Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В МИД России заявили, что от отношений Москвы и Берлина зависит мир... 09:32
Де Хеа: однажды мы вернем «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен находиться 09:32
МИД РФ разочарован решением Германии поставлять оружие Украине 09:26
В Сингапуре ученые обнаружили в кормах для животных следы акульего мяса 09:24
Стерлинг — Петру Яну: бро, ты проиграл 09:21
Генерал ВС США Милли посетил аэродром, откуда высылают оружие ВС Украины 09:15
Антон Миранчук анонсировал свое возвращение на поле 09:09
Диетолог дала советы по поддержанию организма на фоне стресса 09:02
Басурин заявил, что украинские силовики за сутки обстреляли 11 населенных... 08:59
Шикунов о победе «Спартака» над «Динамо»: красно-белые... 08:54
Политика

Военная спецоперация РФ на Украине. День двенадцатый

Двенадцатый день российской военной спецоперации на Украине. Онлайн-трансляция

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Сегодня — 12-й день российской военной спецоперации на Украине. В Луганске на нефтебазе — крупный пожар из-за обстрела, цена нефти Brent близится к историческому максимуму 2008 года. В России приостанавливает работу стриминговый сервис Netflix. Южная Корея заморозила транзакции с Банком России, а товарный оборот РФ и Китая растет. «Газета.Ru» продолжает вести хронику текущих событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:39

Кадры движения танкового подразделения ВС РФ в Киевской области

9:10

РИА «Новости» публикуют видео, на котором глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обращается «к Западу», читая стихотворение Александра Блока. На фоне — кадры с российской бронетехникой.

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, — С раскосыми и жадными очами!

<...> В последний раз — опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира, В последний раз — на светлый братский пир Сзывает варварская лира!

9:00

Карта гуманитарных коридоров на Украине

8:42

ВС РФ будут контролировать с беспилотников эвакуацию по гуманитарным коридорам, «попытки украинской стороны сорвать выход граждан бессмысленны» — Минобороны РФ

close
100%
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10» на полигоне в Московской области.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10» на полигоне в Московской области.

Евгений Биятов/РИА «Новости»
8:37

Минобороны РФ показало кадры работы Су-35 в ходе военной операции на Украине

8:20

Россию и Белоруссию могут исключить из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее словам, сейчас конгрессмены изучают законопроект, который «отменит нормальные торговые отношения» с РФ и РБ.

Документ предполагает запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России, «первый шаг» по исключению из ВТО и выделение Украине $10 млрд помощи.

close
100%
Global Look Press
8:15

⚡️Вооруженные силы РФ с 10.00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, сообщает российский гуманитарный штаб. Такое решение президент РФ Владимир Путин принял по просьбе французского лидера Эммануэля Макрона, разговор с которым состоялся 6 марта, сообщает РИА «Новости»

8:02

Пожарные начали тушить горящую нефтебазу в Луганске. По данным ЛНР, пожар начался из-за обстрела со стороны ВСУ, горят резервуары с топливом, есть угроза перехода огня на соседние с горящими резервуары. О жертвах и площади возгорания пока не известно, сообщает ТАСС.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» без перерыва ведет онлайн-трансляцию военной спецоперации РФ на Украине, начиная с 24 февраля. Сегодня — 12-й день. Следите за событиями вместе с нами.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Багров, Мэрилин и Татарин: что стало с актерами фильмов «Брат» и «Брат 2»
В отечественный прокат возвращаются «Брат» и «Брат 2» Балабанова
Важно помнить о значимости своего труда. Как продолжать работать при тревожности от новостей
Эксперты дали пять советов по сохранению работоспособности
«Крайне рискованный эксперимент». Можно ли похудеть на фастфуде
Фитнес-тренеры и нутрициологи рассказали о последствиях фастфудной диеты
На нефтебазе в Луганске начался пожар
Товарооборот России и Китая за два месяца вырос на 38%
Конгресс США намерен одобрить выделение $10 млрд Украине
Цена барреля нефти марки Brent достигла $130 впервые с 2012 года
Новости и материалы
В МИД России заявили, что от отношений Москвы и Берлина зависит мир на континенте
Де Хеа: однажды мы вернем «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен находиться
МИД РФ разочарован решением Германии поставлять оружие Украине
В Сингапуре ученые обнаружили в кормах для животных следы акульего мяса
Стерлинг — Петру Яну: бро, ты проиграл
Генерал ВС США Милли посетил аэродром, откуда высылают оружие ВС Украины
Антон Миранчук анонсировал свое возвращение на поле
Диетолог дала советы по поддержанию организма на фоне стресса
Басурин заявил, что украинские силовики за сутки обстреляли 11 населенных пунктов ДНР
Шикунов о победе «Спартака» над «Динамо»: красно-белые были более настроенными на победу
Рогозин рассказал, что на космодроме Куру остались три российских ракеты
Минобороны России показало кадры с истребителем Су-35 в ходе операции на Украине
Ягр о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки: это неизбежно
Депутат Европарламента напомнил о нарушении НАТО международного права
Скопинцев о поражении от «Спартака»: я верю в чемпионство «Динамо»
ВС России объявляют 7 марта «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры на Украине
«РИА» Новости: на Украине действует «Грузинский национальный легион»
Карпин: зачем вести переговоры с «Ростовом», там уже все переговорено
Все новости
Как продлить ресурс автомобиля, чтоб не пришлось «брать в ипотеку» новый
Эксперты дали советы, как сэкономить на ремонте подержанного автомобиля
Ездил в СССР, боролся с раком, дружил с Кастро: каким был Габриэль Гарсиа Маркес
95 лет назад родился писатель Габриэль Гарсиа Маркес
Как избавиться от тусклого цвета лица
Дерматологи рассказали, какая косметика вернет коже здоровое сияние
«Она дочь Сталина, и она настоящая»: как Светлана Аллилуева бежала из СССР
55 лет назад дочь Сталина попросила политического убежища в посольстве США в Индии
В России появится лазер, который сможет заменить провода между домами
Кузнецов из «Мосткома» раскрыл детали российской системы передачи данных через лазерный луч
Жертва войны и протестов: как первый президент Азербайджана потерял свой пост
30 лет назад первый президент Азербайджана Аяз Муталибов ушел в отставку
«Голос» Ди Каприо и «Полицейский с Рублевки»: Сергею Бурунову — 45
Спецоперация на Украине. День одиннадцатый
Одиннадцатый день российской военной спецоперации на Украине. Онлайн-трансляция
Какие автомобили остались у российских дилеров за 2 млн рублей
В Москве продают машины Ульяновского автозавода за 2,7 млн рублей
Запад намерен обойтись без нефти и газа из России. Почему это не получится
Аналитики назвали основные проблемы с замещением нефти и газа из России
«Президент Зеленский абсолютно прав. НАТО испугалось»
В России предупредили о последствиях введения бесполетной зоны над Украиной
«Созидать и уходить в зону своих интересов». Как пережить весеннее обострение
Психолог объяснил обострение психических заболеваний весной атмосферным давлением
Что будет с российскими пользователями Windows и Office
CommuniGate Systems: Microsoft не представляет, что делать с российскими пользователями и лицензиями
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть