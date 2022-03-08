Военная спецоперация РФ на Украине. День тринадцатый

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что Запад впервые готов действовать в ущерб себе и своим гражданам, оказывая беспрецедентное давление на Россию, из-за своей амбиции управлять миром.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь — Запорожье.
В период с 24 февраля по 3 марта в Молдавию въехали 250 236 граждан Украины. За это же время территорию республики покинули 185 345 человек.
Народная милиция ЛНР вошла в город Попасная, идет подготовка к его разминированию, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Flightradar24 сообщал, что самолет Катарских авиалиний Доха-Монреаль пролетел над Крымом и направился в закрытый для гражданской авиации сегмент полетов над Украиной в районе Одессы. Позднее стало известно, что такое местоположение самолета отобразилось на сайте по ошибке, а сам он в реальности находится в небе Турции в районе Зонгулдака, не долетая до Черного моря.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека располагает сведениями об избиениях на контролируемых правительством Украины территориях людей, заподозренных в пророссийских взглядах.
«Мы получили сообщения об избиениях на контролируемых правительством территориях людей, считающихся пророссийскими», — отметила глава управления Мишель Бачелет.
По ее словам, в ее управление также поступила информация о том, что в районах на востоке, над которыми киевские власти утратили контроль, имеются случаи «произвольного задержания проукраинских активистов».
⚡️Правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий с помощью электронного запроса котировок, что позволит избежать их дефицита.
Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощенной системой, повышается с 3 млн до 50 млн рублей. Помимо этого, увеличивается годовой объем закупок медицинских изделий по упрощенной схеме - с 100 млн до 750 млн рублей.
Зеленский в интервью ABC заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.
«Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», — сказал он.
Президент добавил, что Украина «не готова к ультиматумам» России по вопросу отказа от стремления в НАТО и признания Крыма, ЛНР и ДНР.
Санкции против России в отношении поставок в страны Запада энергетических ресурсов могут начаться с нефти, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Для нас нет никаких красных линий в отношении санкций против России, мы готовы обсуждать любые предложения», — сказал он.
Международный фотобанк Depositphotos прекратил продажи контента и доступ к сервису для клиентов в России и Белоруссии, сообщили представители компании.
⚡️Южная Корея вслед за США и ЕС запретила транзакции с Банком России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности признания российской принадлежности Крыма, а также независимости ДНР и ЛНР.
«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — заявил глава Украины. По его словам, это еще один ультиматум, а Украина не готова к ультиматумам. «Однако у нас есть возможное решение по этим <...> ключевым вопросам», — он.
«Что нужно сделать президенту [РФ Владимиру] Путину - это начать диалог», — добавил Зеленский.
Президент Украины Владимир ЗеленскийUmit Bektas/Reuters
Почти 30 тыс. граждан Украины въехали в Румынию за прошлые сутки.
«После начала кризиса до 7 марта, 24:00 в Румынию въехал 291 081 украинский гражданин и выехали 208 863», — отмечает пограничная полиция страны.
Чехия пока очень хорошо справляется с наплывом беженцев с Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. В республику прибыло более 100 тыс. беженцев из Украины. Основной поток направляется в Прагу.
Железные дороги Литвы запретили аренду платформ в Россию и Белоруссию. По данным LTG Cargo, в РФ и Белоруссии в настоящее время находятся 325 литовских железнодорожных грузовых платформ.
Власти Южной Кореи намерены аннулировать заграничный паспорт и возбудить уголовное дело против бывшего южнокорейского военнослужащего, а сейчас блогера Ли Гына, отправившегося на Украину участвовать в боевых действиях против России, сообщает ТАСС.
Второго ребенка с Украины с огнестрельными ранами госпитализировали в Москве, сообщает ТАСС.
Ему диагностировано осколочное ранение бедра, его открытый перелом с повреждением магистральных сосудов, пневмоторакс и травматический шок 3 степени. Мальчик находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь призвал ввести дополнительные санкции против России.
«Нужно принять дополнительные санкции против России. Рассматриваются все варианты», — сказал Атталь и отметил, что Франция менее зависима от российского газа, чем другие страны ЕС. Предложение обсудят в ходе саммита ЕС в Версале 10-11 марта.
Великобритания продолжит увеличивать поставки летальных вооружений на Украину. Глава Минобороны страны Бен Уоллес заявил, что Киев нуждается в средствах ПВО.
❗️Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев представил Москве и МККК маршруты гуманитарных коридоров из Киева, Харькова, Мариуполя и Волновахи.
Денис Пушилин заявил, что мобилизационная кампания в ДНР завершится в скором времени. Глава ДНР отметил, что число мобилизованных «не подлежит огласке».
⚡️Японская платежная система JCB приостановит операции в России.
По данным газеты Nikkei, мера вступит в силу с 14 марта.
Бастрыкин поручил возбудить дело о повреждении газопровода в Горловке при обстреле со стороны ВСУ.
В Москву доставлена двухлетняя девочка из Харьковской области Украины с травмами от взрыва мины. Врачи борются за ее жизнь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика США по расширению НАТО на восток сыграла важнейшую роль в начале украинского кризиса, заявили в МИД Китая.
⚡️Россия готова к переговорам в Турции, вопрос в настрое украинской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вы нашу концепцию знаете и готовность к переговорам, вопрос только в той стороне (украинской), насколько это сторона будет в принципе в адеквате», — сказала Захарова.
Количество жителей ДНР, ЛНР и Украины, прибывших в Россию, приблизилось к 200 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Для жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, продолжают работать пункты временного размещения в 25 регионах страны.
❗️Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз из России медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям.
Украина призвала запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ, а также разорвать отношения с российскими гражданами в связанных с атомом структурах ООН, сообщает ТАСС.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий проведет в Лондоне и Осло переговоры об ужесточении санкций против России, он также рассчитывает обсудить шаги, необходимые для упрочения положения Киева.
«Мы должны дать им надежду на восстановление. Поэтому я предложил наш план восстановления Украины. Средства будут идти по линии дотаций, поддержки, грантов, в том числе из таких стран вне ЕС, как Великобритания и Норвегия», — сказал он.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил:
▪️в течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на территории Украины;
▪️всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат;
▪️7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира. Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины;
▪️также выведены из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходных огневых установки «Бук М-1», 4 пункта управления, две радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники;
▪️сегодня с 10:00 мск вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя;
▪️группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка. Продвижение составило 9 км.
Правительство Украины разрешило военнослужащим страны регистрировать браки без их личного присутствия в ЗАГСах, сообщает РИА «Новости».
Для процедуры регистрации требуется заявление, подписанное военным, а подлинность документа должно заверить командование его подразделения.
❗️Более 1,2 млн беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля, сообщает пограничная охрана республики.
Условия работы сотрудников российских загранучреждений сопоставимы с фронтовыми, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что касается [условий работы для] наших посольств и дипломатов, действительно, это настоящий фронт», — цитирует ее ТАСС.
Великобритания, несмотря на риски, готова поддержать Польшу, если Варшава решит передать Украине истребители, заявил глава Минобороны Бен Уоллес.
⚡️Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для жителей Сум, это подтвердило Минобороны РФ в письме к Красному кресту, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Из Сум в Полтаву эвакуируют мирных жителей, в том числе граждан Индии и Китая, при этом будет работать только один гумкоридор, другие маршруты не согласовывались.
Верещук заявила, что первая колонна автобусов выдвинется из Сум в 11.00 мск. Она отметила, что достигнута договоренность о соблюдении режима тишины на маршруте Сумы-Полтава.
Местный житель во время эвакуации из Мариуполя, 24 февраля 2022 годаSergei Grits/AP
Цена газа в Европе на открытии торгов выросла на 27,6%, поднявшись выше $3 200 за 1 тыс. куб. м.
⚡️Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины.
Люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную неотложную помощь. По прогнозу Минздрава, число таких обращений может достигнуть 150 тыс. человек.
Закупки заказчиков, в отношении которых введены санкции, с 7 марта 2022 года перестали размещаться в Единой информационной системе и стали конфиденциальными, сообщает Минфин РФ.
⚡️Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил, что число беженцев с Украины сегодня или завтра достигнет «пугающей» отметки в 2 млн.
«Газпром» поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
В ДНР заявили о ранении мирного жителя под Волновахой в результате обстрела со стороны ВСУ. Ранение получил житель Волновахского района, мужчина 1970 года рождения, передает ТАСС.
⚡️Янукович обратился к Зеленскому и заявил, что лично президент Украины обязан «любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения».
Евросоюз назвал Белоруссию «соагрессором» в ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
Как говорится в заявлении ЕС, происходящее на Украине «является вопиющим нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и мировую безопасность и стабильность».
На украино-молдавской границе задержали группу из девяти человек, среди которых, предположительно, сын и внук певицы Софии Ротару, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Страна.ua».
По данным издания, Руслана и Анатолия Евдокименко задержали возле города Могилев-Подольский за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал продолжать разговаривать с российским и белорусским народами.
«Продолжать говорить с руководителями, в этом моя задача, даже если мы констатируем разногласия ... и всегда уважать Россию как страну и российский народ», — сказал президент Франции. Он подчеркнул, что говорить о «длительном мире» будет невозможно, если Россия не будет частью «большой архитектуры мира» Европы.
Минобороны РФ показало уничтожение зенитной установки и бронетехники ударными вертолетами Ка-52 во время военной операции на Украине.
Власти Японии приняли первых беженцев с Украины.
«В Японию к настоящему времени было допущено восемь беженцев. Мы будем работать вместе с имеющими к этому отношение министерствами и ведомствами, чтобы оперативно принимать беженцев», — заявил министр юстиции Ёсихиса Фурукава.
Россия надеется рано или поздно найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, ДНР и ЛНР, заявил Владимир Мединский. Он также рассказал, что 6 марта РФ подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных.
Владимир МединскийАлександр Кряжев/РИА «Новости»
ВСУ с 5 по 8 марта потеряли 278 человек во время боев с силами ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. Он заявил, что под контроль ЛНР перешло уже 54 населенных пункта.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен покидать Киев и остается в здании Офиса президента.