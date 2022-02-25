«США втягивают в НАТО Финляндию и Швецию»

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО потребует ответных шагов России, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все страны-участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны»,— заявила Захарова.
По ее словам, страны НАТО, когда речь идет об их обещании не расширять альянс на восток, ищут новые оправдания и прячутся друг за друга.
«Мы не можем не отметить усилий НАТО, а также отдельных стран, а конкретно США во втягивании в альянс Финляндии, а также Швеции. Интенсивность взаимодействия Хельсинки и Стокгольма с НАТО — это не тенденция последней недели», — считает представитель МИД.
Захарова назвала линию правительства Финляндии на продолжение политики военного неприсоединения важным фактором обеспечения безопасности и стабильности на севере Европы и на континенте в целом.
При этом она упрекнула Финляндию в том, что та предоставляет свою территорию для учений стран НАТО.
Дипломат отметила, что России нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности от США и Североатлантического альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее пригласил Финляндию и Швецию поучаствовать в виртуальном экстренном саммите альянса по ситуации вокруг Украины.
Столтенберг также сообщал, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может пройти очень быстро, если эти страны сами примут решение присоединиться. При этом обе страны пока не готовы присоединяться к НАТО, но стремятся сохранить такую возможность.
В Финляндии довольны нейтральным статусом
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если встанет вопрос о ее национальной безопасности. По ее словам, в стране готовы обсуждать этот вопрос, однако сейчас дискуссия о подаче заявки на вступление в НАТО не ведется.
«Важно, что линия Финляндии во внешней политике и политике безопасности последовательна и стабильна, такие решения не принимаются в спешке», — подчеркнула премьер. Она добавила, что «возможность запросить вступление в НАТО в будущем является важной».
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отмечал, что Хельсинки сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. Он заявил, что внешняя политика страны стабильна, она не сталкивалась с давлением в вопросе присоединения к альянсу.
Хаависто считает важным сохранение в НАТО политики открытых дверей, чтобы в альянс могли быть приняты любые страны, которые этого захотят.
«Это также наша позиция относительно Украины и Грузии. Любая страна должна иметь это право», — указал министр.
По его словам, до сих пор большинство граждан Финляндии довольны ее нейтральным статусом.
При этом Хаависто отметил, что Финляндия и Швеция поддерживают активные контакты с НАТО с 1994 года и продолжают обсуждать с альянсом вопросы европейской безопасности.
«Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО»
Правительство Швеции также пока не намерено подавать заявку на вступление в НАТО.
«Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — заявила глава МИД Швеции Анн Линде.
По ее словам, такой курс подразумевает активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества. При этом позиция Швеции по вступлению в альянс не изменилась в связи с эскалацией ситуации на Украине.
«Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не планируем присоединяться [к альянсу]», — сказала статс-секретарь шведского премьер-министра Карин Валленстен.
При этом для Швеции важно иметь возможность подать заявку на членство в НАТО. Министр обороны Швеции Петер Хультквист подчеркнул, что королевство не собирается вступать в альянс «ни сейчас, ни позднее», но должно иметь свободу принятия решений.
С 1994 года и Швеция, и Финляндия официально являются партнерами НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира». Страны активно сотрудничают с альянсом, проводят совместные учения и операции. В частности, они участвовали в миссиях НАТО на Балканах, в Афганистане и Ираке.