«Конфликт не исчерпан». Что говорили Россия и Украина в ООН

В Нью-Йорке проходит заседание Генассамблеи ООН, посвященное ситуации вокруг Украины. На нем выступили украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и постпред России в ООН Василий Небензя. Какие точки зрения они выразили и почему Небензя считает высказывания генсека ООН не соответствующими его статусу, — в материале «Газеты.Ru».

Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступать на Донбасс или проводить какие-либо провокации и саботаж.

«Российские обвинения в адрес Украины абсурдны, Украина никогда никому не угрожала и никого не атаковала. Украина никогда не планировала и не планирует военное наступление на Донбасс», – заверил Кулеба.

По его мнению, кризис вокруг Украины «был создан и нагнетается Российской Федерацией в одностороннем порядке». Кулеба утверждает, что Россия показывает признаки планирования дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе. «У нас мало времени остановить это, сдержать», – добавил он.

Министр иностранных дел также заявил, что Украина не будет приобретать ядерное оружие, от которого отказалась почти 30 лет назад.

«В 1994 году мы денуклеаризировали третий по величине ядерный арсенал в мире. У нас нет планов вновь обзаводиться ядерным оружием. Сегодня мы ждем, что мир выполнит встречные обязательства и обеспечит нашу безопасность перед лицом угрозы исторического уровня действиями, соответствующими по масштабу и решительности», – заявил он на совещании в ГА ООН.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен провести переговоры с участниками Будапештского меморандума. Согласно документу, союзники обязаны предоставить Украине гарантии безопасности в связи с подписанием Украиной Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Зеленский подчеркнул, что если встреча не состоится или по итогам переговоров гарантии не будут предоставлены, то «Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение».

Россия

Российский постпред Василий Небензя на заседании Генассамблеи ООН заявил, что признание Россией самопровозглашенных республик стало следствием саботажа Украиной Минских соглашений. По его мнению, перспектив исполнения обязательств со стороны украинских властей не наблюдалось.

«В последнее время украинские руководители перестали стесняться и прямо на камеры заявили о том, что не собираются выполнять свои обязательства. Наверное, последним подтверждением этому стал тот факт, что украинский постпред недвусмысленно подтвердил такой настрой в ходе организованной нами встречи Совета Безопасности 17 февраля», – подчеркнул он.

Небензя обратил внимание, что западные партнеры не призывали Украину к выполнению «Минска».

Постпред РФ подчеркнул, что конфликт на юго-востоке Украины «не исчерпан».

«Обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились. Запад продолжает науськивать, подбадривать и вооружать Киев», – сказал дипломат.

Он предупредил, что если за режимом прекращения огня будет следить Россия, то Вооруженные силы страны «либеральничать с нарушителями не станут».

Небензя также напомнил о высказывании генсека ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что действия России в отношении Украины не соответствуют принципам Устава ООН.

«К нашему сожалению, генеральный секретарь ООН сделал на днях и сегодня несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу по Уставу ООН», – сказал дипломат.

Российская сторона, по его словам, изучила данные за прошлые годы и пришла к выводу, что ни нынешний генсек организации, ни его предшественники во время других конфликтов не позволяли себе подобные высказывания.

«По ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения тех требований Минского комплекса мер, резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто и на Западе ни разу не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру», – добавил Небензя.