Покушение на жизнь: кого диверсанты пытаются убить в Донбассе

Неизвестные совершили попытку покушения на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова, сообщили в Министерстве госбезопасности республики. В результате двух взрывов минно-взрывную травму получил местный житель, сам Кононов не пострадал. Только за последнюю неделю в Донбассе организовано не менее шести покушений.

22 февраля

Министерство государственной безопасности ДНР сообщило о попытке покушения на жизнь бывшего министра обороны Донецкой народной республики Владимира Кононова. «Сегодня 22 февраля в 16:32 (17:32 по мск) в районе пересечения улиц Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра», — говорится на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело.

В результате нападения пострадал человек, который должен был во вторник встретиться с Кононовым. Это местный житель. Он получил минно-взрывную травму.

«В момент двух взрывов я стоял на улице около машины. Два хлопка — один громче, второй потише. Ощущение, как выстрелил пистолет. Увидел дым в районе, где стоит трансформаторная будка. Охрана выскочила, увидели парня, который лежит. Меня не выпустили даже, за пределы двора я не выходил. Его отвезли в больницу», — рассказал Кононов RT, отметив, что это уже третья попытка покушения на него.

Кроме того, два взрывных устройства сработали сегодня на трассе Донецк — Горловка, жертвами взрывов стали три человека, находившиеся в гражданском автомобиле. Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информированный источник, целью подрывников мог быть другой автомобиль, в котором ехал один из командиров Народной милиции. Он не пострадал.

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что теракт организовала украинская диверсионная группа.

21 февраля

Днем ранее у здания представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Луганске взорвалась машина, припаркованная рядом с автомобилем руководителя СЦКК Михаила Филипоненко. В автомобиль заложили около 15 кг взрывчатки. Филипоненко и его водитель были ранены. В СЦКК назвали подрыв терактом и обвинили в его организации украинские спецслужбы.

«Расцениваем это чрезвычайное происшествие как теракт украинских спецслужб, направленный на прекращение деятельности представительства ЛНР в СЦКК как органа, который осуществляет фиксацию преступлений украинской стороны на линии соприкосновения», — заявил представитель ЛНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы Роман Иванов.

18 февраля

В пятницу, 18 февраля, было совершено покушение на начальника управления народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Взрывное устройство разместили прямо в его автомобиле УАЗ-469, припаркованном у Дома Правительства в Донецке. Управление Народной милиции ДНР квалифицировала произошедшее как теракт.

«Взрыв был очень мощный, но, к счастью, никто не пострадал. До здания правительства ДНР — метров 50», — вспоминал корреспондент РЕН ТВ.

Самого комбата в машине в момент взрыва не было. «Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку предполагаемая жертва находилась вне автомобиля», — сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета России, который подключился к расследованию инцидента по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

В России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору». Причастные к подрыву устанавливаются.

15 февраля

В прошлый вторник, 15 февраля, в районе ул. Победа в Горловке взорвали автомобиль одного из командиров Народной милиции. Взрывное устройство было размещено под днищем машины. Пострадавший командир получил осколочные ранения. По информации МГБ ДНР, внутри также находилась его малолетняя дочь. Выжила ли девочка, не сообщается. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР (Террористический акт).

«Применяя террористические методы войны, так называемые украинские «спецназовцы» осознанно подвергают угрозе жизни и здоровье мирных граждан», — прокомментировали случившееся в Народной милиции ДНР.

В тот же день сотрудники МГБ ЛНР сообщили, что предотвратили теракт в сквере Дружбы Народов в центре Луганска. Предполагается, что взрывное устройство должно было сработать во время митинга, посвященного Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятие было запланировано на 10:00 по местному времени, около 6:30 местный житель позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил в мусорной урне странный предмет. Этим «предметом» было самодельное взрывное устройство, состоящее из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 граммов и поражающих элементов.

В МГБ полагают, что к организации теракта могут быть причастны диверсионно-разведывательные группы украинской разведки.