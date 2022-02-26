«Попытка позлить США»: Россия усиливает сотрудничество с Латинской Америкой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин совершил серию визитов на Кубу и в Никарагуа, обсудив с руководством этих государств укрепление сотрудничества в Россией по целому ряду вопросов. Его поездка совпала с прекращением диалога Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности, на что российская сторона обещала дать военно-технический ответ. При этом в качестве возможных шагов РФ не исключалось размещение сил в Латинской Америке. Готовы ли страны Латинской Америки принять российских военных — в материале «Газеты.Ru».

Председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин провел мини-турне по Латинской Америке. 23 февраля спикер Госдумы посетил Гавану, а на следующий день прибыл с визитом в Манагуа. На Кубе и в Никарагуа Володин провел серию встреч как с руководством республик, так и представителями национальных парламентов.

Так, в рамках встреч в Гаване председатель Госдумы обсудил вопросы сотрудничества между Кубой и Россией, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога. В частности, по словам политика, он предложил Гаване участвовать в работе ПА ОДКБ в статусе наблюдателя.

«Однозначно нам надо выходить на новый уровень отношений, который может базироваться на том фундаменте, который заложили наши предшественники, сформировало время на протяжении уже более 60 лет в рамках отношений между Советским Союзом и Кубой, Российской Федерацией и Кубой, и который укрепляют ежедневно наши президенты. Старый друг лучше новых двух», — указал Володин.

В Манагуа спикер Госдумы также говорил об усилении взаимодействия двух государств, в том числе на уровне парламентов. К примеру, Володин обратил внимание на хорошие перспективы торгово-экономических отношений России и Никарагуа.

«Нам важно сделать все в рамках парламентского измерения для развития сотрудничества между нашими странами <…> Никарагуа — одно из первых государств, зарегистрировавших вакцину «Спутник V». За время пандемии Россия стала самым крупным поставщиком вакцины против COVID-19 в вашу страну», — отметил представитель российского парламента.

Отдельно спикер Госдумы выказывал признательность руководству этих государств за поддержку решения России о признании независимости ДНР и ЛНР, что вызвало критику и осуждение со стороны Запада.

Турне на фоне кризиса

Визит российского политика частично совпал с рядом ключевых событий. Во-первых, началом военной спецоперации России по защите республик Донбасса. А во-вторых, прекращением диалога между Москвой и Вашингтоном в контексте гарантий безопасности, предложенных российской стороной еще в прошлом году — одним из главных требований в них стал отказ от расширения НАТО на Восток, в том числе за счет включения в альянс Украины и Грузии.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва получила отказ Вашингтона от переговоров до начала операции на Украине. По ее словам, свое решение США озвучили в достаточно в хамской манере.

«Американская сторона отказалась от ведения дальнейших переговоров, это переговоры в том числе по безопасности, глобальной стратегической стабильности, нынешнего положения дел, и без Украины бы не обошлось», — пояснила Захарова.

При этом руководство России официально объявляло о том, что в случае в отсутствие готовности США договариваться Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера. Как говорил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в числе возможных ответных шагов вполне может быть размещение сил в Латинской Америке.

«Например, частью ответа может стать размещение военных баз в Латинской Америке. США этого боятся, потому что там достаточно близко будет для подлета наших ракет. Я думаю, что американцы не очень хотят того, чтобы ракеты до Нью-Йорка или Вашингтона быстренько долетели», — подчеркивал депутат.

Примут ли в Латинской Америке российские ракеты

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что размещение военных сил России на Кубе и в Никарагуа — достаточно проблемный шаг.

«Во-первых, обычно сначала размещают силы, а уже потом об этом говорят. К примеру, как это было во время карибского кризиса. Сейчас американцы, вероятно, будут делать все, чтобы не позволить нам этого.

Во-вторых, не совсем понятно зачем нам это делать в текущих условиях. В свое время это было актуально, СССР выходил на совершенно новый уровень конфронтации. Но сейчас все-таки есть гиперзвук, который позволяет сдерживать США более эффективно. Кроме того, увеличение активности российских подводных лодок у американских границ будет более выгодным, чем размещение чего-либо в странах Латинской Америки», — добавил эксперт.

Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников уверен, что руководство той же Кубы вряд ли согласится на размещение российских баз или сил на своей территории. По его мнению, это окончательно поставит крест на возможных переговорах Гаваны с Вашингтоном о нормализации отношений и снятию экономической блокады.

«Пока возможность для такого диалога весьма туманна, потому что президенту США Джо Байдену в силу внутриполитической ситуации это не нужно и не интересно, но его запуск вполне возможен через год-два — в зависимости от того, как будут проходить президентские выборы в США. Что касается Никарагуа, то страна находится в международной изоляции, обострилось противостояние с США, к которому подключились Евросоюз и организации американских государств. Они считают нелегитимными результаты последних президентских выборов в Никарагуа, Вашингтон ввел ряд санкций и принял закон, который должен побудить руководство республики провести честные выборы», — отметил эксперт.

С точки зрения Калашникова, Манагуа не выгодно осложнять себе конфронтацию с США, но президент Никарагуа Даниэль Ортега в целом может решится на что угодно, так как еще во время предвыборной кампании не обращал внимания на общественное мнение.

«Американский закон, который предполагает исключения Никарагуа из Центральноамериканской ассоциации свободной торговли и осложняет для страны получение финансовой помощи от международных организаций, пока не вступил в силу и США как раз решают, как его применять.

Никарагуа, скорее всего, не заинтересована в размещении российских сил на своей территории, но в пику США Ортега может сделать все что угодно.

Он в этом плане человек, который идет своим курсом, не обращая внимания на общественное мнение», — заключил эксперт.

Зачем Володин посетил Кубу и Никарагуа

Обсуждал ли спикер Госдумы с представителями Гаваны и Манагуа вопросы военного сотрудничества, сказать сложно. В официальных заявлениях Володина эти моменты не отражены, и в целях поездки не упоминаются. С точки зрения Константина Блохина из Центра исследования проблем безопасности, поездка председателя нижней палаты парламента, вероятно, в большей степени касалась экономических вопросов.

«Курс на налаживание отношений с Кубой и Никарагуа в большей степени связан с решением экономических вопросов. Однако, сам факт взаимодействия можно интерпретировать и как попытку позлить США», — пояснил эксперт.

При этом Николай Калашников из Института Латинской Америки РАН не исключил, что визит Володина был связан с событиями на Украине, учитывая, что Куба и Никарагуа поддерживают признание независимости ДНР и ЛНР со стороны России.

«России нужна международная поддержка, поэтому целью Володина было прозондировать почву у руководителей Кубы и Никарагуа о том, в какой степени и форме они могут поддержать российскую сторону на мировой арене», — резюмировал эксперт.