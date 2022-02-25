«США втягивают в НАТО Финляндию и Швецию»

Возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО повлечет за собой ответные шаги со стороны России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, политика неприсоединения этих стран является важным фактором безопасности. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может пройти очень быстро, если они захотят присоединиться.

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО потребует ответных шагов России, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все страны-участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны»,— заявила Захарова.

По ее словам, страны НАТО, когда речь идет об их обещании не расширять альянс на восток, ищут новые оправдания и прячутся друг за друга.

«Мы не можем не отметить усилий НАТО, а также отдельных стран, а конкретно США во втягивании в альянс Финляндии, а также Швеции. Интенсивность взаимодействия Хельсинки и Стокгольма с НАТО — это не тенденция последней недели», — считает представитель МИД.

Захарова назвала линию правительства Финляндии на продолжение политики военного неприсоединения важным фактором обеспечения безопасности и стабильности на севере Европы и на континенте в целом.

При этом она упрекнула Финляндию в том, что та предоставляет свою территорию для учений стран НАТО.

Дипломат отметила, что России нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности от США и Североатлантического альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее пригласил Финляндию и Швецию поучаствовать в виртуальном экстренном саммите альянса по ситуации вокруг Украины.

Столтенберг также сообщал, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может пройти очень быстро, если эти страны сами примут решение присоединиться. При этом обе страны пока не готовы присоединяться к НАТО, но стремятся сохранить такую возможность.

В Финляндии довольны нейтральным статусом

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если встанет вопрос о ее национальной безопасности. По ее словам, в стране готовы обсуждать этот вопрос, однако сейчас дискуссия о подаче заявки на вступление в НАТО не ведется.

«Важно, что линия Финляндии во внешней политике и политике безопасности последовательна и стабильна, такие решения не принимаются в спешке», — подчеркнула премьер. Она добавила, что «возможность запросить вступление в НАТО в будущем является важной».

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отмечал, что Хельсинки сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. Он заявил, что внешняя политика страны стабильна, она не сталкивалась с давлением в вопросе присоединения к альянсу.

Хаависто считает важным сохранение в НАТО политики открытых дверей, чтобы в альянс могли быть приняты любые страны, которые этого захотят.

«Это также наша позиция относительно Украины и Грузии. Любая страна должна иметь это право», — указал министр.

По его словам, до сих пор большинство граждан Финляндии довольны ее нейтральным статусом.

При этом Хаависто отметил, что Финляндия и Швеция поддерживают активные контакты с НАТО с 1994 года и продолжают обсуждать с альянсом вопросы европейской безопасности.

«Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО»

Правительство Швеции также пока не намерено подавать заявку на вступление в НАТО.

«Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

По ее словам, такой курс подразумевает активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества. При этом позиция Швеции по вступлению в альянс не изменилась в связи с эскалацией ситуации на Украине.

«Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не планируем присоединяться [к альянсу]», — сказала статс-секретарь шведского премьер-министра Карин Валленстен.

При этом для Швеции важно иметь возможность подать заявку на членство в НАТО. Министр обороны Швеции Петер Хультквист подчеркнул, что королевство не собирается вступать в альянс «ни сейчас, ни позднее», но должно иметь свободу принятия решений.

С 1994 года и Швеция, и Финляндия официально являются партнерами НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира». Страны активно сотрудничают с альянсом, проводят совместные учения и операции. В частности, они участвовали в миссиях НАТО на Балканах, в Афганистане и Ираке.