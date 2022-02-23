Генсек ООН отказался считать ситуацию в Донбассе геноцидом. Что ему ответил Лавров

Генсек ООН Антониу Гутерриш отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом, сославшись на закрепленное в уставе организации значение этого термина. Он также сообщил, что ООН не будет считать миротворцами российские войска, если те войдут на территорию ЛДНР. Глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш оказался под давлением Запада и делает заявления, не соответствующие его статусу и полномочиям генсека ООН.

Заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о положении дел в Донбассе не соответствуют его статусу главы всемирной организации. Об этом заявил на встрече со спецпосланником ООН Гейром Педерсеном глава МИДа России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«К нашему огромному сожалению генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН», — заявил российский министр.

Лавров добавил, что секретариат ООН должен придерживаться в любом кризисе беспристрастной позиции. При этом он обвинил Гутерриша в том, что тот «ни разу не возвысил свой голос в пользу выполнения минских соглашений и прямого диалога Киева с Донецком и Луганском».

Генсек ООН ранее назвал решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР «смертельным ударом» по Минским соглашениям и нарушением суверенитета Украины.

При этом ситуация в Донбассе не является геноцидом с терминологической точки зрения, заявил Гутерриш.

close 100% Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters

«Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать [этот термин] следует в соответствии с международным правом. Я думаю, это не тот случай», — сказал генсек.

Гутерриш также заявил, что ООН не будет считать российских военных в Донбассе миротворцами, если их туда отправит Москва.

«Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не беспристрастные миротворцы. Они вообще не миротворцы» — добавил он, выразив опасения из-за искажения принципов миротворчества.

Гутерриш призвал власти РФ соблюдать принципы Устава ООН.

«Устав ООН — это не меню a la carte. Их нельзя применять выборочно. Государства-члены ООН приняли их все и должны соблюдать их все», — подчеркнул он.

Накануне глава правительства ДНР Александр Ананченко назвал действия украинских сил в Донбассе геноцидом русского населения.

«Территория, именуемая Украиной, продолжает демонстрировать свою ненависть ко всему русскому, наносит артиллерийские удары по объектам жизнеобеспечения, <...> это и есть геноцид, самый настоящий геноцид русского народа, но за это всем им придется ответить, этой кучке политических ничтожеств, которые бандеровским террором всех нормальных людей угнетают на временно оккупируемых территориях», — сказал он в эфире «России 24».

15 февраля геноцидом назвал происходящее в Донбассе президент РФ Владимир Путин.

«По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, — это и есть геноцид», — сказал он. Об этом российский лидер заявил, отвечая на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что операция НАТО в Югославии началась из-за угрозы геноцида.

В конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него это преступление характеризуется следующим образом.

«Следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы; b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую».