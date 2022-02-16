«Внеблоковость Украины — это выход для всех. И Запад это понимает»

США не будут размещать на Украине свои ракеты и готовы письменно подтвердить соглашения по безопасности с Москвой, если стороны придут к таковому. С таким заявлением накануне выступил президент Джо Байден. Фактически американский лидер признал: в ближайшем будущем НАТО отступит от притязаний на Украину. Что это дает Москве и какая роль уготована Киеву, «Газета.Ru» разбиралась вместе с политологами.

Американский президент Джо Байден обратился к нации 15 февраля. Часть его речи была предназначена для российской аудитории. «Вы нам не враги», — заверил Байден. Речь политика была выдержана в миротворческом духе, а некоторые идеи отвечали фундаментальным требованиям Москвы по безопасности в Европе.

«У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», — сказал американский лидер.

В то же время Байден отметил: дверь в североатлантический альянс добровольно никто не закроет.

«Мы не поступимся своими основными принципами. Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, они вольны устанавливать свой курс и выбирать тех, с кем ассоциироваться», — подытожил президент США, заканчивая свое выступление.

Выступление Байдена можно воспринимать как ответ на высказывания российского президента Владимира Путина. В декабре он, объясняя представленные Москвой предложения по безопасности, выразил опасения по поводу развертывания на территории Украины американских гиперзвуковых ракет.

Буфер, внеблоковость или нейтралитет?

Байден лишь повторил то, о чем американцы заявляли в последние месяцы, но более конкретно, полагает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, российско-украинское урегулирование будет обсуждаться до тех пор, пока Москва и Вашингтон не решат политический вопрос с дальнейшей судьбой НАТО в Восточной Европе.

Что же касается места Украины в новой конфигурации региональной безопасности Европы — теоретически возможно все, считает Лукьянов.

«Нейтральный статус или гарантия внешних сил — возможны разные варианты. До сих пор никто не хотел этого обсуждать, потому что Киев избрал курс на членство в НАТО. Пока Украина от этого не отступает.

Если большие игроки достигнут другой фазы взаимопонимания, решат для себя, что Украина должна быть промежуточной, буферной или нейтральной территорией и будут скоординированно внедрять это в сознание украинского руководства, тогда идея пустит корни», — заявил Лукьянов.

Программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов выразил схожее мнение. Эксперт обратил внимание, что еще президент Франции Эммануэль Макрон призывал западные страны прислушаться к озабоченностям России по Украине. Однако здесь надо четко разделять позицию коллективного Запада по НАТО, где он не готов идти на уступки, и по Украине, где «прозвучала подвижка во мнениях».

«Макрон говорил о разных сценариях нейтрального статуса для Украины, хоть это и противоречит конституции страны, в которой закреплен курс на полноправное членство в Европейском союзе и НАТО. В краткосрочной перспективе, если информационная война закончится, то это уже будет плюсом. Значит, есть поле для переговорного процесса», — заявил Барабанов.

Профессор МГИМО считает, что определить место страны в обновленной системе региональной безопасности под силу и самой украинской элите.

«Украинской политической элите надо понять, что ее используют как пешку для конфронтации с Россией, и это может обернуться колоссальными экономическими потерями. Есть шанс, что Киев со временем займет умеренную позицию и не станет эскалировать медийную истерию вокруг войны. В целом, понятно, что кризис не решен.

И все же нейтральный статус — это идеальная утопия, которая не реализуется. Геополитическая борьба за влияние на Украину продолжится», — резюмировал эксперт.

Руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов напомнил в беседе с «Газетой.Ru», что Украина все еще является членом ОБСЕ — региональной организации, которая объединяет европейскую систему безопасности.

«Украина будет играть там такую же роль, как и любое другое государство. Ни о каких «буферных» государствах речи не идет», — объяснил Данилов.

Основная проблема, по словам эксперта, заключается в том, что с формированием парадигмы взаимного сдерживания в 2014 году Украина оказалась в центре конфронтации двух «военных машин» — России и НАТО.

«Это не просто столкновение двух военно-политических сил. В регионе образовался вакуум политического диалога, который позволял бы переводить конфликтность военно-политическую в русло политико-дипломатических отношений, — сказал Данилов. — В контексте взаимного сдерживания между Западом и Востоком, Украина по существу оказывается заложником процесса. Вместе с этим страна вынуждена занимать в этом конфликте важную позицию. Сначала Киев превратился в форпост борьбы Запада с Россией. Но потом выяснилось, что они не просто форпост, а первая цель».

Данилов напомнил, что Россия в свое время предлагала Украине внеблоковый статус, но чтобы реализовать эту опцию, необходима политическая воля Киева и негласная поддержка его западных партнеров.

«Внеблоковость Украины — это выход для всех. И Запад это тоже понимает. Никто не хочет войны, и никто не хочется скатываться в воронку военной конфронтации, что сейчас и происходит»,

— заявил Данилов.

Останется с Западом

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер имеет другую точку зрения. По его словам, Украина в сегодняшнем виде «обязательно останется в сфере влияния коллективного Запада».

«Никаких сомнений нет. Сама по себе идея гарантий непринятия Украины в НАТО кажется немного наивной. Вне зависимости от этого ситуация в целом сохранится», — отметил Брутер.

С ним солидарен заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«В любом случае, страны Запада не отступят от Украины. Как они будут ей манипулировать — вопрос философский. Но то, что они продолжат использовать страну в своих интересах в вынашивании агрессивных планов России, очевидно», — поделился политик своим мнением с «Газетой.Ru».