискриминации и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается на Украине и соседних странах.

В тексте добавляется, что Совет «призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв Организации объединенных наций к оказанию гуманитарной помощи на Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины».

Кроме того, в проекте содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, не устанавливать военные объекты в густонаселенных районах.

Россия представила проект своей гуманитарной резолюции по Украине 15 марта. Голосование должно было пройти на следующий день, но Россия его перенесла. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пояснил, что некоторые западные страны давят на других членов ООН, чтобы они не поддержали документ. По его словам, коллеги из «многих делегаций» жаловались на «беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров, вплоть до экономического шантажа и угроз».

«Мы понимаем, как этим странам непросто противостоять этому натиску, по этой причине мы приняли решение пока не запрашивать голосование по нашему проекту», — сказал Небензя.

В итоге во время голосования 23 марта резолюцию поддержали только Россия и Китай. Остальные члены Совбеза воздержались.

Чтобы Совет принял резолюцию, за нее должны проголосовать не меньше девяти стран из 15 членов организации. Кроме того, если хотя бы один из пяти постоянных членов Совбеза (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) проголосует против документа, его не примут, независимо от того, сколько голосов «за» он набрал. Это так называемое «право вето». На сегодня право вето использовали в разное время все постоянные члены. Лидерами по его применению остаются Россия (с учетом выступлений СССР) и США. Россия/СССР применили право вето 120 раз, США — 82 раза.

Постпред России при ООН считает, что голосование по российской гуманитарной резолюции вывело западные страны «на чистую воду».

«Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы в таком случае воздержались? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, какие истинные мотивы вашего воздержания — не применять право вето, которое в ином случае вы бы применили», — подчеркнул Небензя.

По его мнению, неготовность Совета Безопасности ООН поддержать гуманитарную резолюцию по Украине позволит Киеву и далее использовать мирных жителей в качестве живого щита и размещать тяжелые вооружения у больниц и детских садов. Как отмечал Небензя, при подготовке проекта Россия стремилась уйти от какой-либо политизации, в то время как на Западе предлагали свой вариант гуманитарной резолюции, который возлагал ответственность за ситуацию на Украине только на Россию.

Китай со своей стороны выразил сожаление из-за результатов голосования. Постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь пояснил, что КНР проголосовала за резолюцию, так как хочет донести до международного сообщества «важность гуманитарного вопроса на Украине». Он призвал стороны сосредоточиться на гуманитарном вопросе, преодолеть политические разногласия и сделать все возможное для достижения консенсуса.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что гуманитарная резолюция России «наполнена фарсом». «Нам не нужна такая наполненная фарсом резолюция для оказания гуманитарной помощи. США предоставили украинскому народу помощи более чем на $600 млн и продолжат предоставлять ее в таком объеме, в каком потребуется, как Украине, так и соседним странам, которые щедро принимают [украинцев] и помогают [им]», — сообщила она.

Представитель Соединенных Штатов добавила, что Россия пытается сделать Совет соучастником своих «надуманных измышлений». В резолюции, по мнению США, должно упоминаться, что Россия является «единственной причиной кризиса».

Как еще голосовали в ООН по Украине

На следующий день после начала спецоперации России, 25 февраля, в Совете рассматривали резолюцию западных стран, которая призывала немедленно вывести российские войска. В документе действия Москвы назвали «агрессией», указав, что они нарушают статью 2.4 9 Устава ООН (о запрещении или угрозе применения силы в отношении территориальной целостности или политической независимости государства). Инициаторами резолюции стали Албания и США. Небензя назвал документ односторонним, а также «антироссийским и антиукраинским».

За резолюцию проголосовали 11 стран. Китай, Индия и ОАЭ воздержались. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала документ.

Генеральная ассамблея ООН (ГА) 2 марта приняла резолюцию «Агрессия против Украины». Ее текст похож на проект резолюции, против которой Россия применила право вето. Соавторами документа выступили 96 стран. Принятая резолюция требует, чтобы Россия вывела войска и отменила свое решение о признании независимости ДНР и ЛНР. В документе содержится призыв ко всем сторонам выполнять Минские соглашения.

Голосование через Генассамблею позволяет обходить право вето постоянных членов. Однако, в отличие от Совбеза, принятые через нее резолюции не имеют обязательной силы. Для того, чтобы резолюция была принята ГА, она должна собрать две трети голосов «за». Число воздержавшихся не учитывается.

Из 193 членов ГА «за» проголосовало 141 государство, 35 воздержалось, Узбекистан не присутствовал на голосовании. Против выступили Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.

Позже, 4 марта в Совете по правам человека ООН (СПЧ) проголосовали за резолюцию Украины по созданию независимой комиссии, которая будет расследовать возможные инциденты с нарушениями прав человека во время спецоперации России. Создание комиссии поддержали 32 страны, две проголосовали против (Россия и Эритрея), а 13 стран воздержались от голосования (в их числе Китай и Куба).

Представитель России в СПЧ Геннадий Гатилов отметил, что Наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине работает уже в течение трех лет. «Это делает создание нового механизма по расследованию бесполезной тратой средств, которые можно было бы направить на помощь простым гражданам Украины. Однако все это вряд ли заботит авторов резолюции, использующих любые средства для того, чтобы возложить всю ответственность за происходящее на Украине на Россию», — сообщил он.