14 февраля в Думе обсудят вопрос обращения к Путину по признанию ЛДНР

Вопрос обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР намерены рассмотреть в Совете Госдумы 14 февраля. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, перед отправкой идеи в Кремль ее могут направить в МИД и другие госструктуры – для получения отзывов. Он подчеркнул, что вопрос очень серьезный, и речь идет о защите жизней россиян, живущих в Донбассе.

На заседании 14 февраля Совет Госдумы планирует обсудить, сразу ли направлять обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), или же направить его сперва в МИД и другие ведомства для получения отзывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Завершились консультации с фракциями по проекту обращения к Президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. <…> Вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на [этой] территории», — говорится в заявлении.

Володин разъяснил также позиции думских фракций по этому вопросу. Единороссы поддержали поставки в ДНР и ЛНР военной продукции и оказание населению соцпомощи. Коммунисты и справедливороссы поддержали проект постановления, ЛДПР сочла его недостаточно эффективным. Позиция «Новых людей» будет сформулирована в ходе обсуждения.

«Завтра годовщина подписания минских соглашений. 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо», — напомнил Володин.

В конце января депутаты от КПРФ попросили президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР, а также провести переговоры с руководством самопровозглашенных республик, чтобы создать правовую основу для межгосударственных отношений и регулировать все аспекты сотрудничества.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР – это шаг, который поможет обезопасить живущих там российских граждан.

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский придерживается более радикальной позиции – по его мнению, признание ЛНР и ДНР не принесет пользы русским на Украине.

«Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадет? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине», — объяснил свою позицию глава партии. Жириновский призвал присоединить Украину к России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию. Прокомментировали идею депутатов и в МИД РФ.

«Вопрос о признании (ДНР и ЛНР) должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад, заставить Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Украинские власти считают, что признание ЛДНР приведет к денонсации минских соглашений – такое мнение выражал министр обороны Алексей Резников.

В Евросоюзе уже готовы осудить возможное признание республик Россией. «Если российский парламент примет такое решение, Евросоюз его тщательно изучит, рассмотрит, какие будут его юридические последствия. Парламенты иногда принимают жесткие решения, которые очень мало влияют на политику государства, но мы, конечно, осудим это решение», — заявил ТАСС источник в Европейской службе внешних дел (ЕСВД).

В самих самопровозглашенных республиках развернуто комментировать идею российских депутатов не стали.