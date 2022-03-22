Госдума одобрила расширение закона о фейках

Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за распространение ложной информации о российских госорганах, работающих за границей. Поправки расширяют ранее принятый закон о фейках о российской армии. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС России и других ведомствах. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, тюремный срок может достигать 15 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за распространение фейков о российских госорганах, работающих за рубежом. Также одобрены изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки дополнят уже принятые и вступившие в силу нормы об административной и уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил России.

Среди авторов поправок — первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина.

За публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности российских госорганов за рубежом будет грозить штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.

Если информация распространялась с использованием служебного положения — штраф от 3 млн до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Если фейки повлекли тяжкие последствия, то они будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Также депутаты ввели штрафы за дискредитацию работы российских госорганов за рубежом — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. — для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. — для юрлиц.

Если такие действия сопровождались «призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий», создавали угрозу для жизни или здоровья граждан, имущества и инфраструктуры, предусмотрено наказание от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для физлиц, от 200 тыс. до 300 тыс. руб. — для должностных лиц, от 500 тыс. до 1 млн руб. — для юрлиц.

«Если гражданин привлекался к административной ответственности по данной статье в течение года, ему будет грозить уже уголовное наказание», — говорится на сайте Госдумы.

Первый закон о фейках

4 марта президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за фейки о российской армии и сначала административное, а за повторный эпизод — уголовное наказание за антивоенные призывы и призывы к санкциям против России.

Распространение ложной информации о вооруженных силах России будет наказываться штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или лишением свободы до трех лет. Если информация распространялась с использованием служебного положения — штрафом на сумму от 3 до 5 млн руб. или тюремным сроком от 5 до 10 лет. Если распространение фейков повлекло тяжкие последствия — от 10 до 15 лет.

За «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ...» предусмотрен административный штраф до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц. За второй эпизод в течение одного года — штраф от 100 до 300 тыс. руб., арест на срок от 4 до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

За «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц» грозит административный штраф до 50 тыс. для физлиц и до 500 тыс. для юрлиц. Если деяние совершено повторно — штраф до 500 тыс. руб., арест на срок до 6 месяцев, лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере 200 тыс. руб.

Сегодня в Москве впервые арестовали фигуранта уголовного дела по подозрению в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Подозреваемый Сергей Клоков работает техником запасного пункта управления столичного главка МВД. Он останется под стражей до 16 марта.