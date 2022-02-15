«В среду мне в парикмахерскую!»: шутки политиков и журналистов о «вторжении» России на Украину

В России, как и за рубежом, иронизируют на тему «даты вторжения». Так, Путин иногда интересуется не опубликовано ли точное время «нападения». Лавров, в свою очередь, устал объяснять иностранным журналистам, что Москва не планирует «нападать» на Украину. О том, какие шутки звучат о ситуации вокруг Украины, — в материале «Газеты.Ru».

В России

В Кремле рассказали, что иногда российский президент Владимир Путин шутит о ситуации вокруг Украины. Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что глава США Джо Байден на встрече с европейскими политиками назвал дату российского «вторжения» – 16 февраля.

«К такому [подобным сообщениям] трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит – просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», – рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Кстати, британский таблоид The Sun уже заявил, что «вторжение» начнется в 4 утра по московскому времени 16 февраля.

По словам Пескова, невозможно встречать с пониманием «подобное иногда маниакальное информационное безумие».

На тему «угрозы» со стороны России пошутил 15 февраля и глава МИД России Сергей Лавров. В этот день после диалога с польским коллегой Збигневом Рау прошла встреча с представителями СМИ. Российскому дипломату пришлось несколько раз отвечать на идентичные вопросы журналистов из Польши о «вторжении» России на Украину. Он подчеркнул, что сообщения на эту тему – это спекуляции и «информационный терроризм».

В конце пресс-конференции один из польских журналистов уточнил у Лаврова: «То есть вторжения не будет?» В ответ на это Лавров молча кивнул и рассмеялся, обращаясь к коллеге: «Непонятливый, в общем, у вас журналист какой-то».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого написала на своей странице в Telegram, что нужно учиться у Лаврова, как отвечать, когда «слова до западных партнеров доходят не очень». «Надо при озвучивании ответов активно применять мимику, кивки и подмигивания», – написала она, добавив смеющийся смайлик.

Накануне она высмеяла американское агентство Bloomberg, которое «опубликовало сообщение о том, что 15 февраля «Россия нападет на Украину».

«Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз? Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, – в крыс», – иронизировала Захарова.

Шутки о «вторжении» России на Украину уже звучат и в развлекательных программах. Ведущий шоу «Вечерний Ургант» ранее пошутил, что военные мероприятия необходимо перенести и желательно на 700 лет вперед.

«Митя, а когда война, они говорили? 16 числа [февраля]? Это плохо! У Валиевой 15-го числа короткая программа, 16-го – война, 17-го – произвольная программа. Получается, она уже произвольную будет катать во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты», – обратился Иван Ургант к своему соведущему Дмитрию Хрусталеву.

В марте, по его словам, тоже нельзя «начинать». «В «Крокусе» концерт Лепса и Агаларова. Нельзя совмещать, все пойдут туда. Потом что? Весна, Великий пост. Плохо там война дальше. Вообще война не ложится в календарь никак», – иронично заметил Ургант.

В результате он предложил не отменять «вторжение», а перенести его на семь столетий вперед. «Дождемся, когда на нас нападут марсиане, и тогда мы все вместе, забыв про все это, все вместе, всей нашей дружной семьей объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО», – пошутил телеведущий.

Со стороны российских представителей ирония звучит не только по поводу «вторжения» России на Украину, о котором в настоящее время только и ведутся речи. 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации.

Он заявил, что бизнесменам, чиновникам и политикам страны необходимо вернуться на родину. Захарова в ответ на это пошутила в своем Telegram-канале: «Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу.

Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой – что-то копают: то ли окопы, то ли схроны».

Такой пост она выложила 15 февраля, приложив скриншот о том, что на очередное заседание Верховной рады пришли 216 депутатов из 450.

Во время обращения украинский лидер также заверил, что гражданам страны нечего бояться, потому что вооруженные силы смогут защитить свое население. Зеленский также объявил о новом празднике – Дне единения. Он его назначил на 16 февраля – на «день нападения».

«После того, как президент Украины заявил, что у него есть абсолютно все разведданные об агрессоре, украинская армия сильна как никогда, а в объявленную американцами дату «нападения» на Украине пройдут масштабные «имиджевые мероприятия», стало вообще всё понятно», – иронично заметила официальный представитель российского МИДа в другой публикации.

За рубежом

Слова Зеленского о том, что он сделает из «дня нападения День единения», советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал шуткой. Чиновник утверждает, что Киев по-прежнему скептически настроен по отношению к неофициальным сообщениям о «дате вторжения». Подоляк также напомнил, что украинские власти считают полномасштабную войну маловероятной.

Но алгоритм англоязычного Facebook не воспринял сарказма в словах Зеленского «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства», перевели «нам кажуть» как «we are told» («нам сказано»), и фразу украинского президента восприняли как подтверждение слухов о дате нападения. По данным обозревателей агентства Bloomberg Элейн Чень и Лу Ван, слова украинского президента привели к панике на рынках: резко снизился индекс S&P 500 (на 1,2%), а нефть стала стоить больше $95 за баррель.

Когда СМИ опубликовали данные о «дате вторжения» на Украину, которые якобы произнес Байден, читатели британского издания Daily Mail начали шутить в комментариях. Пользователь mrBBB поинтересовался в котором часу будет «нападение».

Читатель Notlongenough заявил, что в среду не может: «Мне лучше подходят четверг или пятница, но в любом случае хорошо бы закончить до выходных». О планах на среду также заявил TalbotSunbeam: «Путин не может вторгнуться в среду, мне нужно в парикмахерскую!»

Журналисты тоже шутят. В январе Зеленский также обратился к народу. Телеведущий телеканала CBS Стивен Кольбер заметил, что политик стоял слишком близко к краю кадра. «Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет, <…> упс, я обязательно скоро вернусь», – спародировал ведущий Зеленского, убегающего от камеры.

Грэм Нортон, ведущий радиокорпорации BBC, в начале февраля, говоря о визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, назвал Украину «юго-западом России». Эта шутка зрителям не понравилась, но BBC решили не извиняться за сказанное ведущим.