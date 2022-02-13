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Политика

Угроза воздушной атаки. Почему сотрудники ОБСЕ покидают Донецк

СМИ сообщили об отъезде американских сотрудников миссии ОБСЕ из Донецка

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Brendan Hoffman/Getty Images
Сотрудники специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ покидают самопровозглашенную Донецкую народную республику и едут на территорию, подконтрольную Киеву. Их автомобили были замечены на линии разграничения. Как пишут СМИ, в ОБСЕ опасаются начала вторжения на Украину.

Шесть автомобилей ОБСЕ

Некоторые сотрудники миссии ОБСЕ, вероятно, уезжают из ДНР, сообщил осведомленный источник «Интерфаксу».

«Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ Александровка (пригород Донецка – «Газета.Ru») в направлении Украины», — сказал он.

По его словам, это может свидетельствовать о начале эвакуации наблюдателей из ДНР. До этого, как правило, линию соприкосновения пересекали лишь два-три патрульных автомобиля ОБСЕ.

Эту информацию также подтвердил источник агентства Reuters. Он уточнил, что Донецкую народную республику покидают сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из Соединенных Штатов. Они якобы покинули Донецк на фоне опасений из-за возможного вторжения России на Украину.

Также уточняется, что США и их союзники призвали своих граждан покинуть территорию ДНР из-за возможной угрозы воздушной атаки.

Представители ОБСЕ пока не комментируют эту информацию.

Масштабная провокация

ОБСЕ также отзывает из самопровозглашенных республик своих сотрудников из стран ЕС, сообщил РИА «Новости» представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

«Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ — это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, и военная опасность здесь ни при чем. Это подготовка какой-то масштабной провокации», — заявил представитель ЛНР.

По его словам, провокации готовят «Киев и его западные кураторы». Мирошник считает, что отзыв наблюдателей из СММ лишит организацию возможности выполнять свои обязанности в соответствии с мандатом.

В ожидании вторжения

На этой неделе американская газета Politico со ссылкой на «информированные источники» сообщила, что президент США Джо Байден назвал лидерам западных стран дату «нападения» России на Украину — 16 февраля.

Руководство Соединенных Штатов также решило отозвать сотрудников посольства на Украине из-за «роста напряженности». Часть работников переведут во Львов.

Кроме того, о планах Вашингтона вывезти с Украины американских граждан из числа СММ ОБСЕ, задействованных в Донбассе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики приводят информацию, что Москва усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе, усиливают свое военное присутствие в регионе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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