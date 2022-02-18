«Возможны учения с виртуальным испытанием ядерного оружия»

Москва констатировала отсутствие серьезного продвижения в диалоге с Вашингтоном по гарантиям безопасности. Россия поддерживает продолжение переговоров, но не исключает военно-технического ответа в случае отсутствия конструктивного подхода США по этому треку. В Госдуме считают, что такой реакцией может стать размещение военных баз в Латинской Америке, что вряд ли позитивно воспримут в Вашингтоне. Эксперты допускают, что стороны еще могут прийти к компромиссу, но точно не в ближайшее время.

Глава МИД России Сергей Лавров объявил, что Москве и Вашингтону пока не удалось значительно продвинуться в диалоге о гарантиях безопасности, предложенных российской стороной в конце прошлого года. В интервью телеканалу RT министр констатировал, что РФ будет отстаивать комплексный подход в этих вопросах.

«Находимся в переписке с американскими коллегами. Отреагировали на их ответ на наши декабрьские инициативы. Пока мало продвигаемся по принципиальным вопросам.

Будем отстаивать именно комплексный подход. Нельзя договариваться всерьез и надолго по прикладным делам, если ты не решил концептуально-политическую основу взаимодействия», — отметил Лавров.

Министр также подчеркнул, что Москва заинтересована в продолжении диалога с Вашингтоном. По его словам, он договорился с госсекретарем США Энтони Блинкеном о новой встрече после того, как американская сторона ознакомится с реакцией России на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности — как ожидается, стороны могут встретиться на следующей неделе, то есть до 27 февраля.

Как идут переговоры России и США? Обсуждение вопросов, связанных с гарантиями безопасности, между Россией, США и НАТО идут с конца прошлого года. За это время стороны провели несколько официальных встреч, а также множество телефонных переговоров, в том числе на высшем уровне. Но все еще далеки друг от друга по основным моментам. Читать дальше

Как Россия ответит на срыв переговоров

Письменный комментарий МИД России на реакцию Вашингтона по гарантиям безопасности был официально опубликован 17 февраля. В тексте российская сторона констатировала отсутствие конструктивного ответа США на базовые предложения РФ. В частности, это касается отказа американской стороны от прекращения расширения НАТО и отзыва «бухарестской формулы», согласно которой Украина и Грузия станут членами альянса.

В этом заявлении МИД также отмечается, что «в отсутствие готовности США договариваться Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера».

В разговоре с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пояснил, что эта формулировка не означает перехода к гонке вооружений, однако у Москвы есть другие возможности заставить США задуматься о собственной безопасности.

«У нас достаточно мер военно-технического характера, которые заставят США заботиться о собственной безопасности, а не Украины, которая находится слишком далеко от них. Например, частью ответа может стать размещение военных баз в Латинской Америке. США этого боятся, потому что там достаточно близко будет для подлета наших ракет. Я думаю, что американцы не очень хотят того, чтобы ракеты до Нью-Йорка или Вашингтона быстренько долетели», — пояснил депутат.

По словам Швыткина, Россия также не желает приближения своих вооружений к США и делает все, чтобы урегулировать спорные вопросы политико-дипломатическим путем. Однако депутат подчеркнул, что у российских границ наблюдается усиление военного контингента НАТО, в том числе в Польше, Румынии и странах Прибалтики.

Что происходит с диалогом по гарантиям

Пока не ясно, дойдет ли ситуация до полного прекращения переговоров и соответствующей реакции России. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты придерживаются различных точек зрения по этому вопросу. Так, политолог-американист Малек Дудаков уверен, что пока диалог по-прежнему может развиваться.

«Мы видим со стороны США определенное желание вести с Россией диалог, например, по контролю за вооружениями и вопросам нераспространения ядерного оружия. То есть по темам, которые Москва и Вашингтон всегда обсуждают.

Поэтому в краткосрочной перспективе ситуация не до конца тупиковая, так как по отдельным вопросам переговоры все же будут идти. При этом сам факт публикации требований России и то, как мы очертили наши «красные линии», важно в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал эксперт.

В то же время заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что на сегодняшний день в переговорах все-таки наблюдается тупик, но Россия надеется выйти из него с помощью усиления давления и одновременно продолжения диалога.

«То есть Россия будет демонстрировать военную силу и всячески давать понять, что она не готова расслабляться и признавать невозможность двигаться вперед по треку гарантий безопасности. Москва и дальше будет добиваться прогресса в переговорах, не только аргументируя свою позицию, но и подкрепляя свою решимость некими военно-техническими шагами.

Скорее всего, действия России будут сопровождаться наращиванием военной мощи НАТО в восточных странах альянса, а может и учениями блока с виртуальным испытанием ядерного оружия.

Мы получим игру «кто быстрее моргнет», которая определит для кого продолжение спирали эскалации окажется менее приемлемым в нынешней ситуации», — отметил эксперт.

Есть ли шанс на компромисс

Стороны заняли принципиальную позицию по основным вопросам и не собираются идти на уступки друг другу. По мнению политолога Малека Дудакова, прогресс все же возможен, но вряд ли в ближайшее время.

«Очевидно, что американская сторона не пойдет на большую часть требований РФ, которые приемлемы в нынешних условиях.

Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе, когда глобальное противостояние США и Китая совсем уж разгорится, в Вашингтоне может появится понимание того, что Москву стоит иметь в качестве своего союзника, а не воевать на два фронта и с Россией, и с Китаем.

В таких условиях США смогут понять, на какие уступки они могут пойти, чтобы восстановить отношения с РФ и вернуть утраченное доверие, если это возможно», — пояснил эксперт.

С точки зрения Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, возможность компромисса по треку гарантий безопасности будет во многом связана с реализацией минских соглашений со стороны Украины, на чем активно настаивает Россия.

«Скорее всего, Россия будет продолжать оказывать давление на этом направлении с сохранением части присутствия войск вокруг украинской территории, проведением возможных учений и оказанием политико-дипломатического давления на Францию, Германию и США. В итоге если по минским соглашениям будет серьезное продвижение, то ситуация в некоторой степени деэскалируется — по крайней мере исчезнет острота и напряженность, которая существует на сегодняшний день. Но если Украина продолжит саботировать и категорически отказываться от реализации минских соглашений, а Запад — ничего не делать по этому поводу, то ситуация будет обостряться», — резюмировал эксперт.