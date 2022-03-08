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#Операция на Украине #Коронавирус
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Политика

Военная спецоперация РФ на Украине. День тринадцатый

Тринадцатый день российской военной спецоперации на Украине. Онлайн-трансляция

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
Идет 13-й день российской военной спецоперации на Украине. Владимир Путин заявил, что в операции не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. С 10:00 мск был введен «режим тишины» и открылись гуманитарные коридоры из нескольких украинских городов. Михаил Мишустин подписал документы о запрете на вывоз медицинских изделий из государств, присоединившихся к санкциям. В России прекращают работу торговая сеть OBI, платежная система JCB, фотобанк Depositphotos и компания Estee Lauder, а Procter & Gamble прекратит все капитальные инвестиции в РФ и значительно сократит ассортимент продаваемой продукции. «Газета.Ru» продолжает фиксировать хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:19

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что Запад впервые готов действовать в ущерб себе и своим гражданам, оказывая беспрецедентное давление на Россию, из-за своей амбиции управлять миром.

13:12

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь — Запорожье.

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
13:08

В период с 24 февраля по 3 марта в Молдавию въехали 250 236 граждан Украины. За это же время территорию республики покинули 185 345 человек.

13:05

Народная милиция ЛНР вошла в город Попасная, идет подготовка к его разминированию, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

13:01

Flightradar24 сообщал, что самолет Катарских авиалиний Доха-Монреаль пролетел над Крымом и направился в закрытый для гражданской авиации сегмент полетов над Украиной в районе Одессы. Позднее стало известно, что такое местоположение самолета отобразилось на сайте по ошибке, а сам он в реальности находится в небе Турции в районе Зонгулдака, не долетая до Черного моря.

12:55

Управление верховного комиссара ООН по правам человека располагает сведениями об избиениях на контролируемых правительством Украины территориях людей, заподозренных в пророссийских взглядах.

«Мы получили сообщения об избиениях на контролируемых правительством территориях людей, считающихся пророссийскими», — отметила глава управления Мишель Бачелет.

По ее словам, в ее управление также поступила информация о том, что в районах на востоке, над которыми киевские власти утратили контроль, имеются случаи «произвольного задержания проукраинских активистов».

12:51

12:45

⚡️Правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий с помощью электронного запроса котировок, что позволит избежать их дефицита.

Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощенной системой, повышается с 3 млн до 50 млн рублей. Помимо этого, увеличивается годовой объем закупок медицинских изделий по упрощенной схеме - с 100 млн до 750 млн рублей.

12:40

12:33

Зеленский в интервью ABC заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.

«Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», — сказал он.

Президент добавил, что Украина «не готова к ультиматумам» России по вопросу отказа от стремления в НАТО и признания Крыма, ЛНР и ДНР.

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Reuters
12:31

⚡️Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, сообщил банк.

12:18

Санкции против России в отношении поставок в страны Запада энергетических ресурсов могут начаться с нефти, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Для нас нет никаких красных линий в отношении санкций против России, мы готовы обсуждать любые предложения», — сказал он.

12:13

Международный фотобанк Depositphotos прекратил продажи контента и доступ к сервису для клиентов в России и Белоруссии, сообщили представители компании.

12:05

⚡️Южная Корея вслед за США и ЕС запретила транзакции с Банком России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

11:54

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности признания российской принадлежности Крыма, а также независимости ДНР и ЛНР.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — заявил глава Украины. По его словам, это еще один ультиматум, а Украина не готова к ультиматумам. «Однако у нас есть возможное решение по этим <...> ключевым вопросам», — он.

«Что нужно сделать президенту [РФ Владимиру] Путину - это начать диалог», — добавил Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Umit Bektas/Reuters
11:52

Почти 30 тыс. граждан Украины въехали в Румынию за прошлые сутки.

«После начала кризиса до 7 марта, 24:00 в Румынию въехал 291 081 украинский гражданин и выехали 208 863», — отмечает пограничная полиция страны.

11:49

Чехия пока очень хорошо справляется с наплывом беженцев с Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. В республику прибыло более 100 тыс. беженцев из Украины. Основной поток направляется в Прагу.

11:45

Железные дороги Литвы запретили аренду платформ в Россию и Белоруссию. По данным LTG Cargo, в РФ и Белоруссии в настоящее время находятся 325 литовских железнодорожных грузовых платформ.

11:43

11:42

Власти Южной Кореи намерены аннулировать заграничный паспорт и возбудить уголовное дело против бывшего южнокорейского военнослужащего, а сейчас блогера Ли Гына, отправившегося на Украину участвовать в боевых действиях против России, сообщает ТАСС.

11:35

Второго ребенка с Украины с огнестрельными ранами госпитализировали в Москве, сообщает ТАСС.

Ему диагностировано осколочное ранение бедра, его открытый перелом с повреждением магистральных сосудов, пневмоторакс и травматический шок 3 степени. Мальчик находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

11:30

11:28

Представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь призвал ввести дополнительные санкции против России.

«Нужно принять дополнительные санкции против России. Рассматриваются все варианты», — сказал Атталь и отметил, что Франция менее зависима от российского газа, чем другие страны ЕС. Предложение обсудят в ходе саммита ЕС в Версале 10-11 марта.

11:26

Великобритания продолжит увеличивать поставки летальных вооружений на Украину. Глава Минобороны страны Бен Уоллес заявил, что Киев нуждается в средствах ПВО.

11:21

❗️Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев представил Москве и МККК маршруты гуманитарных коридоров из Киева, Харькова, Мариуполя и Волновахи.

11:20

11:15

Денис Пушилин заявил, что мобилизационная кампания в ДНР завершится в скором времени. Глава ДНР отметил, что число мобилизованных «не подлежит огласке».

11:09

⚡️Японская платежная система JCB приостановит операции в России.

По данным газеты Nikkei, мера вступит в силу с 14 марта.

11:08

11:04

Бастрыкин поручил возбудить дело о повреждении газопровода в Горловке при обстреле со стороны ВСУ.

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
11:03

В Москву доставлена двухлетняя девочка из Харьковской области Украины с травмами от взрыва мины. Врачи борются за ее жизнь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

11:01

Политика США по расширению НАТО на восток сыграла важнейшую роль в начале украинского кризиса, заявили в МИД Китая.

10:56

⚡️Россия готова к переговорам в Турции, вопрос в настрое украинской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы нашу концепцию знаете и готовность к переговорам, вопрос только в той стороне (украинской), насколько это сторона будет в принципе в адеквате», — сказала Захарова.

10:52

Количество жителей ДНР, ЛНР и Украины, прибывших в Россию, приблизилось к 200 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Для жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, продолжают работать пункты временного размещения в 25 регионах страны.

10:49

❗️Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз из России медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям.

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Depositphotos
10:47

Украина призвала запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ, а также разорвать отношения с российскими гражданами в связанных с атомом структурах ООН, сообщает ТАСС.

10:44

10:40

Премьер Польши Матеуш Моравецкий проведет в Лондоне и Осло переговоры об ужесточении санкций против России, он также рассчитывает обсудить шаги, необходимые для упрочения положения Киева.

«Мы должны дать им надежду на восстановление. Поэтому я предложил наш план восстановления Украины. Средства будут идти по линии дотаций, поддержки, грантов, в том числе из таких стран вне ЕС, как Великобритания и Норвегия», — сказал он.

10:33

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил:

▪️в течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на территории Украины;

▪️всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат;

▪️7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира. Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины;

▪️также выведены из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходных огневых установки «Бук М-1», 4 пункта управления, две радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники;

▪️сегодня с 10:00 мск вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя;

▪️группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка. Продвижение составило 9 км.

10:30

Правительство Украины разрешило военнослужащим страны регистрировать браки без их личного присутствия в ЗАГСах, сообщает РИА «Новости».

Для процедуры регистрации требуется заявление, подписанное военным, а подлинность документа должно заверить командование его подразделения.

10:27

❗️Более 1,2 млн беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля, сообщает пограничная охрана республики.

10:25

Условия работы сотрудников российских загранучреждений сопоставимы с фронтовыми, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается [условий работы для] наших посольств и дипломатов, действительно, это настоящий фронт», — цитирует ее ТАСС.

10:22

Великобритания, несмотря на риски, готова поддержать Польшу, если Варшава решит передать Украине истребители, заявил глава Минобороны Бен Уоллес.

10:17

⚡️Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для жителей Сум, это подтвердило Минобороны РФ в письме к Красному кресту, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Из Сум в Полтаву эвакуируют мирных жителей, в том числе граждан Индии и Китая, при этом будет работать только один гумкоридор, другие маршруты не согласовывались.

Верещук заявила, что первая колонна автобусов выдвинется из Сум в 11.00 мск. Она отметила, что достигнута договоренность о соблюдении режима тишины на маршруте Сумы-Полтава.

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Местный житель во время эвакуации из Мариуполя, 24 февраля 2022 года

Местный житель во время эвакуации из Мариуполя, 24 февраля 2022 года

Sergei Grits/AP
10:15

Цена газа в Европе на открытии торгов выросла на 27,6%, поднявшись выше $3 200 за 1 тыс. куб. м.

10:04

⚡️Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины.

Люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную неотложную помощь. По прогнозу Минздрава, число таких обращений может достигнуть 150 тыс. человек.

10:02

Закупки заказчиков, в отношении которых введены санкции, с 7 марта 2022 года перестали размещаться в Единой информационной системе и стали конфиденциальными, сообщает Минфин РФ.

10:00

9:59

⚡️Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил, что число беженцев с Украины сегодня или завтра достигнет «пугающей» отметки в 2 млн.

9:57

«Газпром» поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

9:54

В ДНР заявили о ранении мирного жителя под Волновахой в результате обстрела со стороны ВСУ. Ранение получил житель Волновахского района, мужчина 1970 года рождения, передает ТАСС.

9:50

⚡️Янукович обратился к Зеленскому и заявил, что лично президент Украины обязан «любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения».

9:38

Евросоюз назвал Белоруссию «соагрессором» в ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

Как говорится в заявлении ЕС, происходящее на Украине «является вопиющим нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и мировую безопасность и стабильность».

9:30

На украино-молдавской границе задержали группу из девяти человек, среди которых, предположительно, сын и внук певицы Софии Ротару, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Страна.ua».

По данным издания, Руслана и Анатолия Евдокименко задержали возле города Могилев-Подольский за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

9:24

❗️Цена никеля на бирже LME впервые превысила $100 тыс. за тонну.

9:18

9:09

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал продолжать разговаривать с российским и белорусским народами.

«Продолжать говорить с руководителями, в этом моя задача, даже если мы констатируем разногласия ... и всегда уважать Россию как страну и российский народ», — сказал президент Франции. Он подчеркнул, что говорить о «длительном мире» будет невозможно, если Россия не будет частью «большой архитектуры мира» Европы.

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Thibault Camus/AP
9:02

Минобороны РФ показало уничтожение зенитной установки и бронетехники ударными вертолетами Ка-52 во время военной операции на Украине.

8:41

Власти Японии приняли первых беженцев с Украины.

«В Японию к настоящему времени было допущено восемь беженцев. Мы будем работать вместе с имеющими к этому отношение министерствами и ведомствами, чтобы оперативно принимать беженцев», — заявил министр юстиции Ёсихиса Фурукава.

8:21

Россия надеется рано или поздно найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, ДНР и ЛНР, заявил Владимир Мединский. Он также рассказал, что 6 марта РФ подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных.

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Владимир Мединский

Владимир Мединский

Александр Кряжев/РИА «Новости»
8:15

ВСУ с 5 по 8 марта потеряли 278 человек во время боев с силами ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. Он заявил, что под контроль ЛНР перешло уже 54 населенных пункта.

8:10

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен покидать Киев и остается в здании Офиса президента.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» без перерыва ведет онлайн-трансляцию военной спецоперации РФ на Украине, начиная с 24 февраля. Сегодня — 13-й день. Следите за событиями вместе с нами.

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