Берлин – Киеву: «вторжение России» – не самый плохой сценарий

Главы МИД Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок обсудили в Киеве ситуацию вокруг Украины. В частности, немецкий дипломат в очередной раз заявила, что Россия должна способствовать разрешению внутриукраинского конфликта, а Кулеба отметил, что Киев не будет вести диалог с самопровозглашенными республиками. Подробности пресс-конференции министров — в материале «Газеты.Ru».

Серьезнее, чем «танковая атака», для Украины станет прекращение поставок газа. Об этом предупредила украинцев министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на брифинге в Киеве.

«Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака», – отметила она на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По ее словам, немецкие власти готовы к любому развитию событий, которое может иметь серьезные экономические последствия. Она подчеркнула, что это не спекуляции со стороны Берлина.

«Мы дали четко понять, как партнер НАТО, член «большой семерки», член ЕС, – мы видим разные сценарии, и, конечно, мы достаточно внимательно следим, какие происходят перемещения войск, какие учения, какие усиления войск идут на границе. Мы внимательно следим за этим», – подчеркнула Бербок.

Глава МИД Германии добавила, что Берлин готов к финансовым последствиям от предполагаемых санкций ради безопасности Украины. «Сделаем все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, мы подготовили сообща ряд жестких мер против России в этом случае, эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнерами», – подчеркнула она.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обращал внимание, что нет таких санкций, которые не сказались бы на западных странах.

«Жесткие меры» являются экономическими санкциями против России, если та «вторгнется» на Украину. Среди возможных ограничений в разное время разными западными политиками указывалось – отключение от всемирной банковской системы SWIFT, блокировка счетов российских компаний и бизнесменов на территории Великобритании, отказ от запуска «Северного потока – 2» и т.д.

Страны ЕС, в частности Германия, уверены, что именно Москва должна постараться, чтобы ситуация вокруг Украины стала менее напряженная. «Мы вместе с НАТО и с США передали письменные ответы [России], которые дают понять, что ответственность находится на стороне Москвы, она должна разрядить ситуацию», — заявила Бербок в Киеве.

Немецкий министр подчеркнула, что «ситуация очень серьезная». Для ее разрешения нужно «использовать все переговорные каналы» – Берлин, по ее словам, готов «к серьезному диалогу».

Во время переговоров главы МИД Бербок и Кулеба обсудили, в частности, перспективы переговоров в «нормандском формате». По словам главы украинского ведомства, Киев настаивает на дипломатическом решении ситуации в Донбассе.

«Ни Германия, ни Украина не стремятся к силовому развязыванию конфликта, и мы объединили наши усилия для того, чтобы нынешняя эскалация была остановлена и весь конфликт был урегулирован дипломатическим путем», – подчеркнул он.

В то же время Кулеба отказался от диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. «Это не предусмотрено минскими соглашениями, требование установить такой диалог – это исключительно интерес Российской Федерации», – подчеркнул он.

Министр добавил, что украинские власти не пойдут «ни на какие уступки в отношении территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

«Украинский народ всегда будет источником решений относительно внешней политики нашего государства и никто не может навязать, куда во внешней политике нам двигаться и что нам делать», – уверен он. Кулеба подчеркнул, что Бербок на него не давила и не принуждала к уступкам.

По словам министра иностранных дел Украины, Киев рассчитывает, что после встречи политических советников «нормандского формата» продолжились переговоры в рамках трехсторонней Контактной группы.

Кулеба рассказал, что «Украина не исключает ни одного сценария развития событий» с безопасностью в своей стране. Он обвинил Россию в том, что она дестабилизирует обстановку на Украине, осуществляет кибератаки и пытается поссорить страны Запада с Киевом.

Вместе с тем Бербок и Кулеба обсудили и вопрос поставок оружия на Украину. Кулеба отметил, что обсуждалось как и то, что Германия не может сделать (ранее власти ФРГ отказались от поставок летального оружия Киеву), так и то, что может. То есть они составили некоторый компромиссный план помощи Берлина украинской армии.

«Это был откровенный разговор. У нас действительно тут позиции различные. Но наша задача с Анналеной не в том, чтобы ругаться, а чтобы искать точки соприкосновения и проекты решения. И, я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ожидать шаг немецкого правительства», – подчеркнул Кулеба.