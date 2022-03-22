В России спрогнозировали вторую волну эмиграции айтишников

В РАЭК готовятся ко второй волне отъезда российских программистов за рубеж. Перерыв между мартовской и апрельской волнами обусловлен лишь резким скачком цен на билеты и сложностями с переводом денег за границу, считают в ассоциации. Рекрутеры в то же время отмечают, что в большинстве случаев переезжающие айтишники не разрывают трудовые контракты и продолжают работать на российские компании удаленно.

Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко уверен, что вслед за первой волной эмиграции IT-специалистов из России будет и вторая: в апреле страну покинут от 70 до 100 тыс. сотрудников отрасли.

По его мнению, вторую волну пока сдерживают высокая стоимость авиабилетов на рейсы из России, рост цен на аренду жилья за границей, а также сложности с переводами денежных средств за рубеж. «Но вторая волна точно будет — по нашему прогнозу от 70 до 100 тыс. человек в апреле уедут. Только айтишники», — сказал Плуготаренко на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям (цитата по РИА «Новости»).

Глава РАЭК рассказал также об идее предложить тем, кто хочет уехать, релокацию в дружественные страны.

«Например, это Армения, Казахстан, Китай. Давайте подумаем об этом, договоримся с ними и предложим правильные и понятные правила релокации при соблюдении связей с родиной», — пояснил он.

Плуготаренко подчеркнул, что российским компаниям «необходимо становиться международными игроками». «Сейчас IT-компании не будут сильными, если замкнуться на российском рынке, нужно думать о международном рынке, в том числе на Востоке», — добавил он.

Уехать — не значит уволиться

В HeadHunter отмечают, что никакого всплеска увольнений IT-специалистов после начала спецоперации на Украине не было. Руководитель направления подбора и адаптации сотрудников hh.ru Олеся Плотникова рассказала «Газете.Ru», что в конце февраля — начале марта произошла достаточно широкая релокация IT-специалистов преимущественно в страны ближнего зарубежья. При этом сотрудники продолжают работать удаленно в российских компаниях.

«Пока нет никаких признаков, чтобы сменившие страну проживания IT-специалисты массово рассматривали прекращение трудовых отношений с российскими компаниями и поиск постоянной работы в иностранных. В целом, IT-специалисты наименее уязвимы на рынке труда в силу хронического дефицита, сохраняющегося уже долгие годы, что гарантирует им востребованность в России независимо от страны проживания», — подчеркнула Плотникова.

По данным онлайн-платформы рекрутинга, за неделю с 14 по 20 марта показатель конкуренции за рабочее место в сфере IT составил менее трех (2,9) резюме на вакансию.

«Это свидетельствует об отсутствии сокращений или увольнений по собственному желанию в отрасли, многие IТ-компании сейчас активны в удержании сотрудников», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

Как власти останавливают поток уезжающих

В начале марта президент Владимир Путин подписал указ о внедрении в России третьего пакета мер поддержки IТ-отрасли. Айтишникам, работающим в аккредитованных компаниях, пообещали отсрочку от армии. Реестр всех срочников, которые получили соответствующие освобождения, будет вести Минцифры. Ведомство разрабатывает и проект постановления о критериях предоставления льготной ипотеки сотрудникам IT-компаний.

Компании из IТ-сферы тоже получили значительные налоговые льготы, до 31 декабря 2024 года ставка для них по налогу на прибыль составит 0%. Кроме того, им пообещали различные гранты и льготные кредиты, была упрощена процедура найма иностранцев в российские компании.

Указ устанавливает налоговые льготы и преференции для отечественного ПО, а также компаний, получающих доход от рекламы.

Первый и второй пакеты льгот для IT-отрасли были приняты относительно недавно. Первый пакет утвердили в июле 2020 года, а второй - в сентябре 2021-го. Третий пакет начали разрабатывать еще до начала спецоперации, в январе.

Как отмечает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, на текущий момент мер, принятых для поддержки отрасли, вполне достаточно, но «нужно их реализовывать». «Самая большая проблема у нас, конечно, с финансированием сейчас, изменяются некоторые привычные контракты, привычные бизнес-действия. Кроме того, заказчики начали морозить некоторые бюджеты, опасаясь неопределенности ситуации», — рассказала Касперская в интервью Finam.ru.

По ее словам, сейчас для компаний будет крайне важна господдержка, принять меры нужно оперативно, но в дальнейшем «все выровняется». «В целом, я думаю, что очень хорошие возможности сейчас открываются для отечественных компаний, для софтверных компаний точно. Надо не упустить эти возможности», — подытожила эксперт.