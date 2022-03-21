«Где нажмешь, там и слезешь»: подействует ли укор Зеленского на Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль занять четкую позицию в вопросе российско-украинского конфликта. Однако его осуждающая речь скорее возымела обратный эффект, считает израильский политолог Бенни Брискин. О чем говорил Зеленский и заставит ли это Израиль выбрать одну сторону в конфликте, — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил с речью перед депутатами израильского Кнессета, в которой раскритиковал государство за недостаточную помощь его стране. Он выразил недовольство в связи с тем, что израильтяне не ввели санкции против России и отказали украинцам в поставке системы противовоздушной обороны «Железный купол».

«Вам известно, что ваша система перехвата ракет «Железный купол» лучшая в мире. Можно спросить вас, почему мы не можем получить от вас оружие, почему Израиль не вводит серьезные санкции в отношении России? Почему не оказывается давление на бизнес в России? Как вы можете ответить на эти вопросы и одновременно с этим быть с нами?» — заявил президент Украины.

Его речь была обращена к 129 депутатам и министрам. Кроме того, ее транслировали на большом экране на площади Габима в центре Тель-Авива по инициативе мэра города Рона Хулая. На площади собрались более 1 тыс. человек с украинскими и израильскими флагами.

«Вы можете быть посредником между странами, но не между добром и злом», — сказал Зеленский, тем самым выражая укор в адрес Израиля из-за того, что официально государство не поддержало ни одну из сторон.

Кроме того, он в очередной раз отметил, что переговорной площадкой для России и Украины может стать Иерусалим.

Украинский президент также напомнил о просьбе его страны к Израилю отменить ограничения на въезд беженцев в страну. «Я уверен, что вы чувствуете нашу боль. Но можете вы объяснить, почему мы взываем ко всему миру, ко множеству стран, просим о помощи, но встречаем равнодушие?» — сказал глава государства.

В то же время в Управлении народонаселения Израиля утверждают, что с 24 февраля по 16 марта в страну прибыли около 6,5 тыс. украинских беженцев. Причем в это число не входят около 4 тыс. украинцев, имеющих право на получение израильского гражданства в соответствии с Законом о возвращении для лиц с еврейскими корнями.

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, в свою очередь, заявил, что с начала военной спецоперации России Израиль принял около 10 тыс. украинских беженцев, не имеющих права на репатриацию.

Большинство политиков и граждан Израиля критикуют речь Зеленского и говорят, что она не достигнет своей цели и обижает израильтян, сказал «Газете.Ru» израильский политолог Бенни Брискин. Он также отметил, что спич построен на полном незнании израильского внутреннего дискурса.

«Эта речь, скорее, достигла обратного результата, хотя люди комментируют ее с оговоркой, что человек находится под ударом, поэтому его речь вряд ли можно оценивать как спокойную речь человека, находящегося в обычных условиях. На иврите есть поговорка «не суди человека в час печали». Поэтому просто говорят, что речь была неудачной», — отметил эксперт.

При этом он обратил внимание, что говорить о нейтральной позиции Тель-Авива сегодня не приходится: в Израиле общественное мнение на стороне Украины, причем совершенно однозначно.

Несмотря на то что государство не заняло антироссийскую позицию в этом вопросе, отдельные политики делают довольно однозначные высказывания. Глава МИД Израиля Яир Лапид с первого дня осуждал российскую специальную военную операцию на Украине. «Российское нападение на Украину — это серьезное нарушение международного порядка. Израиль осуждает это нападение и готов оказать гуманитарную помощь гражданам Украины. Израиль — это страна, которая пережила войны. И война — это не путь решения конфликтов», — отмечал он.

Израиль может в перспективе занять более проукраинскую позицию, поскольку испытывает давление со стороны Запада, сказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов.

«Гипотетически перекос в сторону проукраинский позиции со стороны Израиля возможен, потому что он все-таки не хочет оказаться под санкциями стран Запада, к тому же США — стратегический союзник Израиля. Поэтому вариант отказа от нейтральности возможен, но не думаю, что будет какой-то радикальный отказ Израиля от своей нейтральной позиции в сторону поддержки Украины, поскольку аспект неонацизма имеет значение для израильских граждан, они понимают, что такое украинский режим», — отметил эксперт.

Израиль продолжит занимать нейтральную позицию, потому что ему невыгодно принимать ту или иную сторону, полагает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

«Быть между и постоянно предлагать себя как некую точку, где можно общаться, — это нормально. Это нормальная израильская политика. На него нажимают на Западе, чтобы он наконец определился. Но с Израилем где нажмешь, там и слезешь. Поэтому, думаю, Израиль не изменит свою позицию. И политическая элита, несмотря на заявление отдельных политиков, на это не пойдет. Они в этом не заинтересованы, потому что они с этого ничего не выиграют», — объяснил эксперт «Газете.Ru».